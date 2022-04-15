В «Ф-1» часто страдают от идиотских и копеечных помех: машины ломали детали за $2 (как сейчас у Алонсо), обертки от бутербродов и ключи

А машины стоят десятки миллионов долларов.

На Гран-при Австралии двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо претендовал на поул, судя по сравнению его секторов с итоговыми временами быстрейших Шарля Леклера и Макса Ферстаппена, но в итоге начал гонку лишь в конце первой десятки. Причина – вылет в барьеры за пару поворотов до конца круга: мощного испанца подвела деталь стоимостью $2, коробка передач заблокировалась, и №14 просто физически не смог замедлиться.

«Уплотнительное кольцо на сальнике повредилось, масло вытекло, – сказал после уик-энда глава «Альпин» Отмар Сафнауэр. – При падении давления масла включается режим безопасности, который в случае отказа пытается сохранить двигатель. Вот что произошло. Так что нужно было заменить этот сальник».

И Алонсо – далеко не первый пострадавший. Чего уж там, иногда причины сходов – совсем глупые, абсолютно непредсказуемые и нерешаемые.

Пакеты для сэндвичей, заглушки и гаечные ключи

Самый недавний инцидент – проблемы Кевина Магнуссена на Гран-при Сингапура 2019 года. Пилот «Хааса» сумел забраться на 8-е место, но ближе к концу гонки резко потерял темп: шины износились с чудовищной скоростью, а время круга ухудшилось на четыре секунды. К финишу датчанин потерял девять позиций (17-е место). Оказалось, из-за застрявшего на переднем крыле пакета из-под сэндвича.

«Это произошло после рестарта, – рассказал потом глава команды Гюнтер Штайнер. – Машина разом утратила темп. Несколько раз, когда он проезжал мимо, мы внимательно рассматривали его крыло – один из инженеров сказал, что дело в снижении прижима спереди. Изначально мы допускали, что крыло сломано. Но Кевин уверял, что ничего им не задевал. Да и мы не видели каких-то повреждений. Именно поэтому потребовался пит-стоп. Он заехал, мы поставили новые шины и вытащили пакет. Резина уже была испорчена, и смысла продолжать на ней не было. Зато на свежем комплекте ему удалось проехать хороший круг. После этого стало ясно, что дело именно в пакете».

Еще до Магнуссена жертвой сэндвича был пилот «Уильямса» Сергей Сироткин: злосчастный пакет испортил россиянину дебютный этап – Гран-при Австралии 2018 года. Сергей сошел на четвертом круге, причиной назвали тормоза – но правда оказалась иной.

«Случилась достаточно глупая на самом деле вещь, – говорил после Сироткин. – На базе команды тысяча человек, которые изо дня в день с утра до вечера сменами работают, чтобы отыграть какие-то десятые-сотые доли секунды и драгоценные позиции в гонке. А в итоге получается так, что мы ловим полиэтиленовый пакет из-под сэндвича в воздуховод правого заднего тормоза, что моментально перегревает систему, которая закипает и в прямом смысле слова сгорает – я оказываюсь без тормозов и в результате выезжаю по прямой в тринадцатом повороте. Это, безусловно, настолько глупо, что в это просто не хочется верить».

Да и у самого Алонсо тоже была такая проблема с пакетами от сэндвичей – но на Гран-при Бахрейна 2021-го: тоже перегрев, тоже отказ тормозов, тоже сход.

Невнимательность механиков убила и Гран-при Монако Дженсона Баттона в 2010-м. Пилот «Макларена» приехал лидером чемпионата и прошлогодним победителем этапа в Монте-Карло, но остановил машину уже на третьем круге гонки – все из-за перегревшегося мотора. А причиной стала глупая мелочь.

«Это простая заглушка из вспененного материала, – рассказал Дженсон. – Мы используем ее в боксах, чтобы закрыть воздухозаборник в боковом понтоне и предотвратить попадание туда холодного воздуха. Она помогает поддерживать рабочую температуру двигателя после того, как мы запустим его. В Монако из правого понтона заглушку вынули, а из левого – нет, поэтому воздух для охлаждения радиаторов не мог попасть внутрь. Это привело к перегреву».

Главный же курьез произошел в 1998-м – на Гран-при Италии. Пилот «Заубера» Джонни Херберт потерял контроль над машиной на 13-м круге и вылетел в гравий из-за гаечного ключа: механик забыл его в кокпите болида, и инструмент по ходу заезда застрял под педалью тормоза – в итоге у Джонни не было шансов на торможении. После гонки Херберт назвал механиков тупыми, а в конце сезона покинул «Заубер».

История чуть не повторилась на Гран-при Бахрейна 2010-го – но в практике: потому Роберт Кубица не сошел, а заехал в боксы «Рено» и вернул механику забытый в кокпите мобильник.

И да, «Рено» того времени – и есть нынешняя «Альпин» Алонсо. Ей еще есть куда падать.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Mark Thompson; formula1.com; globallookpress.com/Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com