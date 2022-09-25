Бывший пилот «Ф-1» снял тур по дому на колесах за $500 тысяч для переезда между гонками. Там 5 кроватей, 2 душевые и ТВ повсюду

В комплекте – барбекю и Playstation.

Ромен Грожан провел в «Ф-1» 10 сезонов, проехал 179 Гран-при и 10 раз поднимался на подиум, временами гоняясь на уровне Кими Райкконена. Однако последние 5 лет он провел в должности лидера новичка чемпионата «Хааса» – и после стартов с попаданиями в топ-5 в 2019-м и 2020-м американская команда скатилась в хвост. Ромен ушел в конце 2020-го после жуткой аварии на Гран-при Бахрейна (а на него место взяли сына Михаэля Шумахера Мика).

Теперь Грожан гоняет в «Индикаре» – за два года 4 раза поднялся на подиум – и вместо самолетов ездит по США на моторхоуме Freightliner Venetian. Самая минимальная комплектация такого дома на колесах стоит 500 тысяч долларов, базовые доходят до 600 тысяч, но производитель предлагает и кастомные варианты (с мотором в 380-400 л.с.)

Что же внутри? Ромен снял видеотур – ведь теперь он еще и успешный ютубер с 232 тысячами подписчиками:

«Почему я его использую? Он супер-удобный. Там есть все: мой Playstation, мой вел, одежда, собственная зубная щетка… Он огромный. Реально огромный.

Плюсы иметь такой – например, когда на овалах идет дождь и гонять нельзя, у тебя появляется много свободного времени, и возвращаюсь сюда и играю в FIFA. Или лазаю по интернету. В общем, делаю все то же, что и вы в обычный дождливый день.

Куда бы я ни поехал – я чувствую себя как дома. Это и есть мой дом, когда я не дома. Такое чувство никогда не получишь в отеле.

К тому же, как же круто его водить и парковать!

Его нельзя водить как машину и брать апекс передними колесами, поскольку задняя часть никогда его не осилит. Надо оставлять много пространства и работать рулем очень аккуратно».

И да, Ромен сам его водит:

А еще с места водителя можно контролировать и следить за всем, что происходит в доме – через продвинутый бортовой компьютер:

Живут – здесь:

Эту зону можно немного переразложить – и получится кровать:

А вообще здесь Ромен отдыхает – смотрит телевизор или играет в Playsation во время уик-энда:

И снимает многие влоги на этом же диване – вот с такого ракурса:

Над водительским сиденьем – еще одна спускаемая кровать:

Готовят – здесь:

Для Ромена как для автора поваренной книги ее крутость крайне важна!

Холодильник – с обратной стороны:

Рядом с ним – секретная кладовка с едой:

Дальше – еще комнаты:

Там – еще пара полок для сна:

Зачем ему столько кроватей? Просто Ромен возит на гонки в моторхоуме и семью – жену и троих детей.

Рядом – небольшой душ, за углом – туалет:

Следующая дверь – «хозяйская» спальня:

Куча дверок – это шкафы с одеждой. Кроме последней – там еще один душ с туалетом:

И даже сушилка со стиралкой!

Рядом со спальней – еще и панель с настройками всех электроприборов моторхоума, включая генераторы, климат-контроль и телевизоры.

На внешней обшивке – «Часть, которая всегда пугала меня в путешествиях по дорогам – зона подачи бензина».

В комплекте даже шел гриль:

Телевизор на внешней обшивке – для барбекю и отдыха на свежем воздухе:

А к задней части прикручен мотоцикл!

А в самой «Формуле-1» у гонщика обычно полдюжины сопровождающих и планировщиков перелетов – часто пилотов даже привозят на вертолетах из самых удобных и тихих гостиниц без наплыва фанатов. Моторхоумы используют только на некоторых европейских Гран-при, но сейчас они уже выходят из употребления, ведь растет число азиатских и американских гонок.

В «Индикаре» же – романтика.