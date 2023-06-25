И кто уедет в Саудовскую Аравию?

До закрытия трансферного окна в главных европейских лигах остается неделя. Обычно эти дни – самые жаркие на рынке. Драматичные саги и импульсивные покупки – на все это у европейских топ-клубов есть 7 дней.

Какие проблемы топ-клубов остались неразрешенными за почти три летних месяца? Какие интриги будут волновать нас ближайшие дни?

Кто заменит Мануэля Нойера?

«Бавария» осталась без основного вратаря на старте сезона. Мануэль Нойер будет восстанавливать от травмы еще минимум пару месяцев, а в худшем случае вернется только в 2024-м. Подписанного в январе на замену Яна Зоммера продали в «Интер». Сезон начинают со Свеном Ульрайхом как основным.

Теперь мюнхенцев связывали почти со всеми киперами, доступными на рынке. Но Кепа в итоге выбрал «Реал», Давид Райя ушел в «Арсенал», переход Штефана Ортеги из «Ман Сити» сорвался, кандидатуру Давида Де Хеа завернул Томас Тухель.

Сейчас главная опция – 23-летний вратарь молодежной сборной Израиля и тель-авивского «Маккаби» Даниэль Перец.

Подпишет ли Клопп еще полузащитника?

«Ливерпуль» пересобирает среднюю линию: подписали Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи. Но внезапно ушли Фабиньо и Джордан Хендерсон – и Клопп остался без опорников.

Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию увел «Челси», в итоге в сезон «Ливерпуль» входит с 30-летним японцем из «Штутгарта» Ватару Эндо за 19 млн. У него, конечно, есть персональные фанаты даже в редакции Sports.ru, но недокомплект в полузащите «красных» чувствуется. Все-таки нынешний набор не тянет на анонсированную «масштабную перестройку».

Клуб рассматривает варианты еще одной покупки в центр. Основные кандидаты – Райан Гравенберх из «Баварии» и Андре из «Флуминенсе».

«Барселона» подпишет (и зарегистрирует) Канселу?

«Барса» перестраивается в условиях жесткой экономии. Ищут усиление и в атаку, и в защиту. Но главная проблемная позиция – крайний защитник. Туда Жоан Лапорта и Хави хотят сильного игрока с прицелом на место в старте.

Новый спортивный директор Деку настаивал на молодом Иване Фреснеде из «Вальядолида», но у Хави есть другой кандидат.

Сообщают, что все уже согласовано с Жоау Канселу из «Манчестер Сити» – португалец не нужен Пепу, в этом сезоне не попадает даже в заявку и хочет уйти. Вопрос в том, получится ли у «Барселоны» зарегистрировать новичка.

«Реал» все-таки купит звездного центрфорварда?

Флорентино Перес мастерски омолодил состав буквально за 3-4 трансферных окна. Теперь у «Реала» подрастает молодая полузащита, которая совсем скоро заменит Луку Модрича и Тони Крооса. А вот уход Карима Бензема в Саудовскую Аравию пока так и не восполнили.

На позицию профильного центрального нападающего этим летом подписали только Хоселу. Понятно, что место, вероятно, берегут для Килиана Мбаппе. Но сам француз теперь, кажется, рассматривает вариант переподписать контракт с «ПСЖ».

В таких условиях «Реал» вполне может найти другого сильного нападающего. Например, пригласить Душана Влаховича из «Ювентуса».

«Челси» тоже нужен нападающий. Подпишут?

Джейми Каррагер так резюмировал летнюю трансферную кампанию «Челси»: «При всех тратах, чтобы бороться с «Сити», им все еще нужны вратарь, топовый центральный защитник и чистый бомбардир».

Пока проблемы в нападении сильнее всего бросаются в глаза. «Челси» был «чемпионом по xG» в прошлом сезоне – но забивал сильно меньше ожидаемого. Проблема не решилась и на старте нового сезона.

Подписали Николаса Джексона (пока проблемы с адаптацией), Кристофера Нкунку (надолго вылетел из-за травмы), а в резерве есть Ромелу Лукаку (не нужен Почеттино и хочет уйти).

В таких условиях Тодд Боули может не удержаться и выложить еще 100 млн евро за чистого нападающего. Ведь в ФФП пока укладываются.

«Ман Юнайтед» тоже ищет опорника. Но сначала надо продавать

Эрик тен Хаг продолжает перекраивать состав «Юнайтед» под собственное видение. Главная позиция для апгрейда сейчас – опорный полузащитник в пару к Каземиро (или на замену бразильцу).

Сейчас на позиции выходят Мэйсон Маунт, Кристиан Эриксен и Скотт Мактоминей, а вот Фред уже уехал в «Фенербахче». Так что «Юнайтед» присматривается к Райану Гравенберху из «Баварии» и Софьяну Амрабату из «Фиорентины».

Правда, чтобы купить кого-то нужного, надо сначала продать кого-то ненужного. Вероятно, до конца окна команду покинет Донни ван де Бек. Если это случится, «МЮ» наверняка пойдет за кем-то из трансферного списка.

«Зенит» выбрал бразильскую звезду на замену Малкому. Довезут до Петербурга?

«Зенит» отпустил Малкома в Саудовскую Аравию за огромные деньги. Судя по всему, заменить его собираются другой звездой. Кандидата на замену лучшему игроку РПЛ прошлого сезона уже выбрали.

Сейчас «Зенит» активно интересуется Давидом Нересом из «Бенфики». Бразилец когда-то зажигал в «Аяксе», а сейчас борется за место в старте лиссабонцев. «Бенфика» просит за игрока 100 млн евро, но готова торговаться.

В Петербурге готовят предложение на 45 млн евро.

Кто еще уедет в Саудовскую Аравию?

Клубы из Саудовской Аравии – главные ньюсмейкеры лета. Звезды футбола из европейских топ-клубов активно едут в «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» на гигантские зарплаты.

И саудовские клубы не собираются останавливаться. Сейчас с переездом на Ближний Восток связывают еще с десяток заметных игроков (например, Марко Верратти и Родриго Де Поля).

Самое громкое имя в списке, пожалуй, Мо Салах – «Аль-Иттихад» очень хочет заполучить главного футболиста-мусульманина в АПЛ и предлагает даже больше 100 млн фунтов. «Ливерпуль» и игрок пока не обсуждают переход.

Но главную проблему, связанную с трансферами в Саудовскую Аравию, уже обозначил Юрген Клопп: «В этой ситуации, думаю, худшее то, что их трансферное окно продлится на три недели дольше. Я слышал что-то подобное, и если я прав, по крайней мере Европе это не помогает. УЕФА или ФИФА должны найти решение».

Так что переходами в Саудовскую Аравию мы будем наслаждаться еще и в сентябре.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Koji Watanabe, Kevin C. Cox, George Wood