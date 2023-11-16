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В АПЛ – ни одной тренерской отставки. До сих пор!

Андони Ираола Андони Ираола
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Пол Хекингботтом
Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Заход на рекорд в этом веке.

В английской Премьер-лиге сыграли уже 12 туров, и есть удивительный факт: не случилось еще ни одной тренерской отставки! Шок.

Для сравнения – вот список уволенных в других европейских топ-лигах. «Вильярреал» в одиночку уже дважды сменил тренера, а Премьер-лига до сих пор держится.

Кто-то может вспомнить, что Хулен Лопетеги ушел из «Вулверхэмптона» – на его место оперативно пришел Гари О’Нил. Но это случилось за пару дней до первого тура – в зачет сезона отставка не идет.

Чаще всего клубы меняют тренера перед паузой на матчи сборных – так есть время найти нового тренера, дать ему время освоиться в клубе в более-менее спокойных условиях, а не сразу бросать в бой. Сейчас команды игнорируют уже второй международный перерыв.

Если все тренеры переживут следующий тур, будет рекорд XXI века

● В прошлом сезоне первое увольнение случилось уже в конце августа – Скотт Паркер не пережил 0:9 от «Ливерпуля». Кстати, на его место пришел уже упоминавшийся Гари О’Нил. 

Всего за прошлый чемпионат случилось 14 увольнений. Включая уходы по взаимному согласию – так официально говорили про отставку Конте из «Тоттенхэма» и Роджерса из «Лестера».

● Лишь в шестой раз за 32 сезона существования АПЛ все команды обходятся без смены тренеров к 16 ноября.

Но сравнение не совсем корректное: в сезоне-2020/21 Славен Билич во главе «Вест Бромвича» дотянул до 16 декабря только из-за того, что сезон из-за коронавируса начался в сентябре. А так это был 13-й тур. В АПЛ-2023/24 после паузы на матчи сборных как раз будет 13-й тур.

● Удивительно, но всего два раза в истории АПЛ все тренеры переживали 13-й тур. В сезоне-1995/96 первая отставка случилась уже после Нового года. 7 января «Болтон» уволил Роя Макфарланда.

Рекордсменом остается первый сезон АПЛ – 1992/93. Там все менеджеры оставались на посту аж до 15 февраля. В 29-м туре первым свалился Иан Портерфилд из «Челси». Всего же в том розыгрыше было два увольнения – вторым пост потерял легендарный Брайан Клаф.

Но в то время и тренеров меняли гораздо реже. Сейчас увидеть что-то вроде рекорда по тренерскому доверию гораздо удивительнее. 

Фавориты на отставку – тренеры из зоны вылета и Тен Хаг

Теперь руководители английских команд дают время менеджерам – понимают, что многим нужно время. Например, Андони Ираола, увольнение которого из «Борнмута» все ждали, обыграл «Бернли» и «Ньюкасл» – и может дышать немного спокойнее.

Прямо сейчас букмекеры считают фаворитами на первую отставку Пола Хекинботтома из «Шеффилд Юнайтед», Венсана Компани из «Бернли» и Эрика тен Хага из «МЮ» – да, голландца не спасает даже серия из четырех побед за пять туров АПЛ.

В ближайшем туре «Шеффилд Юнайтед» Хекинботтома и «Борнмут» Ираолы играют друг против друга. Возможно, именно после этого матча мы узнаем имя первого уволенного тренера в этом сезоне.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Michael Regan

19 комментариев

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Daren Gill
Ответ Фан Рубина
Не на кого менять просто, остальные или непонятные или хуже.
почему не на кого вон Мостовой учится на тренерскую лицензию.
+16
0
+16
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Ashot Kafka
Так все клубы плюс-минус на своих местах (или набирают форму как Челси) и плотность в таблице высокая. Ну а у новичков совсем слабые составы для АПЛ, тут сложно тренеров винить сильно. Так что логика в этом есть
+10
0
+10
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Фан Рубина
Не на кого менять просто, остальные или непонятные или хуже.
+3
0
+3
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Фан Рубина
Ответ Daren Gill
почему не на кого вон Мостовой учится на тренерскую лицензию.
Он изъявлял желание в сильнейшей лиге мира - РПЛ работать. Зачем ему английское бей-беги?
+3
0
+3
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Фан Рубина
Ответ R902
сильнейшая лига мира ФНЛ и она его ждёт
ФНЛ - лучшая лига, РПЛ - сильнейшая.
+2
0
+2
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Ten Hug
ЭТХ пока увольняют только фанаты МЮ, при этом, совсем не разбирающиеся в футболе, и не мыслящие дальше одного-двух лет :)
+4
-3
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Sergey Kuznetsov
В этом сезоне за драматичность отвечают судьи и ВАР, тренерские отставки показали себя не очень рейтинговыми)
+2
-1
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a2wai
Ответ Ten Hug
ЭТХ пока увольняют только фанаты МЮ, при этом, совсем не разбирающиеся в футболе, и не мыслящие дальше одного-двух лет :)
Да ну, вы что, какой один-два года, они не мыслят дальше 10 минут)
+1
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Кирилл Новокщенов
Ответ Ashot Kafka
Так все клубы плюс-минус на своих местах (или набирают форму как Челси) и плотность в таблице высокая. Ну а у новичков совсем слабые составы для АПЛ, тут сложно тренеров винить сильно. Так что логика в этом есть
Новички суперслабые в этом сезоне, да. Аж обидно, ни результата, ни игроков заметных нет
+1
0
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Ten Hug
Ответ Direct free kick
А зря https://footballhd.ru/articles/epl/379928-pyat-prichin-pochemu-myu-nuzhno-smenit-trenera.html
Очень поверхностная статья, аффтар похоже не смотрит АПЛ и читает только заголовки аналитических материалов ;)
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Максим Столбов
Где то грустит один бывший игрок МЮ Канчельскис
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red hikkikomori
Ответ Ten Hug
ЭТХ пока увольняют только фанаты МЮ, при этом, совсем не разбирающиеся в футболе, и не мыслящие дальше одного-двух лет :)
Может память меня подводит, но я не помню чтобы предыдущих тренеров МЮ болелы так рано хотели убрать( Рангника в расчет не беру так как это изначально не тренер и большинство говорили что это плохое назначение, и Мойеса по причине того что после успехов САФа любому тренеру было бы сложно завоевать доверие фанатов. Может все же дело в тренере, раз его так рано начали списывать?
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Rjcnbr
Ответ Ten Hug
ЭТХ пока увольняют только фанаты МЮ, при этом, совсем не разбирающиеся в футболе, и не мыслящие дальше одного-двух лет :)
А сколько нужно лет Тен Гагу? Без шуток спрашиваю, просто реально интересно, сколько нужно лет на билдапы и буллапы
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nuksi
Ответ Кирилл Новокщенов
Новички суперслабые в этом сезоне, да. Аж обидно, ни результата, ни игроков заметных нет
Согласен с тобой. Новички очень слабые по составу и очевидно втроем обратно и вылетят. Есть вопросы по Фулхэму только наверное. Слишком сдали.
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Alexander Rakhilkin
Ответ Daren Gill
почему не на кого вон Мостовой учится на тренерскую лицензию.
И Григорян без клуба!
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vaniaEee
Ответ Daren Gill
почему не на кого вон Мостовой учится на тренерскую лицензию.
Он не учиться, он и так знает
Посещать эти ненужные для опытного футболиста мероприятия нужно только ради бумажки
И вообще, сколько раз цеканишь?
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R902
Ответ Фан Рубина
ФНЛ - лучшая лига, РПЛ - сильнейшая.
Ок:)
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R902
Ответ Фан Рубина
Он изъявлял желание в сильнейшей лиге мира - РПЛ работать. Зачем ему английское бей-беги?
сильнейшая лига мира ФНЛ и она его ждёт
0
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