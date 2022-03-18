Команда «Ф-1» обновилась к первому Гран-при – а деталь развалилась на стартовом круге

Мощное начало сезона.

После предсезонных тестов «Ф-1» французская «Альпин» радовалась мощному мотору и решению проблемы галопирования машин на прямых – а еще обещала обновления к первому Гран-при сезона. Казалось, Фернандо Алонсо и Эстебана Окона можно заносить в скрытые фавориты – ведь на длинных гоночных отрезках их болид выглядел не хуже «Феррари» и «Ред Булл».

Особенно когда перед началом первой тренировки дебютного этапа на сине-розовые машины в самом деле установили новый корпус – в стиле болида Скудерии.

На свежем мероприятии для прессы по презентации новинок «Альпин» описала его назначение «для увеличения эффективности» (perfomance gain).

Но Окон вряд ли успел ощутить эффект – на его болиде новинка развалилась на первом же круге.

Пришлось возвращаться в боксы и ставить старую версию. Разница с Алонсо на новой по результатам первой тренировки составила 0,15 секунды, но, конечно, куда важнее сам факт развалившейся новинки – в эпоху огромной инфляции и потолка бюджетов можно считать, что пару сотен тысяч долларов «Альпин» уже спустила впустую и начинает сезон с отрицательных позиций. Неловко.

Фото: twitter.com/AlbertFabrega