В «Формуле-1» мощные реформы гоночного уик-энда: всего за несколько дней до его дебюта на Гран-при Азербайджана мир узнал, что уик-энд со спринтом изменится. По пятницам будут проводить практику и квалификацию к воскресной гонке, суббота занята спринтом и квалой к нему, и только в воскресенье без изменений – основная гонка.

Для нового формата понадобились и новые трофеи, ведь теперь за одни гоночные выходные проходит сразу две квалификации. Призы для квалификации – ответственность «Пирелли». Обычно официальный поставщик шин для чемпионата вручает автору быстрейшего круга уменьшенную копию своего продукта с гравировкой и местом для автографа обладателя поул-позиции.

А вручает приз кто-нибудь из знаменитостей, другие титулованные гонщики или босс «Пирелли» Марио Изола.

Так поступали и во время старых уик-эндов со спринтами, но со сменой формата «Пирелли» вынуждена была придумать что-то новое.

За пятничную квалификацию вручают все ту же шину – суть поула не изменилась.

А для субботнего сражения с трассой итальянцы придумали другой суперприз – черную кепку с названием бренда и кастомным принтом в виде разноцветных клякс в цветах флага принимающей заезд страны:

«Трофейная кепка, посвященная спринту – вариация культовой подиумной кепки, которая является частью капсульной коллекции мерча и была кастомизирована с использованием цветов Азербайджанского флага художником Саиффом Васархели» – объяснила шпаргалка компании в соцсетях.

Значит, на других гонках будет то же самое – меняться будет только цвет и «орнамент» ливреи в зависимости от приглашенных художников.

И обладателем этой «красоты» может стать любой желающий! «Пирелли» предлагает купить тот самый головной убор с голографическим принтом и украсить его по своему желанию. Такую же, но без краски, все еще одевают на подиумы – и они трофеями не считаются.

Складывается впечатление, что реклама сувенирной продукции и стала единственной причиной для выбора: «Хотите свою голографическую подиумную кепку? Вы можете забрать одну здесь».

Возможно, из-за спешки с реформами ничего другого придумать просто не успели, хотя обсуждение нового формата шло примерено весь апрель.

Реакция Шарля Леклера на такой скромный подарок говорит сама за себя. Долгое разглядывание подарка, раздумья, стоит ли вообще его надевать, терпение ради фото, а затем быстрое избавление.

Вообще с наградами для спринта в «Формуле-1» тяжелая ситуация. Трофеи для самой 30-минутной гонки меняли уже несколько раз.

Поначалу гонщиков награждали венками в стиле олдскульной «Ф-1».

Затем сменили венки на медали.

А с этапа в Баку выдают вот такие памятные «грамоты» – хоть и в металле:.

Наверное, лучшей демонстрации всей сути последних реформ в уик-эндах «Ф-1» и отношения гонщиков к ним и представить нельзя.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; formula1.com ; twitter.com/