17 комментариев

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Академия «Сити» – топ! За два сезона продали игроков почти на 100 млн

Манчестер Сити Манчестер Сити
Филип Фоден Филип Фоден
Аякс Аякс
Карлос Борхес
Ромео Лавиа
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Зарабатывают на суперзвезд.

Возможно, мимо вашего радара трансфер Карлоса Борхеса Форбса: «Аякс» подписал португальского нападающего молодежки «Манчестер Сити» за 14 млн евро. Еще 5 млн обладатели требла могут получить в качестве бонусов.

У Борхеса нет ни одного матча за основу, зато он лучший бомбардир Премьер-лиги 2 – крайний форвард в прошлом сезоне набил 21 мяч в молодежном турнире. У ближайших преследователей на 5 мячей меньше. К слову, Карлос еще и третий ассистент турнира с 11 голевыми передачами. И да, «Сити» выиграл АПЛ 2.

К чему мы это? А просто молодежная команда «Сити» этим летом продала игроков на 45 млн евро. Это только статистика молодежной команды, без учета трансферов из основы. И вообще «Манчестер Сити» за последние годы поставил на поток продажи выпускников академии.

Каждому из уходящих игроков «Манчестер Сити» прописывает возможность обратного выкупа и процент от будущей перепродажи.

Яркий пример тут – Ромео Лавиа. Бельгийский опорник ушел в «Саутгемптон» прошлым летом за 14 млн евро, впечатлил даже в вылетевшей команде и теперь заинтересовал топ-клубы.

• У «Ман Сити» есть право обратного выкупа за 40 млн следующим летом;

• Уже сейчас «Ливерпуль» может подписать Ромео за 50 млн – и тогда «Сити» получит 10 млн от этой суммы.

Так что академия стала мощнейшим источником доходов для клуба в последние годы.

Академия «Сити» доминирует в Англии: выигрывает домашние турниры и воспитывает суперзвезд

Почему на воспитанников «Манчестер Сити» такой спрос? Молодежные команды «горожан» стала доминирующей силой в молодежном футболе Англии в последние сезоны. Три года «Сити» не отдает никому чемпионство в АПЛ 2 и в АПЛ U-18. До этого команда взяла еще и молодежный Кубок Англии.

С юношеской лигой УЕФА пока без особенных успехов (был полуфинал в 2018-м), но и тут победы еще наверняка придут.

Но еще красноречивее об успехах академии говорят ее выпускники. Фил Фоден – один из лидеров «Ман Сити». Коул Палмер и Рико Льюис были важными игроками обоймы команды, в прошлом сезоне выигравшей 3 трофея.

Ромео Лавиа – одно из открытий сезона в «Саутгемптоне». Успехи Гэвина Базуну и Самуэля Эдози в той же команде не такие очевидные, но оба играли достаточно регулярно.

Защитник Тэйлор Харвуд-Беллис помог «Бернли» Венсана Компани вернуться в АПЛ. А Джеймс МакЭйти и Томми Дойл провели хороший сезон в «Шеффилд Юнайтед» – и тоже вышли в Премьер-лигу.

Выпускник академии Феликс Нмеча этим летом перешел из «Вольфсбурга» в дортмундскую «Боруссию» за 30 млн евро. Его брат Лукас (тоже прошел школу «Сити») страдает от травм, но когда здоров – играет и забивает за «Вольфсбург».

Такие ребята, как Джереми Фримпонг («Байер»), Анхелиньо («Галатасарай»), Браим Диас («Реал Мадрид»), Эрик Гарсия («Барселона») – все они хотя бы пару лет занимались в академии чемпионов Англии. 

В июне 2023-го сборная Англии выиграла молодежный Евро-U21 – в финале обыграла Испанию. В главном матче за англичан сыграли 4 воспитанника «Манчестер Сити» (вратарь Траффорд, защитник Харвуд-Беллис, полузащитники Палмер и Дойл). В составе сборной Испании были действующий игрок «Сити» Серхио Гомес и прошедший академию Адриан Бернабе.

У «Сити» гигантская сеть скаутов, которая порой подписывает талантливых игроков чисто с целью перепродажи. Например, защитника Педро Порро выцепили из входящей в City Group «Жироны», отправляли по арендам, отдали в «Спортинг» за 9 млн евро, а потом получили еще и процент с перепродажи (около 10 млн евро).

Образцовая работа, которая, в том числе, помогает избежать проблем с ФФП в последние годы.

Академия «Сити» стоила 200 млн фунтов. Сейчас там работают по методичкам Пепа

После покупки «Манчестер Сити» шейх Мансур заявил: «Мы строим структуру для будущего, а не просто команду всех звезд». Теперь эти слова записаны на стене в тренировочном комплексе академии.

Большой кампус «Сити» начали строить в 2011 году, а уже в 2014-м академия открылась. Потратили на это дело 200 млн фунтов – космические деньги. В кампусе «Ман Сити» могут заниматься до 7 тысяч ребят (это еще и женские команды).

Уже на старте у академии было 16,5 полей в распоряжении – позже они получат имена легенд клуба. Например, Джо Харта и Яя Туре.

Идею явно подсмотрели у «Челси» – команде Романа Абрамовича мощнейшая академия помогала и воспитывать звезд, и привлекать молодежь со всего мира, и зарабатывать деньги на трансферах.

Когда в «Ман Сити» пришел Пеп Гвардиола, то потребовал, чтобы все команды в академии обучались футболу в едином стиле. Поэтому интеграция того же Фила Фодена в основу прошла так успешно. Кстати, Фил буквально парень из Манчестера, который вырос вместе с академией.  

Когда академия «Манчестер Сити» только открывалась, Пабло Сабалета заявил, что теперь у клуба не будет оправданий, если за ближайшие годы не получится стать доминирующей силой в Англии и Европе. Оправдания не понадобились – «Сити» взял все возможные трофеи, а академия в этом помогла (по крайней мере финансово).

Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger, Stuart Franklin, Richard Heathcote, Alex Livesey

17 комментариев

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Хорошая статья. Молодежная академия Сити становится потихоньку брендом.
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Вестерло купил игрока за 32 ляма? Вы хоть перепроверяйте свои тексты и таблички
+23
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+22
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Раньше МЮ скупал всю перспективную молодежку Англии, а теперь Сити решил что лучше построить академию в которую молодежка сама поедет
+10
0
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Саутгемптон скупает всех выпускников, может за какой-то трансфер оплата. Или серые схемы для ффп
+9
-2
+7
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Ответ Александр Андреев
Хорошая статья. Молодежная академия Сити становится потихоньку брендом.
Она уже супер бренд 🔝.
+6
-1
+5
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Ответ Jan Paskel
Вестерло купил игрока за 32 ляма? Вы хоть перепроверяйте свои тексты и таблички
скорее всего 3,2€. ошиблись, бывает
+3
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+3
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Ответ Pnk
Саутгемптон скупает всех выпускников, может за какой-то трансфер оплата. Или серые схемы для ффп
тоже обратил внимание - больше половины трансферов из списка в один клуб
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Мебуде купили за 2 миллиона , откуда еще 30??
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Отбили трансфер Гвардиола получается 😊
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Манчестер Сити - потрясающий проект! Просто аплодирую стоя!
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Если эти продажи молодёжи идут без серых схем с завышенной стоимостью то моё почтение Сити .
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Самая лучшая академия это была у Челси при Абрамовиче.
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Одни ноунеймы о которых дальше слышно не будет.

в сравнении с тем же ПСЖ продали Нкунку. Диаби. Бадштиабу и др.
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Правда ведь хорошо работают. Чего щас кидаться в них фразочками "мешок" 🤷‍♂️
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Ответ Pnk
Саутгемптон скупает всех выпускников, может за какой-то трансфер оплата. Или серые схемы для ффп
Одной перепродажей Лавии окупят сейчас все покупки, ещё и в плюсе останутся
Для того и покупают
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Ответ Pnk
Саутгемптон скупает всех выпускников, может за какой-то трансфер оплата. Или серые схемы для ффп
Все они играют там: покупают игроков конкретного функционала под свой футбол
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Игроки академии Мансити дороже на 10-15млн, потому что академия Мансити топ!
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