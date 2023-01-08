Чемпион «Дакара» развернул медвертолет и вернулся к машине. У него второй переворот за 4 дня, но даже травма не остановила

При 0 шансов на подиум.

Четырехкратный чемпион «Дакара» Карлос Сайнс-старший – сумасшедший: на девятом этапе «Дакара» его «Ауди» вновь влетела в дюну:

С вертолета – просто пугающе:

Машина – наполовину всмятку:

Сайнса уже увозили в медвертолете с травмой «в правой части тела» на углубленное обследование и сход, однако уже в воздухе испанец потребовал его вернуть обратно!

Медики подчинились (ведь без прямой явной угрозы здоровью сам гонщик решает, оформлять ли сход или продолжать дальше): Сайнса привезли обратно, и он вместе со штурманом Лукасом Крусом занялся ожидаем технички для ремонта.

И дождался!

А ведь это уже вторая жесткая авария Сайнса за 4 дня: на 6-м этапе испанец уже разматывал машину о дюну примерно похожим образом:

Уже тогда его штурман получил травму спины, но решил продолжать.

Потому даже до второй аварии у него не было шансов на подиум: Карлос ехал 44-м с отставанием в 29 часов. И дело не в желании помочь напарникам по «Ауди» попасть на подиум: Стефан Петерансель уже сошел из-за жесткого подскока на дюне на том же х этапе, а Маттиас Экстрем собрал кучу технических поломок и шел 35-м с отставанием в 7 часов.

Так что 60-летний Карлос-старший просто любит гоняться по пустыне. И, кажется, правда немного сумасшедший.