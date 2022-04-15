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В «Ф-1» часто страдают от идиотских и копеечных помех: машины ломали детали за $2 (как сейчас у Алонсо), обертки от бутербродов и ключи

Заубер Заубер
Джонни Херберт Джонни Херберт
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Хаас Хаас
Гюнтер Штайнер
Дженсон Баттон Дженсон Баттон
Сергей Сироткин Сергей Сироткин
Уильямс Уильямс
Отмар Сафнауэр
Макларен Макларен
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Альпин Альпин
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А машины стоят десятки миллионов долларов.

На Гран-при Австралии двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо претендовал на поул, судя по сравнению его секторов с итоговыми временами быстрейших Шарля Леклера и Макса Ферстаппена, но в итоге начал гонку лишь в конце первой десятки. Причина – вылет в барьеры за пару поворотов до конца круга: мощного испанца подвела деталь стоимостью $2, коробка передач заблокировалась, и №14 просто физически не смог замедлиться.

«Уплотнительное кольцо на сальнике повредилось, масло вытекло, – сказал после уик-энда глава «Альпин» Отмар Сафнауэр. – При падении давления масла включается режим безопасности, который в случае отказа пытается сохранить двигатель. Вот что произошло. Так что нужно было заменить этот сальник».

И Алонсо – далеко не первый пострадавший. Чего уж там, иногда причины сходов – совсем глупые, абсолютно непредсказуемые и нерешаемые.

Пакеты для сэндвичей, заглушки и гаечные ключи

Самый недавний инцидент – проблемы Кевина Магнуссена на Гран-при Сингапура 2019 года. Пилот «Хааса» сумел забраться на 8-е место, но ближе к концу гонки резко потерял темп: шины износились с чудовищной скоростью, а время круга ухудшилось на четыре секунды. К финишу датчанин потерял девять позиций (17-е место). Оказалось, из-за застрявшего на переднем крыле пакета из-под сэндвича.

«Это произошло после рестарта, – рассказал потом глава команды Гюнтер Штайнер. – Машина разом утратила темп. Несколько раз, когда он проезжал мимо, мы внимательно рассматривали его крыло – один из инженеров сказал, что дело в снижении прижима спереди. Изначально мы допускали, что крыло сломано. Но Кевин уверял, что ничего им не задевал. Да и мы не видели каких-то повреждений. Именно поэтому потребовался пит-стоп. Он заехал, мы поставили новые шины и вытащили пакет. Резина уже была испорчена, и смысла продолжать на ней не было. Зато на свежем комплекте ему удалось проехать хороший круг. После этого стало ясно, что дело именно в пакете».

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Еще до Магнуссена жертвой сэндвича был пилот «Уильямса» Сергей Сироткин: злосчастный пакет испортил россиянину дебютный этап – Гран-при Австралии 2018 года. Сергей сошел на четвертом круге, причиной назвали тормоза – но правда оказалась иной.

«Случилась достаточно глупая на самом деле вещь, – говорил после Сироткин. – На базе команды тысяча человек, которые изо дня в день с утра до вечера сменами работают, чтобы отыграть какие-то десятые-сотые доли секунды и драгоценные позиции в гонке. А в итоге получается так, что мы ловим полиэтиленовый пакет из-под сэндвича в воздуховод правого заднего тормоза, что моментально перегревает систему, которая закипает и в прямом смысле слова сгорает – я оказываюсь без тормозов и в результате выезжаю по прямой в тринадцатом повороте. Это, безусловно, настолько глупо, что в это просто не хочется верить».

Да и у самого Алонсо тоже была такая проблема с пакетами от сэндвичей – но на Гран-при Бахрейна 2021-го: тоже перегрев, тоже отказ тормозов, тоже сход.

Невнимательность механиков убила и Гран-при Монако Дженсона Баттона в 2010-м. Пилот «Макларена» приехал лидером чемпионата и прошлогодним победителем этапа в Монте-Карло, но остановил машину уже на третьем круге гонки – все из-за перегревшегося мотора. А причиной стала глупая мелочь.

«Это простая заглушка из вспененного материала, – рассказал Дженсон. – Мы используем ее в боксах, чтобы закрыть воздухозаборник в боковом понтоне и предотвратить попадание туда холодного воздуха. Она помогает поддерживать рабочую температуру двигателя после того, как мы запустим его. В Монако из правого понтона заглушку вынули, а из левого – нет, поэтому воздух для охлаждения радиаторов не мог попасть внутрь. Это привело к перегреву».

Главный же курьез произошел в 1998-м – на Гран-при Италии. Пилот «Заубера» Джонни Херберт потерял контроль над машиной на 13-м круге и вылетел в гравий из-за гаечного ключа: механик забыл его в кокпите болида, и инструмент по ходу заезда застрял под педалью тормоза – в итоге у Джонни не было шансов на торможении. После гонки Херберт назвал механиков тупыми, а в конце сезона покинул «Заубер».

История чуть не повторилась на Гран-при Бахрейна 2010-го – но в практике: потому Роберт Кубица не сошел, а заехал в боксы «Рено» и вернул механику забытый в кокпите мобильник.

И да, «Рено» того времени – и есть нынешняя «Альпин» Алонсо. Ей еще есть куда падать.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Mark Thompson; formula1.com; globallookpress.com/Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com

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