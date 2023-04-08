Главная слабость чемпионов.

После поулов и трех доминирующих побед в трех первых Гран-при «Ред Булл» кажется недосягаемым – кажется, чемпион «Формулы-1» уже определен?

Вряд ли стоит так торопиться: Ферстаппен с Пересом действительно быстрее всех соперников по чистому темпу, но и RB19 не идеален. На каждом из этапов пилоты сталкивались с повторяющейся проблемой с электроникой, коробкой и трансмиссией: в Бахрейне у Ферстаппена с перебоями работало понижение передач, в Саудовской Аравии на машине №1 сломался приводной вал, и Максу пришлось кататься с проблемной коробкой, а в Австралии из-за тех же неполадок он несколько раз скатывался с трека.

У Переса – те же проблемы: только его квалификация в Австралии полностью нокаутирована проблемами с оборотами.

Но и до поездки в Мельбурн Серхио страдал от «западения» педали тормоза в гонке по «Джидде», а перед стартом в тот день механики ковырялись в задней части его машины буквально за 2 часа до начала, и завели ее в последний момент. При этом перед Гран-при он получил новые батарею и контролирующую электронику.

А перед гонкой в Австралии он вновь получил новый блок электроники, батарею, полный комплект сцепления и тормозов.

Что же не так с силовой установкой «Ред Булл»? Похоже, это комплексный сбой коробки и ECU, напрямую влияющий на физический износ компонентов.

Ведь конкретно австралийские проблемы вызваны ошибками с настройками «торможения двигателем» – так называется процесс, при котором при снятии ноги с педали газа мотор выдает больше или меньше оборотов.

Больше торможения двигателем – больше стабильности на входе в повороте и чуть больше трудности со входом. Меньше торможения двигателем – больше скорости на входе и «вращения» вокруг поворота.

Перес любит первое, Ферстаппен – второе, и здесь в предыдущие сезоны Серхио приходилось терпеть (скорее всего, скандальная авария в Монако связана именно с провалом попытки укротить машину с настройками Макса).

Перед стартом сезона советник «Ред Булл» Гельмут Марко и сам Перес рассказывали, что нашли способ поддерживать две ветки настроек для RB19. И главной доработкой силовой установки «Ред Булл» как раз называли софт и настройки для электрической части и ECU – как раз в области системы, отвечающей за тюнинг этих параметров.

Однако в Австралии мы увидели, как перебои с торможением двигателем оказывались настолько большими, что стаскивали с трассы даже Ферстаппена – поскольку превращали небольшое ускорение в вираже в недостаточную поворачиваемость.

«Теперь работа с тормозами – очень комплексный процесс, – объяснял технический эксперт F1TV в шоу Tech Talk Крэйг Скарборо. – В современных машинах нажатие на педаль только механически моментально активирует передние тормоза.

Задние контролируются системой drive-by-wire: давление на педаль, настройки баланса и дифференциала, выставленные на руле, анализируются в ECU. И далее задние тормоза активируются с силой и резкостью, учитывающей и настройки торможения двигателем, и баланса, и желаемой рекуперации энергии, и поступившего по drive-by-wire импульса.

То есть на входе в поворот пилоту необходимо полагаться на то, что все настроено по его предпочтениям и работает предсказуемо. Любая нестыковка приведет к блокировке или развороту».

Активность, резкость и сила давления на педаль уже не так сильно влияют на их работу, чем даже 10 лет назад. А ведь малейшая непредсказуемость в поведении машины на торможении или в повороте обычно ведет к чуть более раннему и резкому торможению – просто так, на всякий случай.

Слишком резкая работа с педалями перегрузка ECU и может вести к дополнительным вибрациям – а уже они и вызывают чрезмерный механический износ компонентов.

Вот как устройство всей приводной системы болида «Ф-1» в недавнем выпуске Tech Talk описывал Крэйг Скарборо:=

«Первое, что бросится в глаза при изучении мотора и трансмиссии – какое все крошечное. Силовая установка всего 40 сантиметров в длину, трансмиссия – всего 17 сантиметров в длину, остальное пространство используется не для них.

Из чего состоит силовая установка? Мотор с гибридной частью соединенны со сцеплением, она подключается к коробке передач в дифференциале, а от нее приводные валы идут к колесам.

В обычных машинах крутящий момент направлен только в одну сторону, но в современных болидах «Ф-1» есть гибридная часть с рекуперацией энергии на торможениях. Он создает «обратный крутящий момент», возвращающий мощность в мотор. И на все механические части выпадает огромная нагрузка.

Если любая из этих частей сломается, то связи между мотором и дорогой прервется. Загрузка исчезнет, и мотор сразу же завращается очень быстро, даже несмотря на ограничитель оборотов.

Сцепления на болидах «Ф-1» крошечные: всего 10 см, массой около 1 кг. И все равно они справляются с мощностью свыше 1000 л.с.

Эти пластины внутри – из углепластика, они очень похожи по материалу на тормозные колодки и диски. Отказывают они чаще всего из-за перегрева. Остальные механические отказы – когда металлическая часть прямо ломается – крайне редки.

Почему же может случиться перегрев? Либо пружина не справляется с равномерным распределением нагрузки по пластинам. Либо выпускающее устройство не выдает нужное давление, пластины начинают проскальзывать, и выходит как с тормозами: при наборе температур начинаются большие проблемы с износом. Вот тогда-то и близка возможность отказа.

При первом просмотре записи с бортовой камеры болида Ферстаппена во время квалификационного круга в Саудовской Аравии, когда у него отказал болид, первая мысль была: поломка сцепления. Потому что все звучало как сильные проскальзывания сцепления.

Сцепление соединено с мотором приводным валом – на нем есть датчик ФИА, который замеряет крутящий момент и передает данные сперва на узел, встроенный в корпус коробки передач, а затем Федерации. Потому ФИА знает, сколько и в какую секунду выдавалось крутящего момента. На каждом из валов к колесам – такие же датчики.

Обычно мы вообще не слышим об этих деталях – проблемы с ними обычно редки. Так же, как и с коробками: коробки в наши дни делаются невероятно надежными. Да, гидравлика может сдавать, может сломаться одна-две передачи, но обычно остальные остаются в работе. В таком случае пилоту нужно просто пропускать ее при переключении и переключить режим гибридной системы, чтобы адаптировать выдачу подходящего крутящего момента и перескочить через разницу в передачах.

Дифференциал – тоже крайне крепкая штука, очень редко ломается.

И теперь доходим до приводных валов от коробки к колесам.

Валы плотно прикреплены к дифференциалу шарнирами. И здесь уже могут возникнуть проблемы.

Вспомните аварию Леклера в Монако в 2021-м – он ударил в стену так, что мотор не пострадал, однако часть импульса пришлось на колесо.

Шарнир сдвинулся так, что в итоге потом крепление немного выскочило. Затем перед гонкой система перегрелась и отказала.

Сам привод выглядит вот так:

Обычно весит около 2 кг, 30 мм в диаметре, пустой внутри. Раньше его делали из титана, теперь правилами предписано производить ее из стали. Команды предпочли бы использовать углепластик, как в «Формуле Е» или гонках на выносливость, поскольку карбон легче, крепче и команды смогли бы делать детали сами у себя на базах. Потому выходит, что теперь это один из немногих элементов, которые команды не производят сами.

Главная проблема в нем заключается в сути передачи вращения с одного конца на другой – для полной надежности деталь должна быть идеально жесткой. Но полной негибкости никогда нельзя добиться. Поэтому в некоторых случаях – особенно на стартах – он обычно слегка сдвинут на пару градусов в каком-то месте. Логичный итог, когда колесо пытается не сдвинуться, а мотор уже загружает другую сторону и вибрирует. И это момент создания возможной слабости – когда постоянно действует некое усилие, а затем шина начинает проворачиваться. Могут появиться зоны возможной поломки.

Также похожее может появиться, если перегрузить деталь – когда болид при разгоне еще и налетает на поребрик и подскакивает. Тогда вместо стабильного крутящего момента выходит резкий пик и моментальное замедление. Может треснуть сам вал, какой-то из шарниров или его «пакет» с креплением к колесу и дифференциалу, где смазка».

Однако ведь при перебое с переключениями передач вниз и возникают дополнительные вибрации – они дополняют износ и сцеплению, и валам. Проблемное вибрирующее сцепление тоже дестабилизирует дифференциал и через него валы. И еще больше вибраций и механического износа добавляют перебои на торможениях и попытки победить недостаточную поворачиваемость – особенно при последующих глубоких наездах на высокие поребрики.

Чем быстрее трек – тем серьезнее проблема в смысле механического износа. Чем резче повороты – тем опаснее проблема в смысле внезапных вылетов. И пока она не выглядит чем-то легким для исправления – видимо, с новыми деталями просто вернуться к старым настройкам нельзя.

Если «Ред Булл» не найдет решение, то трансмиссия так и останется «скрытой» проблемой, готовой внезапно испортить любой этап со специфическими характеристиками трека. Например, заезд по родному «Ред Булл Рингу» – с крайне быстрым характером секторов, обилием поворотов с резким замедлением и ОЧЕНЬ высокими острыми поребриками.

Иллюстрации: Твиттер Крэйга Скарборо; globallookpress.com/HOCH ZWEI