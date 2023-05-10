Яркий спор на 1000-м Гран-при.

MotoGP провела 1000-ю гонку на треке во французском Ле-Мане – и один из крэшей в ее начале, кажется, теперь попадет во все хайлайты мотогонок навечно!

Вот этот момент – действующий чемпион мира Фраческо Баньяя толкается в гравии с вечным претендентом Мавериком Виньялесом:

Что же случилось? Виньялес обогнал чемпиона по внешней и удерживал траекторию, затем агрессивно переместился на байке, завершая маневр. Пекко же не учел такой (логичный) ход и уткнулся в «Априлию» соперника. Байк Маверика потерял стабильность, и в попытке его отловить Виньялес подцепил «Дукати» Баньяя – оба отправились в гравий.

Пекко не взял на себя вину – даже больше переложил на Маверика: «По-моему он чисто меня обогнал, но затем съехал слишком широко. Я был на моей внутренней траектории, а затем он вернулся, постарался проехать на обычной траектории. Но я был там!

Точно это были намерения гоняться. Точно мы могли бы справиться лучше. Может, ему лучше было бы придерживаться свой траектории, а не пытаться вернуться на гоночную, а мне, может, стоило бы больше закрыть газ. Затруднительный инцидент, но такое может происходить. Что вызывает улыбку, так это факт произошедшего между двумя самыми чистыми гонщиками

Но мне не понравилась сцена после аварии. Я разозлился, но не на Маверика. Мне не понравилась реакция. Потому что… С перебором агрессивная. На адреналине такое может произойти. Когда тебя выносят, ты злее, чем когда ты выносишь. Я не зол на него. Это гоночный инцидент. Неудачные обстоятельства».

Виньялес предсказуемо винит чемпиона: «Трудно описать. Маневр – мы видели его с трех ракурсов, я очень чисто обогнал. А затем… По моему мнению, он мог бы оставить побольше места на смене направлений.

Я не знал, где он был. Я не знал. Думаю, он немного видеть меня, когда менял направление движения.

Но очень важно сохранять уважение, ведь в траекториях мы с Баньяя среди самых чистых. Эмоции, адреналин. Я особенно разозлился из-за того, что у меня был шанс выиграть гонку. Потому я очень расстроился и разозлился на него. Но после мы двинулись дальше, пожали руки».

Обоих вызвали к судьям за толкания (а даже не за инцидент) – и Пекко тоже может прилететь за агрессивный ответ. А ведь он хоть и остался лидером, но теперь всего в одном зачетном балле впереди Марко Беццекки, да и Брэд Биндер всего 13 баллах, а Хорхе Мартин – в 14-ти. Виньялес – 7-й в общем зачете с отставанием в 45 очков – победа действительно помогла бы.