Перес рискнул лидерством на Гран-при Монако – спасал птицу резким торможением с дымом. Испортил шину, но увернулся!

Герой.

Серхио Перес – настоящий герой Гран-при Монако: первым в истории Мексики выиграл одну из самых престижных гонок «Ф-1» и вообще доказал «Ред Булл» и миру, что он не просто покладистый №2.

И вдвойне его геройство проявилось на рестарте после красного флага – когда Серхио возобновлял заезд на 33-м круге. Тогда – в самом начале круга, на первом секторе – он настолько сохранил концентрацию, что резко затормозил раньше обычного из-за пролетавшей мимо птицы. И спас ее!

Просто Чеко уже сталкивался с голубем почти в том же месте в конце третьей практики – и тогда птице повезло меньше.

Потому теперь мексиканец явно не хотел повторять неприятный момент – и даже рискнул лидерством в гонке ради спасения пернатой.

Ведь на его «Ред Булл» установили свежий комплект «медиума», который еще явно не до конца прогрелся и вошел в рабочие температуры – оттого любое резкое торможение с дымом могло вызвать здоровенную проплешину, перегрев и гранулирование именно в месте повреждения. Серхио рисковал ехать оставшиеся 30-35 кругов с неприятными вибрациями – и его преследователь Карлос Сайнс даже позже интересовался по радио, не жалуется ли Чеко на шины.

Но Перес не жаловался. Он рискнул и дотерпел. Выиграл, спас суицидальную птицу и получил титул «гонщика дня» от зрителей.