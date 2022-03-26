Каждый год пилоты «Ред Булл» приезжают на первый Гран-при сезона «Ф-1» на «Гелендвагенах», хотя рубятся с «Мерседесом»

Странная традиция.

«Формула-1» вернулась – и с ней вернулись и обзоры машин, на которых гонщики добираются до трека. И тут есть интересная тенденция.

Уже второй год подряд пилоты «Ред Булл» приезжают на трассу в Бахрейне на «Гелендвагенах» – и это в условиях борьбы с «Мерседесом»!

Вот машина Макса Ферстаппена – G-Class G500 ($187 тыс.; 422 л.с.):

У Серхио Переса вариант покруче – AMG G63 ($220 тыс.; 585 л.с.).

Изначально эту модель создавали для военных целей, но после перевода на гражданское производство она стала популярной среди селебрити.

Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер тоже прибыл в паддок на «Мерседесе» – модели E200 (стоимость E-Class начинается от $54 тыс., а мощность – от 255 л.с.):

Теперь ждем фото Хэмилтона и Вольффа с банками «Ред Булл» в руках!

Источник: YouTube-канал Кима Иллмана