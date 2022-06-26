Помните подарок из «Служебного романа», который Самохвалов привез Рыжовой? Это сувенирка команды «Ф-1» – великого Грэма Хилла

«Сувенир из Швейцарии».

СССР не участвовал в «Формуле-1», но не терял связи с гонками: Центральный автоклуб Союза (ЦАМК) числился официальным членом Международной автомобильной федерации (ФИА) с 1956-го, а с 1959-го в стране даже проводили чемпионат по заездам на болидах с открытыми колесами. Были и «формульные» подклассы – от «Формулы-1» до «Формулы-4» и всевозможные иные вариации.

Про «настоящую «Формулу-1» в СССР тоже местами слышали: в 58-м советская делегация посещала Гран-при Великобритании, да и в командировках иногда гоночный мир пересекался с нашей действительностью.

Отличный пример – отсылка в фильме «Служебный Роман» 1977-го, замеченная телеграм-каналом «Все едут в Милуоки после Индианаполиса»: автор обратил внимание на сувенир, который Самохвалов привез Рыжовой из Швейцарии.

Это промо-продукция команды двукратного чемпиона «Ф-1», победителя «Ле-Мана» и «Инди-500» и единственного в истории обладателя «Тройной золотой короны автоспорта» (победы на Гран-при Монако, «Инди-500», «Ле-Мане») Грэма Хилла «Эмбасси-Хилл». На открытке изображен болид «Лола» Т370 Гая Эдвардса 1974 года (это понятно по номеру, шлему гонщика и внешнему виду). На нем британец лишь дважды заехал в топ-10 (8-й в Монако и 7-й в Швеции) и остался без очков (тогда их давали только за первые 6 позиций).

Сам Хилл на той машине в том году выступил не лучше: лишь однажды набрал зачетные баллы – как раз на Гран-при Швеции (шестое место).

Вообще проект выше не слишком успешным: Грэм запустил его в 1973-м и сперва ездил в одиночку, ни разу не попал в очки и лишь на следующий год нашел деньги и на вторую машину. Всего команда провела 41 Гран-при и прорвалась в очковую зону лишь трижды – с лучшим результатом в виде пятого места будущего чемпиона мира Алана Джонса на Гран-при Германии 75-го (Хилл тогда уступил место за рулем и больше не гонялся).

К успеху команда так и не пришла: 29 ноября 1975 года Грэм разбился за штурвалом личного легкого самолета при перелете из Франции в Лондон – он возвращался с менеджером команды, пилотом и двумя механиками с предсезонных тестов в «Поле-Рикаре». Все пассажиры погибли вместе с Хиллом, команда осталась еще с двумя механиками и одним человеком управляющего персонала – в итоге все оборудование продали бизнесмену Вальтеру Вольфу и слили с активами «Хескета» и первого «Уильямса» для создания новой организации «Вальтер Вольф Рейсинг». Она вышла на старт в 1977-м, выиграла первую гонку, победила суммарно на трех Гран-при и взяла четвертое место в Кубке Конструкторов одной машиной.

А Гай Эдвардс провел еще 6 Гран-при и ушел в британскую локальную «Ф-1», где даже выиграл 5 заездов.

Источник: Канал «Все едут в Милуоки после Индианаполиса»