Какой же Кими Райкконен классный: спас от жажды запертую в душной машине собаку! Набрал воды и сунул ей через окно

Работа Айсмена – охлаждать.

Единственный и неповторимый Кими Райкконен остается собой и после ухода из «Формулы-1». Во время своего отпуска в Италии Айсмен стал свидетелем неприятной картины: хозяева заперли собаку в раскаленном на солнце авто. Кими не остался в стороне и решил спасти бедное животное от жажды (ведь он и сам отлично знает, какого остаться внутри машины без питья).

«Вновь отправились в традиционное путешествие в Тоскану. Мы все по нему скучали! Мы всегда скучаем по кому-то особенному!!!! Почему? Потому что, когда человек тратит свое время на то, чтобы освободить свой стаканчик из под мороженного, чтобы налить внутрь воду и дать бедной собаке, запертой в жаркой машине!! Благослови тебя Бог. Брат, ты прекрасный человек».

О трогательном поступке Райкконена рассказал его давний друг Джино Росато. Джино – уважаемая личность в паддоке: он начинал в Скудерии простым уборщиком, поднялся по карьерной лестнице до управления логистикой, а затем какое-то время возглавлял отдел в «Лотусе», занимавшийся подготовкой компании к «Ле-Ману» и «Индикару», а сейчас вновь работает в «Феррари». Кими всегда называл Росато лучшим другом в «Ф-1» и даже предложил стать крестным отцом для своего сына Робина.

Именно он поделился трогательными кадрами в своих соцсетях, объяснил, что именно происходит – ведь собаку с трудом можно разглядеть на видео. И, конечно, заставил болельщиков скучать по чемпиону «Феррари».