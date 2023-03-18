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Алонсо взял сотый подиум в «Ф-1»! Первый выигран 20 лет назад – вот как тогда выглядели его нынешние соперники

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5 гонщиков и 15 детей.

Фернандо Алонсо 41 год, а он не только еще выступает в «Ф-1» (и останется еще как минимум на сезон), но и сражается за подиумы. В Саудовской Аравии двукратный чемпион взял 100-й кубок в карьере приехал третьим за Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном. Теперь №14 стал шестым таким в истории!

А первый трофей за подиум (тоже третье место) в «Ф-1» Фернандо получил в Сепанге на Гран-при Малайзии 23 марта 2003-го – 20 лет назад!

Давно, не правда ли? Как же тогда выглядели его нынешние соперники?

Льюис Хэмилтон, 18 лет – гонщик британских серий «Ф-3» и «Формулы-Рено»

Будущий семикратный уже попал в программу «Макларена» и начинал пусть к первому титулу в британской «Формуле-Рено».

Слева – будущая жена будущего шефа Льюиса в «Мерседесе» Тото Вольффа: Сьюзи Стоддарт.

До «Ф-1» – 4 года.

Нико Хюлькенберг, 15 лет – чемпион Италии и Германии по картингу, 4 титула

Будущий рекордсмен «Ф-1» по гонкам без подиумов тогда впечатлял Европу в картинге – хотя выглядел совсем не как будущий флагман немецкого автоспорта в Гран-при:

Первая победа в картинге к нему уже пришла, как и титулы лучшего юниора в Италии и Германии.

До перехода в «Ф-1» – 7 лет.

Валттери Боттас, 14 лет – 3 гонки в профессиональном картинге

Финн занялся картингом в 6 лет, но гонялся в основном на развлекательном уровне – начал переходить в соревнования сильно позже. К первому подиуму Алонсо у одного из главных ветеранов нынешней «Ф-1» накопилось лишь три гонки на высшем уровне (пара финишей в топ-5 чемпионата Финляндии), а выглядел он так:

Снято где-то через год и полтора года (все изображения Валттери за 2003-й – в шлеме), но вряд ли он изменился до неузнаваемости.

До «Ф-1» еще 10 лет.

Серхио Перес, 13 лет – последний год в профессиональном картинге, вице-чемпион Мексики

Будущий второй пилот «Ред Булл» лидировал в том году в классе Shifter 125cc, но его сняли с оставшихся семи гонок из-за вскрывшихся проблем с лицензией и грубостей на трассе. Однако он все равно стал вице-чемпионом категории и привлек внимание программы Scuderia Telmex – его даже отправляли в Европу побывать на Гран-при.

Там он и встретился с Алонсо – фоткой поделился отец Серхио Антонио.

Мексиканцу до «Ф-1» оставалось еще 9 лет.

Кевин Магнуссен, 11 лет – 2 года до профкартинга, гонщик по воскресеньям

Сын бывшего пилота «Ф-1» Яна на тот момент уже 9 лет катался на картах, но больше для развлечения – первый серьезный заезд в юниорских чемпионатах состоялся в 2005-м, но уже тогда Кевин верил в достижимость гонок Гран-при.

До «Ф-1» – 11 лет.

Карлос Сайнс, 9 лет – знакомится со звездами

Сын испанской гоночной легенды Карлоса Сайнса-старшего (двукратного чемпиона мира по ралли) только пробовался в картинге и еще не соревновался на официальном уровне – зато запомнился двумя красивыми фотками в 2003-м:

До «Ф-1» – 12 лет.

Пьер Гасли, 7 лет – до картинга еще два года + Эстебан Окон, 7 лет

Сменщика Алонсо в «Альпин» привел в картинг лучший друг детства Эстебан Окон в его 9 лет – а до перехода в гонки Пьер занимался футболом и на трек ходил только поболеть за товарищей.

До первой соревновательной гонки за кубки Эстебану и Пьеру еще 3 года.

До «Ф-1» – 13 лет Окону и 14 лет Гасли.

Алекс Албон, 7 лет – пока просто фанат Валентино Росси

До первых соревнований по картингу еще 1,5 года – пока будущий пилот «Ред Булл» и «Уильямса» только катает по выходным для развлечения и болеет за главную легенду мотогонок Валентино Росси.

До «Ф-1» – 16 лет.

Макс Ферстаппен, 5 лет – сын пилота «Ф-1» Йоса

Будущий двукратный чемпион же два года как попробовал себя на карте, но до первых соревнований оставалось еще три года. Зато Макс был в Сепанге в памятный уик-энд для Алонсо – гостил в «Минарди» отца Йоса.

 

Кстати, в тот год и начался его путь в «Ф-1»: Йос как раз закончил карьеру в Гран-при и всерьез взялся за хобби сына – купил ему технику посолиднее и занялся его обучением.

А ведь буквально за год до этого Йос еще весело обсуждал с другом и бывшим напарником Михаэлем Шумахером варианты, если их дети пойдут в гонки.

Теперь же Максу до Алонсо – буквально два десятка подиумов!

Шарль Леклер, 5 лет – картинг на любительском уровне

Будущий лидер «Феррари» занялся гонками в 3,5 года, и в 2003-м впервые выиграл в региональных непрофессиональных соревнованиях:

До перехода в серьезные чемпионаты – 2 года. До «Ф-1» – 15 лет.

Не существует публичных изображений тех лет:

– Ник де Врис, 8 лет – год до первого картингового чемпионата, до «Ф-1» – 19 лет.

– Джордж Расселл – 5 лет, до первой картинговой гонки 3 года, до «Ф-1» – 16 лет.

– Ландо Норрис – 4 года, до получения первого карта в подарок – 3 года, еще год – до первой гонки, до «Ф-1» – 16 лет.

– Ланс Стролл – 4 года. До первой картинговой гонки 5 лет, до «Ф-1» – 14 лет

– Чжоу Гуаньюй – 3 года. До первой картинговой гонки 5 лет, до «Ф-1» – 19 лет.

– Юки Цунода – 2 года, до первой картинговой гонки 7 лет, до «Ф-1» – 18 лет.

– Логан Сарджент – 2 года, до первой картинговой гонки 5 лет, до «Ф-1» – 20 лет.

– Оскар Пиастри, 1 год, до первой картинговой гонки 10 лет, до «Ф-1» – 20 лет.

Вот насколько Алонсо вечный!

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4 комментария

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Red Line
Ответ Grigpar
Это угар какой-то. :)) Действительно забавно видеть такие фотографии.
забавнее всего в конце статьи малыши - Оскар, Логан и Юки)))
+1
0
+1
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Алексей
Все таки Нандо красава. Глядишь, ещё и детей нынешних пилотов будет уделывать на трассе)))))))
+4
0
+4
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Grigpar
Это угар какой-то. :)) Действительно забавно видеть такие фотографии.
+2
0
+2
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John Boch
20 лет назад Фернандо обновлял все рекорды "как самый молодой", теперь взялся за возрастные рекорды)) Истинный гений проверяется временем.
+10
-2
+8
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