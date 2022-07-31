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Ааа, Фернандо Алонсо не знает правил «камень-ножницы-бумага»! Победил в игре напарника и даже не понял, почему

Формула-1
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Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Эстебан Окон Эстебан Окон
Альпин Альпин
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Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо всегда готов удивить болельщиков гоночным скиллом, а вне трассы... Оказалось, пилот «Альпин» не знает правил популярнейшей во всем мире игры «камень-ножницы-бумага»! Эстебану Окону пришлось объяснять напарнику, недавно отпраздновавшему 41-й день рождения:

Алонсо: Я не знаю, как в это играть. Нужно делать так и так? Окон: Да, все верно. Алонсо: Да как нужно играть? Окон: Если показываешь «ножницы», то они побеждают «бумагу», но если показываешь «камень», то побеждаешь «ножницы». Алонсо: Они ломают ножницы.

А дальше удивительное признание от ветерана «Ф-1»: Окон: Ты когда-нибудь играл в это? Алонсо: Нет.

Хоть Фернандо играл впервые в жизни, но все равно смог победить. Правда, не понял почему: Окон: Камень, ножницы, бумага... Ты победил меня. Алонсо: Как? Окон: Потому что «бумага» накрывает «камень»

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