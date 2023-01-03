Шедевры Кена Блока только на ютубе посмотрели 1,5 млрд раз. Он готовил съемки с болидом «Ф-1», но просто не влез в машину

Гоночный гений рекламы.

Легендарный раллист, экстремал и каскадер Кен Блок трагически погиб 2 января 2023 года в 55 лет, однако вряд ли хоть кто-то скажет, будто №43 недостаточно реализовался.

16 побед в американских ралли, 6 побед в североамериканском ралли-кроссе и 2 подиума в мировом, 5 медалей во Всемирных экстремальных играх, гонялся в американских ралли-рейдах (бахах – коротких аналогах «Дакара») – уже неплохо для гоночной карьеры.

Но все-таки намного больше Кен прославился как сооснователь бренда DC Shoes в 94-м. В 2004-м компанию продали Quicksilver за $87 миллионов, а Кен остался как рекламный флагман – и реализовался как настоящий маркетинговый гений! Если по-простому, он взял идею «Ред Булл» «сделай такой рекламный ролик, чтобы люди сами его повсюду репостили и пересматривали по тысяче раз» – и возвел в абсолют благодаря шоу «Джимхана» и другим нереально крутым записям поездок по всевозможным уголкам мира.

Это успех: к примеру, у ютуб-канала его команды Hoonigans – миллиард просмотров на всех роликах!

На личном канале самого Кена – еще 208 млн просмотров.

И это с учетом создания обоих в 2010-м – экстремальные ролики с «Джимханой» и другими трюками начали выходить сильно раньше, и только описание канала уверяет, что их к моменту создания посмотрели 600 млн раз. Более того, трюки Блока продолжили выходить на каналах DC Shoes, GoPro, Monster Energy и других и после создания личных каналов.

Так что можно с уверенностью говорить: видео авторства Кена точно посмотрели не меньше 1,5 млрд раз. Может, даже 2 млрд раз! Для сравнения: официальный канал NASCAR собрал 600 млн:

Какие же выстрела стали самыми успешными? Если отфильтровать всего его творения по количеству просмотров, то №1 будет вот эта «Джимхана» из Сан-Франциско для DC Shoes – 115 млн просмотров!

В нем Кен гонит по знаменитому мосту, дрифтует мимо трамваев, жжет резину на «носовом платке» в порту, летает по трамплинам и наслаждается узкими горными улочками.

№2 по просмотрам – еще одна реклама DC Shoes на автодроме в Южной Франции: 70 млн просмотров всевозможных забав с 51-градусным бэнкингом:

№3 по популярности – дрифт по Лондону для Top Gear: 69 млн просмотров! А ведь это уже без легендарной троицы Кларксона, Хэммонда и Мэя:

Да, выглядит как более продвинутая версия «Такси».

№4 – реклама Need For Speed на улицах Лос-Анджелеса – 58 млн просмотров!

Как вам дрифт под прыгающей на подвеске гангста-тачкой?

№5 – реклама Forza Horizon 3 на заброшенном заводе на 56 млн просмотров:

Есть у Кена и кроссовер с «Формулой-1»: на Top Gear Festival в Барбадосе в 2014-м гонка против Льюиса Хэмилтона бок о бок с его «Мерседесом» взяла 24 млн просмотров – хотя снята одним планом с трибуны:

Вообще Блок и сам пытался затащить болид «Ф-1» в свою «Джимхану» – и в 2011-м у него даже почти получилось! Его шинный партнер «Пирелли» как раз вернулся в Гран-при и выкупил старую «Тойоту» TF109-01 для тестов новых покрышек (ведь японский производитель ушел еще в 2009-м). Потому боссы итальянской компании с огромным энтузиазмом отнеслись к идее «Блок в болиде «Ф-1» – и выписали ему финальный день на шинных тестах в Монце после двух испытательных сессий Лукаса ди Грасси.

Более того, «Пирелли» даже приглашала Кена на Гран-при Канады 2011-го – под объявление о кроссовере тысячелетия:

«Никогда не представлял, что такое возможно, – говорил тогда Блок. – Но «Пирелли» увидела идею сделать со мной нечто уникальное. Для меня это просто сбывается мечта. У меня так мало опыта на шоссейных болидах с открытыми колесами, придется много учится.

Надо посмотреть, на что мне удастся их уговорить. Очевидно, это очень дорогая машина, но я задал пару вопросов и увидел в ответ пару смешных взглядов. Посмотрим, что будет возможно».

Однако в итоге тесты так и не состоялись, и мы не увидели Кена в болиде «Ф-1». Причина нереально банальна: его размеры.

Когда Блок отправился на симулятор «Тойоты» в Кельн для ознакомления с техникой и подгонки сиденья, выяснилось – рост в 183 см, может, и не стал бы проблемой, если бы не комплекция и не длина ног американца. Ведь машину разрабатывали под Тимо Глока (169 см) и Ярно Трулли (173 см) – и для вмещения парня вроде Блока потребовалось очень много доработок. Без них Кен помешался под дугу безопасности только в формате «колени мешают двигать руль».

Ушедшая из «Ф-1» за два года до этого «Тойота» не слишком-то понимала, зачем ей этим заниматься, где взять инженеров, детали и деньги. А покупать новый тестовый болид только ради этого было бы тоже слишком дорого.

Кстати, хотите знать, как выглядит машина, в которую не поместился Кен? Вот она:

Ее в 2020-м выставили на благотворительный аукцион за 250 тысяч евро с мотором и коробкой передач. Только представьте, сколько бы она стоила, если бы все-таки засветилась в «Джимхане»!

Наверное, ролик с ней точно стал бы №1 по просмотрам в его карьере.

Фото: youtube.com/Ken Block