Джордж Веа проиграл новые выборы в Либерии. За 6 лет президентства не справился с коррупцией и попадал в скандалы

Уйдет мирно.

Джордж Веа – больше не президент Либерии. Точнее, перестанет быть им с 22 января 2024 года. Обладатель «Золотого мяча-1995» с минимальным перевесом проиграл выборы во втором туре.

В первом туре Веа набрал 43,83% голосов – больше всех, но для победы было необходимо набрать больше половины голосов. Отрыв от ближайшего преследователя – бывшего вице-президента Джозефа Боакаи – был минимальным. 78-летний политик набрал 43,44% голосов. Остальные 18 кандидатов получили меньше 13% голосов на всех.

В 2017 году Веа уверенно выиграл выборы как раз у Боакаи, набрав во втором туре 61% голосов. Но в 2023 году перед вторым туром Боакаи призвал оппозицию «объединиться в команду ради громкой победы» – и у него получилось. Во втором туре Джозеф обошел Веа с крохотным перевесом – 50,64% против 49,36%.

Веа уже признал поражение и готовится к передаче власти.

Веа обещал победить коррупцию, но стало только хуже

Из итогов голосования видно, что Веа – самый известный гражданин Либерии всех времен – за время президентства стал менее популярным на родине. У поражения на выборах множество причин, многие из которых не зависели от Джорджа. По стране сильно ударили пандемийный кризис и кризис, вызванный конфликтом в Украине.

Главное, что ставят в вину Веа, – он обещал победить коррупцию в стране, но не сдержал обещание.

Во время инаугурации в 2018 году только что выбранный в президенты Джордж говорил: «Я считаю, что самый эффективный путь победить бедность и сократить разрыв в доходах между бедными и богатыми – следить за тем, чтобы общественные ресурсы не оседали в карманах чиновников».

Что сделал Веа, когда вступил в должность? Отказался декларировать доходы. Так же поступили и другие члены его команды. Это было только начало, дальше пошли серьезные скандалы.

В первый же год президентства Веа влил в экономику Либерии 25 млн долларов США, чтобы вывести из обращения часть либерийских долларов и остановить инфляцию. Но аудиторская комиссия выяснила, что часть денег не учли, часть выплат были завышены.

В том же 2018 году пропали 15,5 миллиардов либерийских долларов (96 млн долларов США) – 5,5% ВВП страны. Потом оказалось, что эти деньги еще и были напечатаны незаконно. А аудиторская проверка установила пропажу еще 16,5 млн долларов США, тоже выпущенных в обход официальных процедур.

Арестовали несколько руководителей Центробанка Либерии, но всех выпустили, а дела закрыли. Экономические меры Веа привели к росту цен, а потом и к самым массовым протестам в Либерии со времен гражданских войн.

В 2020 году в течение недели умерли сразу четыре национальных аудитора – все при странных обстоятельствах. Результаты расследования, которое не нашло виновных, не убедили либерийцев. Начались новые протесты против коррупции.

США ввели санкции против нескольких либерийских членов правительства, которые по мнению аудиторов активно участвовали в коррупции – министра, генпрокурора и начальника главного порта Либерии. Все трое подали в отставку, но никакого преследования со стороны закона не было. Такая вот борьба с коррупцией.

Организация Transparency International (признана в России нежелательной) публикует рейтинг стран через оценку индекса восприятия коррупции в государственном секторе экономики. Когда Веа выигрывал выборы в 2017 году, Либерия занимала в рейтинге 122 место – выше России, которая была на 135 месте. В 2022-м Либерия опустилась на 142 место – ниже России, которая 137-я.

Еще Веа не расследовал военные преступления. И уехал из страны на 48 дней, чтобы посмотреть ЧМ-2022

Про коррупцию поговорили, про растущую бедность и инфляцию можно не говорить – на фоне кризиса это тенденция практически для всех африканских стран. Но есть и достаточно конкретная претензия к Джорджу Веа.

Пока Веа играл в Европе, выигрывал турниры и получал «Золотой мяч», в Либерии шли кровопролитные гражданские войны, которые закончились только в 2003 году. Народ долго требовал создать суд по военным преступлениям. От предыдущего президента Элен Джонсон-Серлиф этого шага не дождались.

Надеялись на Джорджа – это было одним из предвыборных обещаний. Веа за 6 лет не справился с задачей. Вероятно, столкнулся с сопротивлением бывших участников войны, которых и по сей день много в правительстве. Популярности президенту это не добавило.

В 2022 году Веа уехал из страны на 48 дней – посещал разные конференции и дипломатические встречи. А потом на 9 дней заехал в Катар на чемпионат мира по футболу – посмотреть на игру сына Тимоти за сборную США.

В это время в стране разрастался продовольственный кризис и инфляция. А президент больше месяца катался по миру. В Либерии посчитали, что только денежное довольствие президента на время такой поездки – 96 тысяч долларов. Это без учета членов делегации и расходов на отели.

Естественно, за год до выборов такая поездка плохо повлияла на рейтинг Веа. Даже многие фанаты удивились: любовь к сыну – это хорошо, но Джордж забыл про вверенную ему страну.

Достижение Веа – мирная передача власти

Главное, что сейчас ставят в заслугу Джорджу Веа – он с честью принял поражение в выборах. И стал первым президентом Либерии, который обеспечил мирный транзит власти. Предыдущий президент Элен Джонсон-Серлиф уже не могла баллотироваться на третий срок, поэтому уступила пост по конституции (а ее зам Боакаи проиграл выборы).

Веа мог не согласиться с итогами выборов, сторонников у него все еще хватало. В 2005 году Джордж Веа как раз не согласился с итогами президентских выборов, были масштабные протесты.

Сейчас же бывший футболист «Милана» и «ПСЖ» быстро обратился к сторонникам: «Пару минут назад я общался с избранным президентом Джозефом Боакаи и поздравил его с победой. Я призываю вас последовать моему примеру и признать итоги выборов. Мы проиграли выборы, но Либерия выиграла. Народ сказал свое слово, и мы к нему прислушаемся. Время поставить интересы страны выше личных».

Впрочем, 57-летний Джордж Веа еще сможет поучаствовать в следующих выборах через шесть лет. Конституционных ограничений на это нет.

Фото: AP Photo/Christophe Ena; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos