«Ф-1» полностью преобразилась: «Астон Мартин» переделали полностью, у «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена» – ключевые новинки

Смотр нового пелотона.

20 мая на шестом Гран-при сезон «Формулы-1» фактически начался заново: практически каждая команда обновила болид. Причем большинство – весьма радикально.

Только «Хаас» отложил внедрение новинок до Гран-при Франции – поскольку бюджет команды ограничен (не только регламентом, но и внутренним потолком), и американцы решили, что потенциал нынешнего VF-22 еще не исчерпан.

Скудерия все начало чемпионата выжимала максимум из первоначальной версии болида и откладывала доработки ради сохранения гибкости бюджета – и теперь момент настал. В Барселону лидеры обоих зачетов привезли новое днище, заднее антикрыло и набор рассекателей в задней части и на тормозах.

Самая заметная новинка – конечно, сзади:

(Фото – Sala Stampa Racing)

Разница подсвечена The Race:

Предположительно новинки помогут отыграть 0,2 секунды у «Ред Булл» и станут частью общего развития аэродинамического пакета F1-75. То есть изменения Барселоны – только начало.

«Макларен»

Самое масштабное обновление по списку: переднее антикрыло, передняя подвеска (первое изменение этой зоны во всем пелотоне!), передние и задние тормоза, корпус моторного отсека, боковые понтоны, диффузор, заднее антикрыло…

Правда, на вид не так радикально (новые формы – сверху, старые из Майами – снизу.

По инсайду репортера «Ф-1» Лоренса Баретто, слухи в паддоке говорят об ожидаемой прибавке в 0,5 секунды с круга!

Главным улучшением стал кожух тормозного диска из углеволокна – он сменил временный слишком тяжелый титановый, который инженеры внедрили как быстрый фикс проблемы перегрева со старта сезона.

«Макларен» явно пересобирал машину (и аэропотоки вокруг ее днища) с учетом ошибки при проектировании задних тормозов – главного бича «оранжевых» в первых Гран-при. Уже после первых успехов в Имоле и Австралии англичане анонсировали изменения болида – и объем требуемой работы, кажется, оказался слегка больше первоначальных ожиданий.

«Астон Мартин»

У второй английской команды – второй по внушительности и первый по заметности список обновлений. Теперь Феттелю достался буквально зеленый «Ред Булл»:

Нет, серьезно, скопировали вообще все – вплоть до зеркал:

А раньше было так:

Собственно, инсайдеры еще после первых тестов рассказывали о недовольстве первоначальной версией и болида и предсказывали полное изменение машины в Барселоне. Теперь для Феттеля и Стролла сезон начнется заново.

«Альфа Ромео»

Третья по масштабности – здесь к антикрыльям, понтонам и корпусу двигателя добавилось улучшенное покрытие для пилонов передней подвески (сама геометрия – без изменений), первая в пелотоне полностью доработанная задняя подвеска и новое днище.

Особенно заметна боковая часть: теперь она выглядит так:

А вот – две предыдущие версии:

«Альпин»

Французы привезли «всего лишь» новые задние и передние антикрылья вместе с улучшенными тормозами – сущая мелочь после «Макларена», «Астон Мартин» и «Альфа Ромео».

Разница довольно мелкая – в «волнах» антикрыльев. Раньше такие изменения часто игнорировали и считали незначительными, но с падением на «Ф-1» потолка расходов любой дополнительный рассекатель может в итоге решить исход схватки за очки.

«Уильямс»

Похожий на «Альпин» набор – антикрылья и задние тормоза. Самая малозаметная эволюция:

«Мерседес»

До Барселоны команда Хэмилтона предпочитала играть антикрыльями и изучать зависимость между прижимной силой и галопированием. Теперь же, наконец, перешла и к активным действиям.

(Фото – Sala Stampa Racing)

Главные улучшения – переднее антикрыло и днище, и они предназначены прежде всего для улучшения распределения воздушных потоков и нагрузок в задней части (судя по обязательной декларации, поданной в ФИА). Инженеры восьмикратных чемпионов надеются повысить предсказуемость поведения диффузора – то есть хотя бы немного снять эффект подскоков на прямых.

«Ред Булл»

Команда Ферстаппена привезла новое антикрыло и пару рассекателей – прежде всего для перебалансировки машины под новый трек (по документам, поданным в ФИА) и для сокращения массы на 4-5 кг (по инсайдам нидерландской прессы).

Речь о важных, но почти незаметных мелочах – вроде таких:

(Фото – Piergiuseppe Donadoni)

«Альфа Таури»

Заднее антикрыло – с ободранной краской (по примеру «Уильямса») для уменьшения веса.

(Сверху – новое, снизу – старое)

Сестринская команда «Ред Булл» ожидает от него больше прижимной силы – для лучшего сцепления в задней части.

Трасса в Испании – лучший испытательный полигон, а везти сюда детали удобно

«Формула-1» неспроста большую часть предсезонных тестов проводит именно в Барселоне и внедряет главные обновления именно на Гран-при Испании. Каталонский автодром словно создан для испытаний и экспериментов:

Базы команд достаточно близко, транспортное сообщение давно и хорошо налажено – грузы доставляются вовремя, и детали можно привезти или заменить даже в позднюю пятницу. Это большой плюс для гибкости.

Пилоты ездят по «Барселоне-Каталонии» с первых же молодежных серий – наматывают сотни кругов и на тестах, и в гонках. Наверное, в мире нет более знакомого и изученного ими трека.

Характер трека: довольно короткий круг с разными секторами и 16 разными поворотами всех типов: быстрые, медленные, среднескоростные, даже с перепадами высот. И есть длинная прямая.

Также трек обычно не воздает за ошибки: барьеры довольно далеки по сравнению со многими другими треками, а вылет в гравий неприятен, но с меньшей вероятностью портит и ломает обновленные детали.

Потому на «Барселоне-Каталонии» команды могут с первых же кругов приступать к извлечению ценных данных без поправок на изучение трека. Собранную информацию тут же можно сравнить с результатами предсезонных тестов, а короткий круг помогает быстрее реагировать на исследования и «подкручивать» крылья и настройки – больше опций для экспериментов и агрессивных проверок. И практически каждый год пользуются такой возможностью.