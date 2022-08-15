Леклер снял свой обычный день в родном городе: пробежки по горам, романтика и страх на яхте, истории о семье на Гран-при, мечты о трех детях

Уникальное видео о 24 часах жизни лидера «Феррари».

Пилоты «Формулы-1» не часто дают взглянуть на их частную жизнь за пределами трассы, но Шарль Леклер снял целый день для своего ютуб-канала и показал, чем занимается между гонками.

День Шарля начинается в 7 утра – с игры в теннис с братьями: Артуром и Лоренсо.

Конечно, два гонщика (Артур Леклер сейчас гоняет в «Формуле-3») победили старшего брата: «Он слишком много тусуется, а мы атлеты, так что у нас никаких вечеринок. Мы на 100% подготовлены сегодня, поэтому победили», – рассказал Шарль.

«Мы с детства привыкли играть вместе, – признался Лоренсо. – И у нас всегда был этот соревновательный дух, потому что мы росли с семьей Жюля Бьянки, мы все были гонщиками, друзьями. Так что мы всегда веселились, но в то же время хотели победить друг друга. Я был старшим, им в это время было по 9-10 лет, но затем они выросли и стали побеждать меня».

Дальше у Шарля еще одна тренировка: подъем в горы, чтобы полюбоваться видами всего Монте-Карло. С личным тренером у Леклера особая связь – и здесь не обошлось без влияния Бьянки: «Я помню, что ты тренировал Жюля, которого мы оба отлично знали. Но мы начали работать вместе только 7 лет назад.

Мы проводим много времени вместе, между гонками тоже. Когда нам нужно расслабиться и подумать о чем-то кроме гонок, мы тоже проводим время вместе, потому что отлично проводим время вдвоем. Замечательно, что он у меня есть: окружение хорошими людьми помогает».

Вот для такого вида Леклер бегает по горам:

После гор Шарля уже ждет зал – в 11:30. Монегаск не пропускает ни дня – и, к тому же, походы в зал помогают и с психологической разгрузкой.

В программе – силовые, гребной тренажер, подтягивания, отжимания, кардио. Полный сет!

«Трудненько!» – бросает под конец уставший пилот.

После активного утра Леклер отправляется на восстановление в криокамеру. Таким же образом и в той же клинике силы восполняет еще один житель Монако – Льюис Хэмилтон.

«Лучшее восстановление для периода между гонками, хоть и трудно даже смотреть», – прокомментировал Шарль.

Главная деталь наряда для трех минут при -109 по Цельсию – модные носки от «Феррари».

Следующая задача – посещение гаража князя Монако. Здесь хранятся две особенные для Шарля машины (его собственные – Леклер ими владеет) и воспоминания о воплощенных мечтах: первый болид Леклера в «Формуле-1» и «Феррари», за рулем которой он одержал победу перед тифози на Гран-при Италии в Монце в 2019-м.

Гонщик Скудерии даже пришел в толстовке с изображением памятного момента. У Шарля есть забавная история об этом дне: «Я не мог достать проходы (в паддок) для моей мамы, потому что у меня были слишком много запросов на них, а она слишком поздно сказала, что собирается приехать, так что я уже пообещал проходы другим людям. Так что я нашел для нее хорошее место на главной трибуне, оттуда она и смотрела гонку. А потом она стояла в толпе под подиумом, но никто не знал, что она моя мама».

Да, где-то там стояла мама Шарля – вместе со всеми:

А вот еще одна черта, которая объединяет Леклера с Хэмилтоном – любовь к музыке. Шарль обожает пианино – увлекся во время локдаунов. В детстве у них дома тоже было пианино, но у будущего пилота «Феррари» практически не было возможности поиграть на нем, инструмент постоянно был занят младшим братом. Зато теперь у Шарля своя квартира и свое пианино, а вынужденный карантин подарил кучу свободного времени. «Мой тренер Андреа просто засыпает, когда меня слушает. И спит как ребенок! А я продолжаю играть, чтобы он хорошо спал», – рассказывает гонщик.

(Да, на заднем фоне – личная квартира Шарля. В этом он и живет – добро пожаловать к нему домой)

А так ощущается домашний городской этап «Формулы-1»: стартовая решетка и место, с которого стартовал сам монегаск вместе с финишной чертой – прямо на пути в супермаркет.

Ближе к вечеру можно наконец расслабиться и провести время на яхте с семьей и друзьями. Оказывается, управлять яхтой страшнее, чем болидом «Ф-1»: «У меня меньше контроля над ней», – признался Шарль.

С заходом солнца Шарля тянет на откровенность: «Я такой счастливчик. Все только лучшее. Иногда эта жизнь очень занятая. Иногда я скучаю по дому, но это компенсируется тем, что я люблю то, что делаю. Я семейный парень, я люблю семью. Я хочу троих детей, это моя мечта. Нас тоже трое братьев.

Мой отец повлиял на то, где я сейчас. Если бы я мог переместиться назад во времени, я бы провел с ним больше времени. Все те маленькие моменты, что мы были вместе, обычное время. Потому что, знаете, когда теряешь человека, то всегда уже слишком поздно. Но я научился на этом опыте и теперь провожу больше времени с братьями и мамой».

И, конечно, с девушкой – Шарлотой Сине.

Вот он – обычный день из жизни Шарля Леклера. Теперь вы знакомы еще чуть-чуть ближе – и не только вы: ролик уже собрал 4,5 млн просмотров.