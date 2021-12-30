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9 лет назад Михаэль Шумахер чуть не погиб. Здесь – все о его здоровье: он не в коме, узнает родных, но не может общаться

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Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер
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#KeepFightingMichael

29 декабря – черная дата для любого фаната автоспорта: в этот день семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во Французских Альпах: упал во время катания на лыжах.

«Он был на лыжах вместе с группой на обычном склоне, – описывала события его менеджер Сабина Кем. – Он помог другу, упавшему в снег, задел камень и упал головой вниз. Ему жутко не повезло, ведь он не ехал быстро».

Великий гонщик пережил искусственную кому, операцию – по сути, только расторопность медицинской бригады спасла ему жизнь. И, к сожалению, без повреждений мозга не обошлось.

«Шумахер получил очень серьезную травму. Он был в сильном шоке, когда поступил к медикам, и мы решили, что он находится в критическом состоянии и быстро погрузили его в кому, – заявила пресс-служба медучреждения на следующий день. – Произведя нейрохирургическое вмешательство, мы получили достаточно большое количество информации. Нам пришлось действовать срочно, чтобы снизить давление в черепной коробке. К сожалению, у него есть некоторые повреждения мозга».

Здесь – полная хоронология трагедии, медицинской реакции и первых хирургических вмешательств: так спасали самого титулованного (на тот момент) гонщика «Ф-1»

Да, из комы его вывели еще в 2014-м – 6 апреля того же года бывший напарник Михаэля Фелипе Масса подтвердил, что Красный барон «реагирует на голоса».

«Сначала Михаэль реагировал только на боль, когда его, например, щипали, – рассказал бразилец изданию Bild. – Но это могло быть и бессознательной реакцией. Во время последнего визита я понял, что ситуация меняется к лучшему. Я почувствовал некоторое облегчение в его семье».

А 18 июня 2014-го больница университета Лозанны официально подтвердила: он приходит в сознание.

«Время от времени он приходит в сознание. Он пока не говорит, но у него есть определенная связь с окружающими. Врачи и семья разговаривают с ним, но он устает очень быстро и ему требуется отдых».

9 сентября того же года Михаэль вернулся домой на берег Женевского озера для продолжения реабилитации. За ним закрепили 15 человек медицинского персонала для постоянного ухода – врачи, медсестры, терапевты.

С тех пор про его состояние появилось не так много информации – особенно официальной: семья следует линии максимальной конфиденциальности и не стремится что-то раскрывать. Потому в основном мы знаем о здоровье Михаэля только по откровениям тех, кого допускали до встреч (или хотя бы теоретически могли допускать).

Например, летом 2016-го (точная дата не названа) Красного барона посетил префект Папского дома и личный секретарь Папы Бенедикта XVI Георг Генсвайн:

«Я сел напротив Михаэля, взял его за руки, посмотрел на него и увидел все то же знакомое лицо Михаэля Шумахера, разве что оно стало немного полнее. Он чувствует, что вокруг него любящие его люди, которые заботятся о нем и, слава Богу, держат его подальше от взглядов любопытной публики. Я не хотел молиться на месте, потому что не мог знать, хотел бы Михаэль. Однако со стороны было видно, что Михаэль воспринимает происходящее вокруг него и ведет с собой внутренний диалог. Можно было буквально ощутить, что близость с семьей для него очень важна».

«Я очень осторожен в словах, но могу подтвердить: я смотрел Гран-при Бразилии в Швейцарии вместе с Михаэлем», – порадовал фанатов босс ФИА и бывший менеджер «Феррари» той самой эпохи Жан Тодт в декабре 2018-го.

Пишут, что Михаэль Шумахер пришел в сознание. На самом деле он давно не в коме и узнает родных

После – в 2019-м и 2020-м – появлялись сообщения о возможном экспериментальном лечении стволовыми клетками и скорой операции, но все они – фэйк: просто врач Михаэля профессор Филипп Менаше параллельно с работой в совете директоров Института головного и спинного мозга при парижской больнице Питье-Салпетрье (как раз по профилю повреждений семикратного чемпиона) занимается еще и экспериментами со стволовыми клетками. Некачественные вбросы об этом мы разбирали вот здесь:

Новость о скорой операции Михаэля Шумахера – фэйк. Вброс двух сайтов, которые ссылаются друг на друга

Есть ли более свежие новости? По большей части косвенные – например, от бывшей жены Флавио Бриаторе Элизабетта Грегорачи (Флавио руководил первой чемпионской командой Михаэля – «Бенеттоном» – и вроде бы всегда сохранял тесные связи с немцем, так что, возможно, мог что-то слышать).

«Он не разговаривает, он общается глазами. К нему допускаются только три человека. Они переехали в Испанию, и его жена обустроила госпиталь дома», – сообщила Грегорачи итальянскому изданию Mediaset.

Частично подтверждает версию новость о продаже дома на берегу Женевского озера за €59 млн – по идее, сперва Шумахер проходил реабилитацию именно там

«Я часто вижусь с Михаэлем, навещаю его один-два раза в месяц. Он продолжает бороться, а мы лишь можем желать ему и его семье того, что ситуация улучшится. Михаэль окружен заботливыми, любящими людьми. Он находится в комфортных условиях. И, конечно, следит за карьерой сына», – порадовал новым инсайдом в ноябре Жан Тодт.

Тем не менее, кажется, семикратный чемпион так и не вернул способность полноценно общаться.

Например, вот как о взаимодействии с Михаэлем говорил его сын Мик в документалке для Netflix.

«Думаю, сейчас мы с отцом понимали бы друг друга по-другому. Просто потому, что мы говорим на одном языке – языке автоспорта. У нас появилось бы гораздо больше тем для разговоров. Теперь я большую часть времени думаю о гонках, так что это было бы очень здорово. Только ради этого я бы все отдал. Да.

С того момента, как произошел инцидент, этого опыта, этих моментов [гоночной карьеры], которые, как я полагаю, многие делят с родителями, больше нет – либо они присутствуют в меньшей степени. На мой взгляд, это слегка несправедливо».

Там же жена Красного барона заявила последние «официальные» апдейты по здоровью: на уход за легендой ушло уже 20 миллионов фунтов стерлингов, лечение и жизнь продолжаются, ему комфортно – но общаться, кажется, он все-таки не может.

«Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему каждый день. Но конечно, на самом деле мы все скучаем: дети, семья, отец, все его близкие. Нам всем не хватает Михаэля, но на самом деле он здесь, с нами. Он стал другим, но он здесь, и это придает нам сил.

Мы вместе. Мы живем вместе в доме, проводим терапию. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, чтобы он просто чувствовал, что его семья рядом. И я буду делать все необходимое, несмотря ни на что. Мы все будем.

Мы стараемся держаться вместе, как одна семья – как хотел бы и как по-прежнему хочет Михаэль. И жизнь продолжается. «Личное – значит личное», – как он всегда говорил. И для меня очень важно, чтобы Михаэль мог продолжать жить своей жизнью. Раньше Михаэль всегда защищал нас от этого, теперь мы защищаем его».

#KeepFightingMichael

«Шумахер» – не кино, а ода от Netflix без попыток объяснить уникальность легенды. Спасают истории о личной жизни

Рассказ жены Шумахера о жизни с Михаэлем: покорил юмором, а она следила, чтобы он высыпался (даже запиралась в туалете во время бессонницы)

Шумахер начинал без денег: таскал шины со свалки, гонял под чужим флагом и отдавал трофеи в обмен на помощь казино

Фото: globallookpress.com/ Elmar Kremser/SVEN SIMON; Gettyimages.ru/Alex Grimm, Clive Mason

42 комментария

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Aslan Evlo
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Ответ Shtyder
Что за бред ты несешь?
он про плешивого к@рлика по кличке Моль (Окурок)
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электротехник К
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Выздоровления Михаэлю!Наверное лучшим лекарством будет для него нахождение на гонках F1.Пусть вновь усадят его в красный болид,прокатят,услышит рёв мотора ,.который вливается в душу великого гонщика!
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Марина Круглова
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Ответ Сэб Феттель
Здоровья Красному Барону! Надеюсь, что всё у него будет хорошо.
Дай Бог !!!
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Gennadiy Sboev
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А вы уверены что он хочет продолжать так жить?
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Mr. Grand
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Жуткая травма конечно, столько лет и никого толку. А ведь он всегда был на 100% спортсменом. Чем только не занимался, помню по телевизору показывали футбольный матч, Команда Зидана против команды Роналдо, и вот удивился увидев там Шумахера, который мало того, что неплохо играл рядом с суперзвездами футбола, так еще и был лучшем игроком матча...до сих пор помню.
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Tess
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Ответ Barbarisso
А ты что знаешь, расскажешь? Куда круче, видимо, в неокрепших умах современников.
Наоборот.. Неокрепшие видели только Хэма, совсем неокрепшие начали с Макса в этом году.. Это нормально..
Ты не первогодок, чтобы тебе рассказывать.. В книгах о Мише все есть, в воспониманиях людей, таких, как Уоткинс.. Почитай, просветись..
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Barbarisso
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Ответ Tess
Откуда ты знаешь о благотворительный деятельности дяди Миши? Он не выставлял на показ, никогда не любил шумиху, а уж по внегоночному влиянию куда круче был, чем Хэм...
А ты что знаешь, расскажешь? Куда круче, видимо, в неокрепших умах современников.
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Tess
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Ответ Роман75
Не хотелось бы, конечно, так думать, но, возможно, это карма за Аделаиду-94. Очень много недовольных было.
Дааа? Ну, а какая карма была у Сенны в Имоле 94? Видать не хилая..
И у Проста карма, и у Макса теперь.. И у дяди Васи из соседнего подъезда и у 7 млрд.. людей
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Tess
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Ответ Barbarisso
По внегоночному влиянию и благотворительной деятельности можно поспорить. Комментарий выглядит неуместным в контексте статьи.
Откуда ты знаешь о благотворительный деятельности дяди Миши? Он не выставлял на показ, никогда не любил шумиху, а уж по внегоночному влиянию куда круче был, чем Хэм...
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Sergei Tereshchenko
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Ответ LegoGo
Мне кажется , что начинают перепечатывать одну и ту же статью.
Потому что хороших новостей, к сожалению, нет и быть не может. Просто поддерживают жизнь в теле..(
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Anton Novikov
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Ответ Илья Пименов
Жене памятник нужно поставить при жизни , памятник преданности и верности . Страшно подумать что Михаель настолько в сознании, что понимает что с ним происходит. Страшно что при таком уровне ухода , за пять лет нет прогресса , двигает глазами, ну это совсем не прогресс . Это значит там настолько всё серьёзно , что можно только поддерживать жизнь но не жить . Семье терпения конечно , но разве это жизнь для Михаэля ?
Если говорить о реабилитации после инсульта, то восстановление когнитивных функций (включая речь, слух и тп) происходит в первые полгода. Что не восстановилось за полгода - то уже не восстановится. Во всякому случае, вероятность крайне мала. Двигательные функции - в течение года.
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batony
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Всем здоровья, ребят. Всё остальное наживное.
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viktorzabarkas
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Здоровья Михаэлю. Я его недолюбливал в 90-х, потому что было такое восприятие его, будто он выскочка, всегда болел за его соперников: Хилл, Вильнев, Хаккинен. Вот это были зарубы...
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rashnew
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Ну по большему счету для Шумахера это точно не жизнь
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SpartMoscow1988
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Ответ Lordk
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Не был, а есть
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Jack 13th
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Ответ Роман75
Не хотелось бы, конечно, так думать, но, возможно, это карма за Аделаиду-94. Очень много недовольных было.
Цена несопоставима, на самом деле, так что это не оно.
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Jack 13th
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Ответ Квантовый сюрреалист
Ха, нет. Для вас, может быть, для миллионов болельщиков Хэмилтона, которые Шумахера и не видели, - нет.
Шумахер останется в истории даже для тех, кто эфодиной не увлекается. А Люся только среди нынешних школьников да дурачков великовозрастных известен. Да и то, известен лишь своим нытьём и натягиванием на титулы во славу толерастии. В сравнении с самовозными титулами других пилотов за всё время титулы люси - позорище и никакой цены под собой не имеют.
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Ответ Maksat S
Шумахер останется в истории, Хэмилтон нет.
Ха, нет. Для вас, может быть, для миллионов болельщиков Хэмилтона, которые Шумахера и не видели, - нет.
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Barbarisso
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Ответ ДядюшкаВВ
И вот тут и видно разницу между семикратными. За одного горой стоят все - и друзья, и семья, и дети. А другого никто не любит, кроме собак :(
По внегоночному влиянию и благотворительной деятельности можно поспорить. Комментарий выглядит неуместным в контексте статьи.
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Ответ ДядюшкаВВ
И вот тут и видно разницу между семикратными. За одного горой стоят все - и друзья, и семья, и дети. А другого никто не любит, кроме собак :(
Ну если вы разницу между людьми проводите по наличию у них детей... типа у кого больше детей и друзей, тот и лучше, пожелаю вам в новом году поднабраться ума.
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United_LP
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Фамилия ставшая нарицательным для всех любящих быстро погонять
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Роман75
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Не хотелось бы, конечно, так думать, но, возможно, это карма за Аделаиду-94. Очень много недовольных было.
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Mr@k
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очень жаль, я любил и смотрел формулу именно того периода, сначала из за Сенны и потом
из за Шумахера, один разбился, другой получил серьёзную травму, причем совсем не на трассе, вот как говорят что когда у тебя есть все-то может случится что угодно где угодно, берегите себя и цените то что имеете
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Maksat S
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Шумахер останется в истории, Хэмилтон нет.
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Roman Kharitonov
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Ответ Биркарт фон Грелленорт
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Лол, надо конечно иметь полное отсутствие мозга, чтобы пытаться оправдывать позорную Люсю
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