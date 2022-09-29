Соперник смял «КАМАЗ» ударом в бок на ралли «Холмы России» и уехал на подиум. Пострадавший остался без топ-3

Главные конкуренты по «Дакару» рубятся и в минорных гонках.

«КАМАЗ» остался без «Дакара» и пока гоняет по внутренним российским ралли-рейдам – например, 25 сентября закончилась Баха «Холмы России» в Ульяновской области.

Там «Синяя армада», естественно, выиграла – зачет грузовиков возглавил юниор «КАМАЗа» Богдан Каримов. Однако весь остальной подиум отошел минскому «МАЗу» – некогда главному конкуренту челнинцев по «Дакару», теперь тоже оставшихся без самого престижного рейда мира из-за санкций.

Куда же делись остальные пилоты «КАМАЗа» – особенно чемпионы «Дакара» Каргинов и Мардеев?

Андрей, оказывается, попал под Вязовича на одной из прямых – видео онборда показала команда в недавнем выпуске на ютубе:

«За несколько километров до финиша [спецучастка] мы ехали в легенде [маршрутной книги], было сложное место, выехали из него, был поворот налево, – объяснил Каргинов. – При повороте налево сзади идущий грузовик ударил нам по машине, пробил нам колесо.

Остановились менять, потеряли время. Машина в порядке, надеемся, поедем. Время уже потеряно, но, надеюсь, будем ехать как получится».

Пришлось менять стекло на «визоры» по бокам, а остаток пути ехать без лобового:

«Ветер в лицо, потому что много максимальной скорости, – поделился после впечатлениями Каргинов. – Пришлось сбрасывать, поскольку перегревался радиатор – ведь охлаждаемого потока в него нет, в наш заборник на крыше. Лобового же стекла нет. Каждые километра 2-3 приходилось сбрасываться и ждать, пока остынет. Главное – сохранить мотор».

Последствия на «МАЗе» Вязовича:

Зато – приз на подиуме:

И правда, боевой вышел заезд.