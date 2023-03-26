Под прицелом «Гонщик», «Жажда Скрости», «Тачки» и «Такси.

Каждый фильм о гонках или с гоночными трюками нередко вызывает вопросы в стиле «а это вообще реально? Это можно повторить? Это как, откуда и зачем?» Потому у GQ существует рубрика, в которой журнал приглашает профессиональных топовых пилотов – и они разбирают эффектные сцены самых известных картин на реалистичность и осязаемые основания.

Последний выпуск вышел особенно классным – в рубрику пришел пилот «Альпин» Эстебан Окон (чемпион «Ф-3» и GP3, 113 Гран-при, 1 победа и еще одно второе место) и показали ему несколько кадров из «Гонщика», «Тачек», «Форда против Феррари», «Жажды Скрости», «Такси» и «Гонки».

Если что, Эстебан может судить не только о болидах с открытыми колесами – он же еще гонялся на кузовных «Мерседесах» в ДТМ!

«Гонщик»

Искры настоящие! Такие машины сидят очень низко, и на днище – железные панели для защиты самой важной части: мотора.

Такая езда без шлема – просто нереальна. Невозможно преследовать другую машину или даже просто ехать по дороге вот так – постоянно прилетают маленькие камушки. Их глаза сразу же пострадали бы, да они их и приоткрыть не смогли бы. Щеки бы мотались примерно так – как при скайдайвинге.

А вот дорожные люки действительно может «выдувать» – у болидов генерируется много прижимной силы под днищем, она «высасывает» люки, и иногда они вылетают. Видели недавно такое в Монако и Баку.

Рулевое управление на гоночной машине крайне чувствительное. Легкое движение заставляет машину лететь влево или вправо, потому что максимальный угол в болиде – 180 градусов, мы не можем поворачивать руль несколько раз, как в обычной машине. Потому что в кокпите очень тесно.

А мы видим, как он тут резко выписывает повороты на 90 градусов. Такая работа рулем привела бы к повороту под прямым углом – по сравнению с реальным движением машины слишком много. Если бы он сделал такое на прямой в реальной жизни, то сразу бы развернулся, или машина бы улетела вбок!

Думаю, они снимали эти повороты руля, пока машина стояла!

Дальше его разворачивает от резкого торможения. Да, у гоночных болидов нет антиблокировочной системы, так и происходит, если внезапно затормозить реально сильно.

«Тачки»

О, это момент, когда он языком пытался достать до финиша. Это называется «фотофиниш», ведь иногда победителя нельзя определить только по секундомеру – тогда изучают покадрово, пытаясь найти первого попавшего на финишную черту. В автоспорте это реальность.

И когда у меня похожая ситуация и я борюсь за позицию на самой ленточке, тоже прямо прыгаю в машине – просто на вере, что это хоть как-то поможет. Даже если в реальности это не так. Но в картинге мне определенно помогало! Так что может выглядеть невероятно, но это правда.

Та же вещь: «поверни налево, чтобы ехать направо, и наоборот». Известная техника для возвращения контроля над машиной в дрифте. Когда задняя часть начинает скользить, ты рулишь в другом направлении, сохраняя движение – так продолжаешь дрифтить, постепенно выравнивая машину. А если рулить в другую сторону – машину просто продолжит вращать. Так что да, это крайне реалистично, хоть и не выглядит так.

«Форд» против «Феррари»

Весь фильм они говорят об оборотах в минуту, но сейчас мы об этом больше не говорим, поточу что у нас теперь есть турбонаддув. Сейчас нам не обязательно выбирать как можно больше оборотов.

Но тогда технологии означали: больше оборотов – больше мощности. И лимитаторов у тех моторов не было. Потому чем больше оборотов выжимаешь – тем больше опасность сломать двигатель, хотя в то же время речь шла и о мощности.

Так что ему просто указали втопить педаль на полную. Жми за 7000 оборотов и не беспокойся о моторе. Это динамика менеджмента команды. Сейчас у нас радио, а тогда они общались табличками – в общем, реалистично.

Он выдал 7500 оборотов, но соперник просто не позволил бы ему победить так легко, так и оставшись на 6000. Пилот все еще контролирует машину, и если они равны, а дело к финишу, такое не нормально, не должно быть такой разницы на прямой. Только если бы одна из машин была бы гибридной!

«Жажда Скорости»

Пара вещей здесь явно не на месте. Прежде всего, можно понять: это не улучшенные версии машин. Выглядят как стандартные. А ведь тут у машин задние колеса блокируются – для этого нужен гидравлический ручной тормоз! Обычно только машины для дрифта так могут.

А еще мы видим, как «гонщик» здесь отлавливает машину рулем обратным образом по сравнению с «Тачками». Его должно было развернуть!

И второе: раз они гоняются, то зачем дрифтуют? Ехать более прямо всегда намного быстрее! Если дрифтуют для зрелища, то все равно же это означает, что они едут медленнее. Если б в этой гонке участвовал кто-то недрифтующий, он бы запросто всех обогнал и победил бы.

А еще когда машины так прыгают с носом, направленным вниз – там спереди водяной радиатор, охлаждающим двигатель, и он может сразу хапнуть воздуха. Если перестараться, машина через некоторое время просто остановится. Двигатель перегреется, и воды для охлаждения не хватит. Да, можно так прыгать на любой машине, но, пожалуйста, не надо! Не пробуйте! Хоть это и возможно.

Еще смешное – как много они прыгают по передачам. В таких машин их редко больше трех или четырех. А они такие: третья, четвертая, пятая, шестая… И дальше до десятой! В фильмах постоянно такое делают.

«Такси»

Ребенком смотрел этот фильм раз 25. Для меня сцены с машинами в нем просто лучшие. Они снимались вживую, и над фильмом работали несколько отличных гонщиков. Мне повезло повстречать парня, который организовывал все сцены с заездами, и он мне рассказал о них. Для меня фильм – идеальный. Отказываюсь говорить хотя бы одно плохое слово о «Такси»!

Небольшая история: все преображения с машиной, что вы видите – реальны, в ней тонна электрических систем. И они действительно поднимали ее, двигали колеса, задний спойлер… Но эта машина не двигалась. Для других сцен у них было много других машин. Уже в следующей сцене мы видим настоящую гоночную машину.

Не уверен, насколько это правда, но слышал, что они взяли настоящую гоночную машину туринг-класса из Чемпионата Англии. И перекрасили. У нее есть несколько заклепок на корпусе, чтобы разом его снять с шасси, что типично для реальных гоночных машин, она реально низко опущена и очень жестко движется – потому на шоссе она так подпрыгивает, асфальт там не совсем ровный.

«Гонка»

Леди затыкает уши – такого мы больше не видим сейчас. Гибридная «Ф-1» уже не такая громкая. Раньше во время гонки нельзя было разговаривать друг с другом, а теперь фанатам больше не нужны беруши.

В гараже еще шумно, но как только машина выезжает – терпимо. У нас все еще есть затычки, но в них встроено и радио вместе с сенсором перегрузок – медбригада берет с них данные для контроля за нашим состоянием.

Все, что показано – реалистично, кроме этого момента с атакой по траве. Вот это просто кадр для зрелища, нереально.