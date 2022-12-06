Впервые за 20 лет команда-новичок «Ф-1» не обанкротилась за пару сезонов и даже взяла поул. И главный урок – в поисках спонсоров

С наследием эры Мазепина простились полностью.

Когда «Хаас» с Никитой Мазепиным и «Уралкалием» сливал 2021-й ради подготовки машины под новый регламент 2022-го, уже тогда казалось, что именно американская команда способна удивить. Все-таки правила изначально составляли под уравнивание пелотона и сближение возможностей участников «Формулы-1», а никто в пелотоне не концентрировал ресурсы на новом сезона больше «Хааса».

И после клетчатого флага 2022-го можно констатировать: именно «Хаас» оформил главный сюрприз года. Американская команда выстрелила поулом – первым за 142 Гран-при в своей истории. А после него Кевин Магнуссен добавил и круг лидирования – второй в истории команды за кругом лидирования от Мика Шумахера на Гран-при Японии. Правда, тот был в хаотичном дождевом заезде: все соперники поехали за новой резиной в боксы, а сына Михаэля оставили и молились на автомобиль безопасности. Не сработало.

Зато 12 ноября на «Интерлагосе» исторический момент случился вполне валидно: Кевин сохранил лидерство на старте…

И удерживал его целый круг, пока Ферстаппен оправлялся от неудачного начала на медленном «медиуме».

Правда, в статистике достижение КейМага так и не отобразится: круги лидирования в спринтах не учитываются в гоночной дистанции и не подсчитываются, потому главным достижением команды и всей группы аутсайдеров и середняков в 2022-м останется именно поул.

Вообще за 7 лет истории «Хаас» записал на свой счет 5 попаданий в топ-5 и 2 быстрейших круга – весьма неплохо для современной «Ф-1» с пропастью между группами аутсайдеров, середняков и «большой тройкой» «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл».

Более того, «Хаас» даже не проваливался на дно турнирной таблицы совсем уж без просвета – полным аутсайдером ездил только один сознательно сливной год. То есть команда полностью вписалась в «Формулу-1» абсолютно по заслугам – и даже слегка ее изменила моделью работы с аутсорсом производства шасси и многих деталей.

И главное: американская команда – первая за 20 лет открытая с нуля, протянувшая столько гонок и не закончившая банкротом на аукционе. Причем предыдущий «достигатор» – заводская «Тойота» с ежегодными бюджетами по 500 млн, причем ее все равно закрыли в 2009-м, а оборудование сдали внаем другим командам вроде «Макларена». Без учета «Тойоты» предыдущим «героем» можно считать уже основанный в 1999-м «БАР» (превратившийся в заводскую «Хонду» в 2005-м после 6 лет соревнований), а до него – запущенный в 93-м «Заубер».

Более того, «Хаас» даже готов продолжать и дальше: Договор согласия на участие в «Ф-1» подписан до 2025-го, а новый титульный спонсор представлен на Гран-при США.

Это американский финансовый гигант MoneyGram – основанная в 1980-м компания по международным денежным переводам с оборотом в миллиард долларов.

«MoneyGram хоть и базируется в Америке, но на 90 процентов их операции проходят в странах, где есть Гран-при. Они увидели маркетинговую возможность», – рассказал о новом спонсоре Штайнер.

Партнера искали на замену «Уралкалию» 9 месяцев – именно в сложнейшей работе со спонсорами и кроется главный урок «Хааса» по выживанию в «Ф-1» (а не в попытке догнать топ-команды). Ведь вспомните: до скандального альянса с Мазепиными американцы пережили разрыв и пострашнее – с откровенными мошенниками Rich Energy: им так и доплатили несколько десятков миллионов долларов.

«Сделка родилась в очень жестких переговорах, и они показывают, что все сработает, – уверяет шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Они [MoneyGram] знают, что делают, они знают, кто они, знают, что хотят получить, и это вселяет в меня уверенность в их желании. У них есть четкая цель в этой программе, они не собираются тратить на нас деньги, потому что проснулись однажды утром и решили «о, неплохо бы». Это торгуемая на бирже компания, им нужно показывать результат. Мы выполнили свою проверку клиента.

Но и нам нужно работать с ними для достижения их целей. Я не беспокоюсь на тему «сработает ли». В любом случае мы перейдем по мосту, который нам был необходим в нынешний момент, я не обеспокоен возможными проблемами с новым спонсором.

Все это работает [прямо сейчас], но это часть моей работы и часть работы команды сейчас – и нужно ее выполнять. Мы сделали огромный шаг вперед за последние два года – по сравнению с тем, где мы были, с чем мы были, мы теперь лучше в определенных вещах. Теперь мы лучше в поисках спонсоров. Теперь вы их видите на машине…

Разрыв с «Уралкалием» дал нам перерыв. Мы просто осознали, что должны сделать что-то. Началось еще с назначения нового директора по маркетингу в январе – он отлично работает, но мы не начинали поиск уже в январе, мы искали человека с прошлого года.

Для всех ситуация одинакова: ты работаешь и что-то делаешь, и внезапно вещи сходятся. А вы говорите «как вы это сделали?» Ответ – «Ну, мы начали работать над этим больше года назад, и сейчас появились результаты». Показывает, что всегда нужно продолжать делать то, что считаешь правильным. Никогда не говорите «о, это не работает сейчас» – нет, все работает».

Теперь внутренняя перестройка полностью завершена – фактически команду начали строить заново в 2020-м!

«Раньше мы двигались больше на адреналине и энтузиазме. Сейчас мы лучше структурированы и организованы, – признался Гюнтер Штайнер в официальном подкасте «Ф-1» Beyond The Grid. – В 2020-м нам пришлось закрыть и после переоткрыть несколько отделов – прежде всего перенесли проектирование с нуля в Маранелло с Симоне Рестой во главе. Потому в 2021-м мы не могли улучшать машину.

Перед стартом нового найма в штабе работы над машиной у нас было вдвое меньше людей, чем в 2018-м. Они начали работать только где-то в марте 2021-го. Но «Даллара» все еще работает на нас – у нас там 40-50 человек. Там по-прежнему изготавливают шасси, крылья, множество компонентов. Затем все перевозят и собирают на базе в Великобритании. Часть маркетинга – тоже в Британии, часть – в США.

В 2021-м мы поняли, что должны лучше работать со спонсорами – и наняли нового директора по маркетингу. Он пришел в начале 2022-го. Добавили к нему еще народа в отдел и получили хороший импульс. Спонсоры увидели, что мы снова на подъеме, да и «Формула-1» все популярнее. Люди любят то, что мы делаем, многим нравятся андердоги».

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon; formula1.com; globallookpress.com/Hasan Bratic