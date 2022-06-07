Гонщик «Ф-1» выиграл Монако, выбил новый контракт – и ушел в отрыв с пьяными танцами. Пришлось каяться перед женой через соцсети

Накануне годовщины свадьбы!

Для пилота «Ред Булл» Серхио Переса уик-энд в Монако ознаменовался сразу двумя достижениями: Чеко победил в одном из самых культовых Гран-при «Формулы-1» и продлил контракт до конца 2024-го года – с повышением зарплаты с $8 до 10 млн за сезон.

Успех отметили грандиозной вечеринкой... и таким же грандиозным скандалом.

В сеть слили кадры с тусовки, на которой мексиканец развлекается сразу с двумя разными девушками – хотя дома его ждет жена и трое детей.

За такой фейл пришлось публично извиняться перед супругой и общественностью.

«Я видел видео с моим участием, которое крутится в сети, и беру на себя ответственность за все.

Вечеринка пошла плохо, я не смог себя контролировать наивысшим для себя образом, соответствующим тому, кто я, но ровно так все и было, очень плохая вечеринка.

Мои близкие знают мои ценностях и том, какой я человек.

Для тех, кто спрашивает: мы с моей женой едины, как никогда прежде.

А для тех, кто лишь хочет задеть нас: желаю всего наилучшего.

Спасибо за всю вашу заботу, прошу прощения перед всеми людьми, которые любят меня, потому что эти видео ни капли не отражают меня.

Мы больше не будем говорить на эту тему, что только заставляет нас забыть о замечательных моментах, которые мы прожили как семья. Спасибо», – написал в соцсетях Перес.

Вишенкой на торте стал неудачный тайминг всего произошедшего: гонщика засняли меньше, чем за неделю до годовщины свадьбы и всего через месяц после того, как жена Серхио Карола подарила ему третьего ребенка.

Отличный пример, почему нужно быть аккуратнее с алкоголем – даже если это подимумное шампанское.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann