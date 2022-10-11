Из развороченной машины вырвало мотор – он файерболом ударил другую! Это авария в главных гонках Германии
Главная немецкая гоночная серия ДТМ, может, и потеряла былой престиж, но не перестает удивлять. Недавний этап на «Хоккенхаймринге» отметился сразу рядом аварий, но одна особенно выделяется:
Племянник Михаэля Шумахера Дэвид и Томас Прайнинг сражались за позицию перед торможением на входе в поворот, схватка закончилась столкновением и жестким полетом в барьеры для обоих:
А позади соперники пытались увернуться от последствий – и в итоге Риккардо Феллер поддел «Порше» Дэнниса Олсена и тоже отправил того навстречу ограждению.
Из машины Олсена вырвало горящий мотор – и он файерболом улетел в пилота программы «Ред Булл» Ника Кэссиди!
Ракурс из кабины Ника – буквально «кажется, я заехал в ад».
И все гонщики даже смогли выбраться из машин! Оказывали друг другу моральную поддержку обнимашками и даже постили фото в соцсети, чтобы рассказать, что с ними все в порядке.
Здоровые гонщики – настоящий хэппи-энд в этой истории.
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