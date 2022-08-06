Трюк Алонсо для скорости в квалах: одновременно давить на газ и тормоз в некоторых поворотах. Секрет в дополнительном прогреве шин

Гарантирует больше контроля над болидом.

Фернандо Алонсо провел 347 Гран-при в «Ф-1» – больше кого-либо. Но накат был бы просто обычной цифрой (как возраст в паспорте), если бы двукратный чемпион не извлекал из него ценные данные для улучшения пилотажа – и как раз здесь №14 безмерно хорош: практически в каждом уик-энде замечается какой-то новый трюк.

Например, в квалификации на Гран-при Франции покадровое сравнение лучших кругов пилотов «Альпин» показал, чем же Алонсо компенсирует недостатки машины в некоторых поворотах:

Заметили, как болид Окона немного болтало на второй половине круга и Эстебану даже приходилось его отлавливать рулем и корректировать траектории? Алонсо же ехал в тех местах примерно с такой же скоростью, но без проблем.

А вот здесь №31 держал машину в повороте педалью газа, смещая ее баланс и перегружая заднюю ось – вроде обошлось без потери времени, но Леклер в похожей ситуации в гонке улетел в барьеры.

Возможно, дело в настройках, но не только: испанец специально дополнительно прогревает шины на первой половине круга, чтобы температуры передавались внутрь равномернее и сцепление сохранялось стабильным весь круг. Ведь в квалификацях обычная проблема – недогрев шин на первом секторе, затем мощная нагрузка на втором, а к концу третьего поверхность покрышек уже практически вскипает – в итоге из-за несоответствия внутренним и внешним температурам резина может непредсказуемо деградировать, вызывая неожиданные перебои в сцеплении. А уже они обеспечивают внезапную избыточную поворачиваемость или срывы задней части, которые и нужно ловить.

Бороться можно только более равномерным и эффективным прогревом – и его не так-то просто провести в квалификации на одном круге выезда из боксов. Ехать два (прогревочный-прогревочный-быстрый) можно только на коротких трассах без сильных потенциальных помех со стороны соперников (Канада – подойдет, а вот Монако – уже нет, слишком велик риск).

Потому приходится искать компромиссы и мелкие трюки для поддержания высоких температур в конце установочного круга и на первом секторе – чтобы внутренности покрышки тоже успевали прогреться. Именно здесь и включилась изобретательность Алонсо.

Он просто чуть раньше нажимал на педаль тормоза, но не отпускал педаль газа – потому зона замедления расширялась, но почти не терялось время из-за более раннего торможения. Зато увеличивался и период активации колодок и дисков – на них дольше генерировалось усилие и температуры, они передавались в шину и дольше прогревали ее внутренность. Фактически вышел боевой аналог «пробуксовок», которые гонщики иногда делают на прогревочном круге перед стартом заездов.

Фернандо делал так в первом повороте:

И на середине трека после длинной прямой, на которой покрышки уже немного остывают:

Окон же ехал по классической квалификационной философии «тормози позже, атакуй раньше». Ее нельзя считать неверной, она всегда работает при прочих равных, если ты лучше определяешь точки нажатий на педали и моменты поворота руля, либо быстрее реагируешь на поведение машины.

Алонсо же пошел другим путем – не стал соревноваться «в лоб», а придумал, как прежде всего улучшить поведение. Лишь уже потом включил поиски точек – они необязательно даже оказались глубже в поворотах, но буста сцепления схватило для преимущества в 0,3 секунды.

В гонке такая стратегия вряд ли сработает: на длинной дистанции есть менее рисковые и экстремальные методы прогрева и поддержания нужной температуры. К тому же, больше времени с открытым газом ведет к повышенному расходу топлива, а постоянные увеличенные нагрузки быстрее повреждают тормоза и резину – во время одного круга это некритично (особенно после отмены правила стара на квалификационном составе), но в гонке может быть крайне важно.

Алонсо же требуется особый подход как раз потому, что он не переигрывает напарника буквально в каждой квалификации: например, в Саудовской Аравии, Испании, Австрии и Венгрии Окон был выше (в Австралии тоже, но там Фернандо вообще ехал на поул и улетел в стену из-за поломки болида). Испанец – не лучший в соревнованиях по чистому поиску лучших точек торможения и газа и точно (уже) не лучший по скорости реакции, потому и ищет новые подходы.

«Возможно, я не самый быстрый гонщик в условиях квалификации или под дождем, но если говорить о сумме умений во всех областях, то я бы поставил себе 9,5 баллов из 10. И я стараюсь этим пользоваться», – говорил о себе испанец еще в 2018-м.

Похоже, он это и имел в виду.