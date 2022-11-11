😨Пожар сжирает раллийную машину за пару минут – до ошметков каркаса. За гонщиков боязно: огнетушитель не сбил огонь в самом начале

А ведь это чемпионат мира.

Требования безопасности в автоспорте повышаются каждый сезон во всех сериях, но все равно год за годом происходят пугающие инциденты, от которых даже через экран становится некомфортно.

Например, на Ралли Японии 11 ноября за пару минут дотла сгорела «Хендэ» i20 Дани Сордо – причем на видео видно: гонщики пытались сбить первое пламя комплектным огнетушителем, но вообще не помогло!

Как видите, второй огнетушитель пришедшего на помощь Гаса Гринсмита тоже не спас болид – пожар мигом распространился повсюду.

Нет, серьезно: вот видео без монтажа – камера отъезжает, проходит 30-40 секунд, и «Хендэ» конец:

«Я почувствовал запах топлива в машине еще в четверг и сообщил команде, – признался пораженный испанец. – Никогда не видел ничего похожего.

Сперва повалил дым, у меня буквально потом слезы. Дыма становилось все больше и больше, потом мы заметили огонь внутри машины и остановились за ближайшим поворотом.

Все произошло очень быстро, машина горела, а я просто пытался ее потушить. В передней части огня было немного, но сзади около батареи пламя распространилось на несколько метров и я не мог справиться с одним маленьким огнетушителем. Пытался сделать все возможное, но остановить огонь оказалось невозможно».

В итоге от машины реально почти ничего не осталось!

Очень жалко Сордо – он пытался победить огонь до конца и помогал пожарной бригаде.

Хорошо, хоть сам в порядке и успел выпрыгнуть.

Фото: instagram.com/danisordorallye