«Если 20 тысяч фанатов скинутся по 100 фунтов, мы закроем долг». Финансовый рычаг от владельца «Шеффилд Уэнсдей»

Дейфон Чансири – гений?

Если вы думали, что уже увидели все оригинальные финансовые рычаги в исполнении Жоана Лапорты, то владелец «Шеффилд Уэнсдей» вас удивит. Дейфон Чансири нашел оригинальный способ закрыть долги клуба – предложил болельщикам скинуться.

«Если бы 20 тысяч болельщиков дали нам по 100 фунтов, то мы бы получили 2 миллиона фунтов . Этого бы хватило, чтобы покрыть долги перед налоговой и выплату зарплаты. Это нужно сделать до 10 ноября, иначе мы получим бан на три следующих трансферных окна».

Отличный план от создателей: «Как накопить 12 миллионов за год? Откладывать каждый месяц по одному миллиону».

Владелец обещал вернуть деньги фанатам

Дейфон Чансири не бизнес-коуч, а бизнесмен из Тайланда. Он владеет Thai Union Group – компанией, которая занимается производством консервированных морепродуктов. «Шеффилд Уэнсдей» в его руках с 2015-го – поначалу даже обещал вывести команду в Премьер-лигу.

В последнее время дела идут не очень. Во время ковида с «Уэнсдей» снимали очки за невыплату зарплат. В этом сезоне команда прозябает на последней строчке Чемпионшипа, что бесит фанатов – и они винят в бедах клуба владельца. В сентябре болельщики устроили массовые протесты.

Тайскому бизнесмену не понравились, что фанаты угрожают ему и его семье – он пообещал, что перестанет вкладывать в клуб дополнительные средства. Предложил фанатам выкупить «Шеффилд Уэнсдей»:

«Вы говорите, что я просто опекун, а вы – настоящие владельцы. Тогда я жду официальное предложение. Вы хотите, чтобы я ушел, но также хотите, чтобы я вкладывал собственные деньги. Это не вы должны платить по 2 млн фунтов каждый месяц», – говорил Чансири в сентябре.

Прошел месяц – и теперь клубу грозили реальные санкции. Лига повесила на «Шеффилд Уэнсдей» трансферное эмбарго из-за долга перед налоговой службой Великобритании и задолженности по зарплатам.

В интервью местному изданию The Star Дейфон объяснил, что ситуация с клубом – не его вина . Просто сейчас у тайского бизнесмена нет свободных средств на счетах – все в инвестициях, деньги от которых пока не пришли. Кто-то не выплатил долг.

Чансири сослался на проблемы мировой экономики, которые тормозят денежный поток – ковид и международные конфликты.

Тайский бизнесмен обещал: как только ситуация с финансами нормализуется, то он вернет болельщикам эти 100 фунтов с процентами . В том же интервью The Star Дейфон заявил: только те, кто изъявит желание спасти «Уэнсдей», имеют моральное право требовать ухода бизнесмена. Остальные же просто сеют негатив, который лишь вредит.

Выступление вызвало резонанс и осуждение. В итоге Чансири где-то все же достал деньги и оплатил долги. Эмбарго сняли.

100 фунтов – это много?

Сто фунтов в рублях по официальному курсу – больше 11 тысяч рублей. Большая ли это сумма в Британии? В среднем житель Шеффилда получает 32,5 тысячи фунтов в год – это 2700 фунтов в месяц.

Что можно купить на 100 фунтов? В Шеффилде это стоимость недельной аренды небольшой квартирки. На эти деньги можно съесть 16 Биг маков в местном Макдональдсе, выпить 24 кружки капучино в «Старбаксе» или закупиться продуктами на две недели.

Форма «Шеффилд Уэнсдей» в онлайн-магазине стоит 65 фунтов. Самые дорогие наручные часы там же стоят 90 фунтов.

Сумма не космическая, но и не самая маленькая.

Фанаты могут отобрать клуб у проблемного владельца. Есть пример «Лутона»

Историй про то, как фанаты спасают команды от финансовых проблем, хватает. Болельщики берлинского «Униона» сдавали кровь, чтобы покрыть долг в 1,5 млн евро, а теперь команда играет в Лиге чемпионов. А «Фенербахче» просил фанов скинуться на зарплату Месута Озила.

Но, наверное, самая близкая «Шефиилд Уэнсдей» история – у «Лутона». В 2003 году клуб за 4 фунта приобрел достаточно одиозный функционер Джон Гарни. Да, вы все верно прочитали – предыдущий владелец отдал команду за четыре фунта – не тысяч и не миллионов.

Гарни начал с того, что уволил популярного среди фанатов тренера Джо Киннэйра – коуч узнал об этом из газет, а владелец свалил вину на директора «Лутона». Помимо этого Гарни предлагал построить стадион с трассой «Формулы-1» по периметру, переименоваться в «Лондон-Лутон» и вообще переехать в Милтон-Кинс.

Неудивительно, что фанаты не оценили – очень быстро начались протесты против Гарни. Тогда новый владелец заявил: «Если я уйду из «Лутона» с пустыми руками, то позабочусь о том, чтобы уходить было неоткуда».

Тогда-то инициативные болельщики организовались и создали Lutton Town Supporters’ Trust. Они предложили фанатам не покупать абонементы и не спонсировать клуб, пока им владеет Гарни – взамен вложить деньги в траст.

Так собрали 300 тысяч фунтов, которых хватило на выкуп акций Hatters Holding – офшорной компании-кредитора. Да, фанаты купили часть конторы, которой клуб был должен несколько миллионов фунтов. Взамен они получили право влиять на процессы в клубе – и назначили LTST управляющим делами клуба. Это почти как переход под внешнее управление, но банк (или кредитор) передает актив в руки собственно выбранным менеджерам.

Борьба за власть продолжалась недолго. Футбольной Лиге тоже не особенно нравился стиль управления Гарни, поэтому на «Лутон» наложили трансферный бан и лишили доходов от телеконтракта на время разбирательств. Через 55 дней после того, как Джон Гарни купил клуб, болельщики выкинули его.

Один из основателей Luton Town Supporters Trust Гэри Суит – СЕО «Лутона» по сей день. Да, теперь он управляет делами команды АПЛ. Чем не пример для болельщиков «Шеффилда»?

Фото: Ryan Crockett/Global Look Press; Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Phil Cole, Nigel Roddis