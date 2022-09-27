Казахстан заполучил этап чемпионата мира по мотогонкам. Зачем им MotoGP? В стране правда есть настолько продвинутый трек?

Поздравляем соседей.

Пока из России уходят все топовые гоночные события класса чемпионатов мира и Европы (вроде «Формулы-1»), а русских пилотов допускают только в нейтральном статусе и с подписанием бумаг о согласии с санкциями, Казахстан заполучил этап чемпионата мира по мотогонкам. С 2023-го на треке «Сокол» под Алматы 5 лет подряд ждут звезд вроде Марка Маркеса, Фабио Куартараро, братьев Эспаргаро, Маверика Виньялеса, Йоана Мира и остальных суперзвезд.

Событие – грандиозное для пост-советского пространства: ранее MotoGP приезжала только в Югославию, Венгрию и Чехию. Казахстан же шел к цели 10 лет – разработку трека между Алматы и Астаной запустили в 2011-м и привлекли к ней контрактора испанских мотогоночных трасс, а также архитектурное бюро Германа Тильке (автора треков для «Ф-1» вроде «Сочи Автодрома», аравийской «Джидды», «Трассы Америк» в Остине, «Ред Булл Ринга» в Австрии, «Марины Бэй» в Сингапуре, «Истанбул-Парка» в Турции и еще десятка проектов).

Путь к реализации вышел крайне долгим: к возведению приступили в 2014-м (тогда инсайдеры казахского Forbes оценили затраты на все в $100 млн, хотя первоначально затраты предполагались на уровне $40 млн) c надеждой на этап MotoGP уже в 2016-м, однако к сроку сдали и открыли только треки для картинга, дрэга и дрифта. Они принимали локальные и международные заезды, на «Соколе» основали первую частную картинговую академию для детей с 9 лет, а дата сдачи основного трека постоянно сдвигалась – то на 2017-й, то на 2019-й, то на 2021-й.

Счастливый момент подготовки всего покрытия трека случился только 5 сентября 2022-го – и десятилетние переговоры о приезде MotoGP в Казахстан наконец завершились успехом. Трасса получила омологацию для всех мотогонок и автозаездов класса «Формулы-3», ДТМ и TCR и включена в календарь на 2023-й – поздравляем!

Что за трек? «Сокол» очень похож на трассу для Гран-при Бахрейна

Основное кольцо внешне слегка напоминает «Сахир» для Гран-при Бахрейна – вот ближневосточный вариант:

А вот – большой «Сокол»:

Его протяженность – 4495 метров, ширина – 15 метров (достаточно неплохо – для сравнения, нидерландский «Зандворт» считается крайне узким вплоть до невозможности обгонов с показателями от 8 до 12 метров), вышло всего 13 поворотов. Максимальную скорость хотели довести до 350 км/ч, но в итоге ограничились зоной разгона до 300 км/ч. Емкость трибун заявлена в 40 тысяч человек, всего же комплекс способен вместить 105 тысяч на одном ивенте.

Также изначально речь шла о получении категории Grade 1 для проведения Гран-при «Формулы-1», однако у MotoGP меньше требований по зонам безопасности и барьерам (мотоциклам они часто не нужны, а стоят и возводятся очень дорого) – логичнее получить омологацию меньшего класса и проводить хоть какие-то гонки, параллельно достраивая автодром, чем рисковать очередным уходом в многолетний простой.

В остальном же трек и правда очень хорош на бахрейнский «Сахир» – достаточно скоростных зон, есть несколько шпилек под атаки на торможениях или перекрещивание траекторий, но ничего выдающегося в смысле сложных крэш-тестов для пилотажного мастерства.

Главная цель возведения трека – социальная, а топовые заезды – скорее больше витрина и средство привлечения

Похоже, концентрация именно на MotoGP исходит именно из относительной простоты вхождения в гоночный мир по сравнению с другими топовыми сериями – поскольку изначально «Сокол» не собирались затачивать именно под мотогонки.

С другой стороны, непосредственное возведение началось в 2014-м, когда Евразийский Банк Казахстана вошел в MotoGP на роль одного из главных спонсоров заводской команды «Ямахи». Тогда ее лидер и двукратный чемпион мира на тот момент Хорхе Лоренсо прилетал на строительную площадку, участвовал в местном этапе «Супербайка» на готовых мощностях, и рассказывал о желании поскорее увидеть Казахстан в календаре. Хорхе ушел из MotoGP в 2019-м, когда достройка большого кольца встала на очередную паузу.

Просто, похоже, инвестор в комплекс в самом деле рассматривал его не как масштабный бизнес-проект с целью оседлать волну интереса к гонкам, а как социальную программу развития автоспорта (и создания позитивного образа, конечно). По данным казахского Forbes, инвестором выступил один из крупнейших акционеров банка и Eurasian Resources Group (ERG) Алиджан Ибрагимов (№5 рейтинга 50 самых богатых бизнесменов списка Forbes Kazakhstan на 2020-й, в разные годы состояние оценивалось от $800 млн до $2,3 млрд), а возглавлял стройку его сын Дастан. Бизнесмен скончался в 2021 году и не увидел итога проекта.

Видимо, из-за первоначальной направленности строительство большого кольца и откладывалось каждый раз после сдачи картингового трека и менее требовательных треков – еще в 2016-м Forbes инсайдил о предполагаемом сроке окупаемости в 60 лет с учетом моментального контракта с MotoGP. Тогда источники журнала называли другую цель строительства – толчок развитию мотоспорта в Казахстане, причем не только взрослого, но и детского.

Ведь ситуация с картинговыми школами в стране и правда оказалась критической: к 2010-м сохранились лишь две академии, да и у тех отобрали треки, а их преподаватели выходили на пенсию. Наш блогер делал душераздирающий обзор положения дел – фактически все линейки подготовки профессиональных гонщиков уничтожили.

И картинговый трек на «Соколе» оказался спасением – на нем открыли первую частную академию, причем в максимально бюджетном формате. Ее директор и многократный чемпион страны по картингу и дрэг-рейсингу и брат Алижана Эргаш Ибрагимов так и объяснял невысокие цены:

«Мы будем закупать технику и оборудование, но если их стоимость вносить в оплату занятий, то абонементы будут очень дорогими. Мы решили этого не делать и установить символическую стоимость абонементов, чтобы сделать картинг более доступным. По замыслу эта оплата должна закрывать только мелочи: зарплаты тренеров, расходы на топливо.

Только общими усилиями картинг можно поднять на высокий уровень. Цели получить финансовую выгоду у нас нет. Мы не бежим за деньгами. Наоборот, мы должны сделать картинг максимально доступным».

Сработала и еще одна социальная цель – до открытия «Сокола», оказывается, в Алматы существовала проблема нелегальных гонок на мощных авто:

«Да, это было большой проблемой, – признал Ибрагимов. – Теперь они могут это делать безопасно. На «Соколе» проходят хотя бы элементарное базовое обучение, познают культуру вождения, которую на своем примере передают в городе другим автолюбителям. Гонщику, привыкшему к трассе, уже неинтересна скоростная езда в городских условиях, где он не может проявить свои навыки. Считаю, что близ каждого большого города должен быть безопасный автодром. Пока же «Сокол» – единственный доступный комплекс такого уровня в Казахстане».

Выходит, первые базовые цели автодром выполнил сразу, а «витринную» маркетинговую часть для привлечения незнакомой с автоспортом аудитории возводили только в моменты, когда основной бизнес поставлял достаточно доходов. Должно быть, возвращение к достройке неслучайно состоялось после взлета цен на энергоносители и полезные ископаемые – главный товар ERG.

В Казахстане правда так интересуются мотогонками?

Рейтинги MotoGP в стране не публикуются, но и прежде всего страна известна раллийными талантами и успехами вроде бронзового призера «Дакара» 2012-го раллиста Артура Ардавичуса.

Казахстан не блещет гоночными звездами на шоссе: самым успешным представителем страны в вертикалях «Ф-1» и MotoGP стал Макар Юрченко. Он провел 1,5 сезона в Moto3 (аналоге «Ф-3» для мотогонок) в 2018-м и 2019-м, дважды оказался в топ-10, закончил единственный полный чемпионат 24-м и ушел в российский «Супербайк». Подвело здоровье (Макар лег на операцию на позвоночнике прямо перед стартом нового сезона) и недостаток денег.

Тогда «Сокол» выступал персональным спонсором Юрченко – вот наклейка на его байке:

Однако даже потеря домашнего героя на долгожданном заезде не повлияла на планы по организации гонки – публика уже готова, а более доступных и знаковых заездов ради привлечения всеобщего внимания нет. Любые другие шоссейные заезды либо ниже по статусу и интересу, либо дороже и сложнее в проведении.

Но теперь интерес к этапу гарантирован и за пределами Казахстана, ведь MotoGP на «Соколе» будет крупнейший и самый знаковый заезд в регионе с огромным туристическим потенциалом. Поедете туда?

Фото: Gettyimages.ru/Mirco Lazzari gp; VK/https://vk.com/sracetrack