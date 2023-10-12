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«Попрошу игроков называть меня доктором». Анчелотти получил ученую степень

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В конфедератке и мантии.

Карло Анчелотти теперь не просто тренер, а самый настоящий доктор наук! Тренер мадридского «Реала» в международную паузу получил докторскую степень Университета Пармы.

Специальность у Анчи медицинская: «Наука и техника профилактической и адаптированной двигательной активности». А как серьезно Карло выглядел на вручении. В мохнатой конфедератке, накидке и красной мантии.

Степень дали не за науку, а за заслуги – это честь для университета

Означает ли это, что Папа Карло учился в магистратуре, ходил на пары и сдавал экзамены? Нет, он получил степень Honoris Causa – без защиты диссертации, просто за заслуги перед наукой и культурой. Часто университеты присуждают такое звание, если хотят, чтобы известный человек даже символически числился среди выпускников и преподавателей вуза.

Так что университет просто хотел почтить земляка и бывшего тренера футбольного клуба «Парма». Про это даже прямо говорит ректор Паоло Андреи:

«Для нас огромная честь и большая радость, что Анчелотти принял от нас это почетное звание. Среди прочего, звание преподносит и город, который сыграл важную роль сразу в двух его карьерах – как футболиста и как тренера. Анчелотти – посол нашего края. Он побеждал в самых разных ситуациях и так стал настоящей легендой. Это большая честь – иметь Карло в рядах наших выпускников».

А еще ректор подтвердил информацию про сборную Бразилии – да, следующим летом Анчелотти уедет на работу в Южную Америку. Об этом говорится и на сайте университета, и потом Паоло Андреи подтвердил в торжественной речи.

Теперь Анчелотти хочет, чтобы его называли доктором

В зале присутствовали не только университетские преподаватели и выпускники, но и футбольные люди – например, Ариго Сакки и Арьедо Брайда. Анчелотти поблагодарил близких и родных, а потом прочитал 15-минутную речь «Футбол – школа жизни».

«Кто-то может сказать, что я не сдавал экзамены, но это не так. Я прошел через много экзаменов – и до сих пор сдаю новые каждые три дня.

Не считаю тренерство работой. Скорее страстью. Именно это позволило мне продержаться в футболе уже 44 года. Такое просто невозможно купить. Я был таким, когда мне было 15 лет. Я такой же и сейчас. Если у тебя нет страсти, ты не сможешь выложиться на 100%».

Карло пошутил, что теперь потребует от игроков «Реала» называть его «доктор Анчелотти». Ну а что, к сэру Алексу мы привыкли, к доктору Карло тоже должны!

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Фото: Corrado Benedetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

9 комментариев

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Аврал
Даже не думайте.Папа Карло это на века!)
+4
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Mbest77
Вообще, принято в Европе писать Dr. вместо Mr.
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Jan Paskel
Ответ Mbest77
Вообще, принято в Европе писать Dr. вместо Mr.
в США тоже. Например, Dr.Dre
+1
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cherl
Мостовой в шоке
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Андрей Дмитриев
Мохнатые конфедератки. Как звучит-то! )
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Koulmann
Ответ Аврал
Даже не думайте.Папа Карло это на века!)
Он с тем самым папой Карло соседи, кстати.
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Михаил Будылёв
Ответ Vladimir Frolov
Если бы у нас условному Черчесову выдали такое - кол-во желчных комментов зашкаливало бы. Пошли бы серьезные рассуждения про девальвацию процесса образования и научное бедствование. А тут в Италии красивая церемония, и костюмчик супер - Карло, красавчик!
Анчелотти это заслуженная легенда тренерского цеха, не только в масштабах Италии, но и всего мира. Даже если брать достижения Черчесова относительно уровня футбола в России, Польши и Венгрии, то они все равно даже близко не будут равны заслугам Карло. (говорю как болельщик Интера, Барселоны и Ливерпуля)
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Koulmann
Ответ Vladimir Frolov
Если бы у нас условному Черчесову выдали такое - кол-во желчных комментов зашкаливало бы. Пошли бы серьезные рассуждения про девальвацию процесса образования и научное бедствование. А тут в Италии красивая церемония, и костюмчик супер - Карло, красавчик!
>>Информируется, что Анчелотти был провозглашен доктором не только за футбольные достижения, но и за человеческие качества.

Без шансов для Черчесова получить подобное.
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