Пик шока от «Феррари»: взрыв мотора у Сайнса переломал внутренности болида, а Леклер ехал в повороты с отрытым на треть газом – заклинило педаль

Очень страшная гонка.
«Феррари» выиграла Гран-при Австрии впервые с 2003-го, но если увидите хоть одного всерьез празднующего тифози – вдарьте ему покрепче, пусть протрезвеет.
Или покажите еще раз, как на 57-м круге Сайнс пошел в атаку на Ферстаппена – но вместо обгона его машина просто взорвалась и сгорела:
Нет, серьезно, болид реально взорвался – вот замедленная съемка:
А вот последствия:
Это стропроцентный штраф (как минимум один) на ближайших Гран-при за перерасход компонентов силовых установок – чемпионская гонка Карлоса закончена, такое не восстанавливается.
Тем более, что взрывом, похоже, разворотило даже те части, которые обычно остаются невредимыми: видите выскочивший шланг? Это значит, что топливо приемник пошел вразнос совсем – следовательно, перед нами не обычная утечка, а нечто посерьезнее.
Причем проблемы возникли не только у Карлоса – «Хаас» Кевина Магнуссена тоже сбоил почти всю гонку.
«Я молился богу, чтобы мотор не взорвался, – признался датчанин после финиша. – За 15 кругов до финиша проблема усугубилась: появились небольшие перебои в зажигании. Каждый раз, когда я нажимал на педаль. Пришлось проезжать каждый поворот на одной передаче ниже обычного».
«По звуку отказ Сайнса очень похож на то, что произошло в Азербайджане. В Маранелло упорно работают над решением, – прокомментировал после гонки шеф Скудерии Маттиа Бинотто. – Надежность – повод для беспокойства в ближайших гонках, но не в средне- и долгосрочной перспективе, поскольку я уверен, что команда способна их решить. У нас очень эффективный двигатель, и есть надежда, что мы сможем сделать его надежным.
Исправления требуют времени: нужно спроектировать детали, изготовить, проверить на надежность. Нескольких недель недостаточно. В краткосрочной перспективе мы постараемся контролировать километраж компонентов».
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Проблема Леклера: запала педаль газа – Шарля чуть не выносило в поворотах
На 65-м круге вскрылась проблема и у Леклера: у него западала педаль газа. Ему посоветовали раньше убирать ногу с педали, чтобы не уехать в гравий – и впереди оставалось 6 кругов до победы.
Вот сравнение телеметрий Шарля и Макса Ферстаппена – можете представить, как вело его машину вперед в шпильках:
«На низких скоростях ее клинило на 20-30 процентах – и она работала очень нестабильно в середине поворота, могла застрять, – признался после финиша Шарль. –Не сказал бы, что это было слегка напряженно. Нет, это было очень напряженно. Я испугался, реально испугался.
В третьем повороте приходилось очень трудно, потому что там тебе точно не нужна лишняя скорость при движении рулем. Управлять машиной было очень трудно – и в медленных поворотахнамного сложнее, чем в скоростных.
Мне приходилось довольно часто отпускать педаль газа и ехать по инерции – просто чтобы понять, как именно она отзывается. В теории ничего сложно. Нужно было играться педалью газа, нажимая и отпуская, стараясь подобрать оптимальную в таких условиях скорость прохождения поворота. Но просто не было».
«Когда начались проблемы с педалью газа, я нервничал не меньше Шарля и просто перестал смотреть гонку, – признался Бинотто. – Причем я даже не смотрел на экраны с данными. Но Шарль сумел со всем справиться и выиграл. Он чемпион!
Для Шарля было очень важно победить. Эта победа принесла ему облегчение. Ему это было нужно. И победил он вполне заслуженно. Мы все очень рады».
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Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon
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