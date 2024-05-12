«Парма» вернулась в Серию А! С тремя бывшими зенитовцами

Уже без Буффона, но с Эрнани.

«Парма» возвращается в Серию А – после трех лет во второй лиге!

Уверенно прошли сезон: заняли первое место в 10-м туре и с тех пор не отдавали лидерство (76 очков). На финише много играли вничью и почти растеряли отрыв перед «Комо» и «Венецией», но помогли осечки конкурентов.

Кто играет? Много бывших футболистов «Зенита»

У «Пармы» один из самых молодых составов в Серии Б – средний возраст 24,8 лет. При этом самый дорогой – transfermarkt оценивает его в 65 млн евро. Звезд уровня Джиджи Буффона, конечно, нет, зато много перспективных футболистов.

● Наверняка заметили знакомые имена: бразильский полузащитник Эрнани и венесуэльский защитник Йордан Осорио поиграли в «Зените», теперь – важные футболисты для «Пармы». А в запасе 37-летний Кристиан Ансальди – экс-защитник «Рубина» и «Зенита», отвечает за опыт и мало играет из-за микротравм.

● Место Буффона в воротах занял 34-летний аргентинец Леандро Чичисола. Всю жизнь кипер играет в скромных европейских командах – в основном в Серии Б, но заезжал в «Хетафе» и «Лас-Пальмас», а сейчас претендует на «Золотую перчатку» с 13 сухими матчами.

● Самый ценный игрок «Пармы» – испанский полузащитник Адриан Бернабе. Воспитанник «Барсы» и «Ман Сити» может закрыть любую позицию в центре, результативен и претендует на звание лучшего игрока Серии Б. 8+3 в этом сезоне.

● На позиции вингеров самые результативные: румын Деннис Ман – лучший бомбардир команды с 11 мячами, поляк Адриан Бенедычак выбил 11+3. У другого румына Валентина Михэилэ – 5+3. Есть еще 27-летний Антони Партипило с 3+2.

● Забавно, но лучший ассистент – 20-летний центральный нападающий из Франции Анж-Йоан Бонни. Высокий форвард забил в Серии Б всего 4 гола, зато сделал 10 голевых. Под ним сидит хорват Антонио Чолак – единственный игрок атаки старше 30 лет, хоть тренер Фабио Пеккья и предпочитает развивать юных футболистов.

Тренер – бывший ассистент Рафы Бенитеса

Пеккья – яркая личность. Игроком побеждал в чемпионате с «Юве», провел там сезон-1997/98, но выиграть конкуренцию в центре у Зинедина Зидана и Эдгара Давидса не вышло.

Это главный хайлайт Фабио-игрока. Еще он капитанил в «Наполи», светился в «Торино» и «Болонье», а в 2009-м закончил в «Фодже» и стал там ассистентом тренера Антонио Порты. Через полсезона его уволили, Пеккья тоже ушел. А летом 2011-го начал работать самостоятельно: возглавил «Губбию», но продержался четыре месяца. Была еще «Латина», где Пеккья тоже не задержался.

Карьера тренера не складывалась, и Фабио снова перешел в ассистенты. Тем более пригласили в «Наполи», где трудился Рафаэль Бенитес. Он стал его правой рукой: вместе заходили в мадридский «Реал», провалились и перебрались в «Ньюкасл». В 2016-м Фабио снова ушел в свободное плавание, позвала «Верона».

«Мне грустно, – переживал Бенитес. – Это отличный профессионал с первого дня. Мы росли вместе и многое пережили. Я рад, что его рассматривают как тренера. Его захватывающее путешествие только начинается».

В итоге Фабио вывел «Верону» в Серию А и сразу вылетел обратно, потом вывел «Кремонезе» – и вдруг ушел сам. С прошлого сезона возглавляет «Парму». И снова промоушен.

Как дела с финансами?

«Парма» выздоровела: стабильность в финансах, сильный тренер и продленные контракты со всеми лидерами. Это достижения владельца Кайла Краузе.

В 2020-м его компания Krause Group выкупила клуб, забрав 90% акций и компанию по реконструкции стадиона. Всего за четыре года правления Краузе вложил в «Парму» примерно 400 млн евро, сделал ее частью бизнес-имении. Он зарабатывает на розничной торговле, владеет Kum & Go – пятой по величине частной сетью магазинов в США.

Сначала Краузе нещадно критиковали: например, за постоянные тренерские перестановки. Но Кайл достиг цели – и фанаты ценят его за амбиции. Краузе вкладывается в клуб, хочет строить здоровый проект:

«Конечно, я мечтаю о многом. Нужно время. Мы должны развивать академию и выпускать молодых игроков. «Парма» сделает акцент именно на этом. Футболисты должны ощущать, что смогут вырасти вместе с нами. Мы начали с маленьких шагов, но итоговая цель – правильная система. Не планирую закупать звезд».

А еще Краузе предоставил готовые проекты нового стадиона и спортивного центра. Власти города не одобрили проект, переговоры продолжаются.

Кто еще вышел в Серию А?

«Комо» под руководством Фабрегаса .

Есть еще третья путевка – через плей-офф. Ее разыграют «Венеция», «Кремонезе», «Катандзаро», «Брешия», «Палермо» и «Сампдория». Последних тренирует Андреа Пирло.

Самый красивый клуб мира – теперь в Серии А! Встречайте «Комо» Сеска Фабрегаса

Фото: East News /Gabriele Maricchiolo / NurPhoto / NurPhoto via AFP