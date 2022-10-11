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Из развороченной машины вырвало мотор – он файерболом ударил другую! Это авария в главных гонках Германии

Дэвид Шумахер
Хоккенхаймринг Хоккенхаймринг
Ник Кэссиди
Авто Авто

Главная немецкая гоночная серия ДТМ, может, и потеряла былой престиж, но не перестает удивлять. Недавний этап на «Хоккенхаймринге» отметился сразу рядом аварий, но одна особенно выделяется:

Племянник Михаэля Шумахера Дэвид и Томас Прайнинг сражались за позицию перед торможением на входе в поворот, схватка закончилась столкновением и жестким полетом в барьеры для обоих:

А позади соперники пытались увернуться от последствий – и в итоге Риккардо Феллер поддел «Порше» Дэнниса Олсена и тоже отправил того навстречу ограждению.

Из машины Олсена вырвало горящий мотор – и он файерболом улетел в пилота программы «Ред Булл» Ника Кэссиди!

Ракурс из кабины Ника – буквально «кажется, я заехал в ад».

И все гонщики даже смогли выбраться из машин! Оказывали друг другу моральную поддержку обнимашками и даже постили фото в соцсети, чтобы рассказать, что с ними все в порядке.

Здоровые гонщики – настоящий хэппи-энд в этой истории.

В «Ф-1» флешбэки последней смертельной аварии: дождь и трактор рядом с мчащимся болидом (250 км/ч)

Ого, соперник смял «КАМАЗ» ударом в бок на ралли «Холмы России» и уехал на подиум 🤷‍♂️🤔

Шлем «Ф-1», спасавший гонщика 30 секунд в пожаре: расплавились наклейки на визоре, обгорела обшивка, в остальном – цел!

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