Тиктокера, уничтожающего взглядом бесполезные лайфхаки, прокатили по треку для «Ф-1» на суперкаре. Реакция – еще выразительнее, чем на мемах

Добро пожаловать на Гран-при, Хаби.

Если вы не первый день в интернете, то точно видели мемы с этим парнем – блогер взглядом уничтожает бесполезные лайфхаки или просто сложные вещи.

Это парень из Сенегала Хаби Лейм – сейчас он живет в Италии в пригороде Турина. Он безумно популярен – 143 млн подписчиков в тиктоке и 80 млн в запрещенной Роскомнадзором соцсети. И при этом в 2021-м у него было паспорта – он даже не знал, как съездить в США по приглашению рекламодателей.

С тех пор все изменилось и Хаби спокойно двигает куда захочет. Например, в Абу-Даби на Гран-при «Формулы-1» – там его посадили в суперкар «Астон Мартин» DBX707 и выпустили на быстрый круг. Реакция – красочнее, чем в любом его ролике…

«Оскара»?