Гонки «Ф-1» теперь снимают с дронов вдобавок к вертолетам. Но фанаты жалуются на укачивание и размытую картинку, а вам как?

Лучше не ешьте при просмотре.

В этом году «Формула-1» серьезно обновила трансляции гонок: сделала новую графику и добавила две новые камеры. Одна из них – полюбившаяся большинству камера из шлема пилота. Пока что она есть не у всех гонщиков (поскольку совместима со шлемами лишь одного производителя), но с учетом успеха новой фишки скоро ею оснастят каждого.

Вторую камеру установили на дрон. До «Ф-1» он дошел только в этом году, хотя уже использовался в других чемпионатах (например, в РСКГ – российской серии кольцевых гонок) – дрона опробовали на Гран-при Испании. И вот что получилось:

«Формула-1» рассчитывала, что дрон заменит вертолет: в теории он может лететь ближе к трассе (на высоте 10-15 метров) и предоставлять более качественную картинку. На деле видео вышло размытым, а от полета дрона многих зрителей вообще укачало. В соцсетях один негатив:

«Я единственный, кто думает, что эта съемка с дрона «Ф-1» ужасна?»

«Прекратите использовать этого дрона».

«Можно, пожалуйста, убрать любительскую съемку с дрона из всемирной трансляции? Нет резкости, неприятные углы, не готово к использованию. Спасибо».

«Нам нужно больше стабильных кадров в трансляции, даже больше, чем драматичных съемок с дрона»

«Эта камера на дроне, должно быть, самая дерьмовая в «Ф-1». От нее кружится голова»

Не понравилась новинка и профессионалам:

«Блин, меня аж тошнит от этой камеры», – пишет автор подкаста Blackity Black.

«Они забыли включить стабилизацию?», – спросил журналист Филл Троманс.

Жестче всех оказался многократный победитель в гонках на выносливость Брэд Филпот:

«Мнение: камера с дрона «Ф-1» ######## [невообразимо] ужасна».

Короче говоря, эксперимент с дроном получился так себе. Вообще после пары просмотров меня и самого укачало. А вы как?