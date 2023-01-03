При каждом трансфере в «Ф-1» Алонсо дарят новый суперкар. И он каждый раз – «мечта», «произведение искусства»
Теперь – «Астон Мартин».
Неочевидный плюс выступлений именно за команду-автопроизводитель в «Формуле-1» – крутые суперкары от компании в подарок. Фернандо Алонсо почувствовал это уже в начале года – 4 января запостил в соцсети внедорожник DBX707 за $300 тысяч со словами «Ожидания превзойдены. Машина мечты».
У этого внедорожника – четырехлитровый V8 от «Мерседеса» с двумя турбинами на 700 л.с.: максималка – 316 км/ч.
Выглядит действительно покруче подаренной при возвращении в «Альпин» А110S за 75 тыс.
Фернандо Алонсо не успел вернуться в «Ф-1», а команда уже задарила ему брендовый суперкар. Поразительно дешевый для рекламы через гонки
Ее мощность составляла всего 290 л.с., до 100 км/ч авто разгоняется за 4,4 секунды и не пробивало отметку в 250 км/ч.
Тем не менее, слегка доработанную и персональную версию (лишь чуть побыстрее, но без детальной инфы) №14 так же хвалил в соцсетях при получении:
«Спасибо, «Альпин»! Произведение искусства. Супер-классная».
Похожая реакция – и на подаренную «Хонду» Civic Type R после альянса с «Маклареном» и японским производителем в 2015-м:
«И вот она!😍😍»
Та версия обладала мощностью 310 л.с., но стоила в районе 50 тысяч. Тем не менее, испанец все равно выражал радость.
Интересно, оставит ли он у себя в гараже хоть одну из трех? И чему будет радоваться, если все-таки и правда перейдет к возможному новичку «Ф-1» – «Андретти»? У американцев же нет собственного производства авто, только обширная гоночная программа.
Все переходы Фернандо Алонсо: 3 раза «Рено», 2 раза «Макларен», «Феррари», а теперь – «Астон Мартин»
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Подарок Сайнсу от «Феррари» – уникальный именной суперкар. За $600 тысяч и с рекордным мотором на 830 л.с.
Фото: instagram.com/fernandoalo_oficial; instagram.com/alpinef1team; commons.wikimedia.org; instagram.com/astonmartinf1
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