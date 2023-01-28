Кошка перебежала трек перед болидом – и запорола квалификацию гонщику электро-«Формулы»
Он уже собирается больше молиться.
Бывший скандалист из систем «Ред Булл» и «Уильямса» Дэн Тиктум осваивается в «Формуле Е», но ему и здесь не везет: в квалификации на Электропри Саудовской Аравии кошка перебежала дорогу перед его болидом – пришлось тормозить и сбрасывать скорость.
«Ааах, кошка выбежала передо мной на квалификационном круге, который я ехал с улучшением. Думаю, мне нужно начать молиться каждый день, ведь, кажется, такие вещи происходят только со мной».
«Смешно», – отметил соперник Джейк Деннис.
«Меховое оправдание», – прокомментировал Оливер Роулэнд.
Причем после конца заезда Тиктум рассказал: животное помешало ему уже второй раз за уик-энд:
«Там кошка пробежала по треку, – объяснил он после финиша квалификации, где для прохода в топ-8 ему не хватило как раз 0,1 секунды. – Сперва такое было в первой практике – прямо передо мной, я почти в нее врезался. И вот теперь – на втором быстром круге! Надо бы помолиться, просто очень сложно».
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