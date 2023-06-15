12 комментариев

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Звезды едут в Турцию. Там теперь Джеко, Тадич, Заа – и вот-вот приедет Рамос

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Что творит «Галатасарай»!

Этим летом звезды футбола едут не только в Саудовскую Аравию. Турецкая Суперлига – еще одно популярное направление. Особенно стараются стамбульские гранды: «Галатасарай» и «Фенербахче» привычно собирают состав из очень заметных игроков возрастом около 30 лет.

Кого подписал «Галатасарай»

В прошлом сезоне «Галатасарай» сверхуверенно выиграл чемпионат, а этим летом, кажется, стал еще сильнее. Да, ушли Хуан Мата, Бафетемби Гомис и Милот Рашица, но на их место взяли целую группу известнейших игроков.

В первую очередь речь, конечно, про Икарди. Аргентинца выкупили у «ПСЖ» за скромные 10 млн евро – Мауро совсем не нужен французскому клубу, зато в Турции разошелся (23+8 в 26 матчах). Урвать такого игрока за небольшие деньги – настоящий успех.

Помогать ему в атаке будут Седрик Бакамбу, не пригодившийся «Аль-Насру» после появления Криштиану, и уставший тащить «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа. Из АПЛ же позвали и Халила Дервишоглу – запасного нападающего «Брентфорда». Зато он турок.

Защиту усилит Анхелиньо. У испанца вообще странная ситуация: после очень качественных сезонов в «Лейпциге» левого защитника ждали в топ-клубе. Вместо этого «РБ» взял Раума, а самого Анхелиньо отправил в «Хоффенхайм» в аренду. Там игрок раздал 10 ассистов за сезон, но в итоге все равно оказался в «Галатасарае», а не в европейском гранде.

Вот так выглядит презентация новичков. Впечатляет!

Для числа к ней добавили уже игравших за «Галатасарай» Айхана и Дзаньоло, а уже после нее клуб пригласил и Керема Демирбая – одного из самых креативных центральных полузащитников Бундеслиги последних лет.

Теперь на пути в «Галатасарай» еще и Серхио Рамос. Турецкие журналисты сообщили, что испанец уже согласовал контракт и вот-вот приедет в Стамбул.

Кого подписал «Фенербахче»

Удивительно, но «Фенер» не выигрывал чемпионат Турции уже 9 лет. Чтобы не оформлять 10 лет без титула, в Стамбул выписали бригаду опытных игроков. 

В атаку приехали Джеко и Тадич. У Эдина после финала ЛЧ закончился контракт с «Интером», в 37 лет он поехал заслуженно доигрывать – и сразу стал капитаном. Тадич разругался с руководством «Аякса» (ему не понравились продажи лидеров и требование срезать зарплату), поэтому его так легко отпустили – через два дня Душан был уже в Стамбуле.

Из полузащиты их поддержат молодые и энергичные Райан Кент и Себастьян Шиманьски. Переход Кента особенно удивил – после успешного периода в «Рейнджерс» вингера ждали в одном из клубов второй десятки АПЛ, но никак не в Турции. А Шиманьски, год игравший в аренде в «Фейеноорде», даже принес неплохие деньги «Динамо».

Оборону укрепили Родригу Бекао и Александр Джику – опытные европейские центрдефы. А вот бразилец Густаво Энрике, скорее всего, уйдет сразу после выкупа аренды.

Одними иностранными звездами дело не ограничивается: из «Марселя Б» приехал молодой турецкий опорник Бартуг Элмаз (кстати, воспитанник «Галатасарая»), а из «Барсы Б» выписали Эмре Демира (год назад Лапорта заплатил за него 2 млн евро и подавал как большой успех). Еще приехали молодой вратарь из «Гезтепе» и Мерт Мюльдюр – правый защитник сборной Турции из «Сассуоло».

Хотя и потери тоже есть. Самая главная, конечно, Арда Гюлер – талант поколения в турецком футболе, который уже в прошлом сезоне стал одним из лидеров «Фенербахче». Ушел, как вы наверняка знаете, в «Реал» за 20 млн евро.

Две других ощутимых потери – основной защитник Аттила Салай, ушедший в «Хоффенхайм» за 12 млн, и лучший бомбардир Эннер Валенсия. Эквадорец в прошлом сезоне пришел, оформил 34+7 в 53 матчах и уехал доигрывать в бразильский «Интернасьонал» – там тоже нужны его голы. Вот-вот уйдет в «Гремио» еще и нападающий Жоао Педро.

Но есть ощущение, что «Фенербахче» заменил всех ушедших лидеров настоящими готовыми звездами, но еще и остался в плюсе на 20 млн евро. Отличный бизнес!  

Кто еще приехал в Турцию

Из тех, кто доехал в клубы поменьше, интереснее всего кажется закупка «Бешикташа» – тут и хорватский нападающий «Милана» Анте Ребич, и добротный молодой опорник Жан Онана (не прижился в «Лансе», но до этого чуть не перешел в «Милан»), и Амарти с Масуаку из АПЛ.

Нани вернулся в Турцию спустя несколько лет. До этого португалец играл в «Фенербахче», а теперь приехал в бывший клуб Артема Дзюбы. Интересно, подойдет ли Нани под стиль Патрика Клюйверта – да, он сменил Винченцо Монтеллу на посту тренера.

Несколько раз пропадавший голландский талант Мохамед Ихаттарен приехал в скромнейший «Самсунспор». «Ювентус» отпустил его бесплатно.

Шнайдерлин, Пентек, неплохой польский вратарь из Бундеслиги Рафал Гикевич и хорошо знакомые по РПЛ Никола Максимович и Карлос Странберг – теперь тоже в Турции.

Проблема в том, что все это в условиях жесточайшего кризиса. Суммарный долг клубов Суперлиги уже больше миллиарда евро. Без донатов от государства Суперлига превратится в обанкротившийся чемпионат. А такое жирное и богатое на звезд лето прошло сразу после президентских выборов, которые состоялись в мае, и на которых победил Эрдоган.

Фото: Global Look Press

12 комментариев

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Что произошло с Анхелиньо? Год назад был одним из самых перспективных ЛЗ
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Неплохие игроки для турецкого чемпионата, но не более того. Туда часто едут околотопы, когда карьера идет по наклонной, либо когда стареют.

Понятно, что Рамос - это другой уровень. Поражает его страсть к игре в 37 лет.

Джеко хорошую карьеру провел, можно побуцать мячик для души еще.

А вот на Икарди и Дзаньоло без слез не взглянешь.
У Икарди было абсолютно все для великой карьеры. Всегда когда вижу его - недоумеваю, как можно умудрится так растратить такой талант.
Ну, а Дзаньоло кресты+характер, жаль этого добряка.
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А чему автор удивляется? Турция уже давно как "футбольный санаторий", туда последние лет 10 как минимум звезды приезжает "списанные"
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Ответ Jonh Abruzzi
Что произошло с Анхелиньо? Год назад был одним из самых перспективных ЛЗ
конфликт с тедеско в Лейпциге.потрм переход в Хоффенхайм,который ужасно играл в прошлом сезоне.Анхелиньо же сам нормально играл,но на уровне прежних лет
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Всегда турки предлагают большую зп., а за игров платить не хотят и не будут. В итоге затеряются где то в Ле. Напоминает РФПЛ времён Анжи и Динамо с кураньи
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Турция прям футбольный санитар
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Рамосу как одному из лучших защитников в 21 веке, лучше на заслуженную пенсию в СА и платить намного больше будут прилично , да и толку играть в групповом этапе ЛЧ не борясь за победу !
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Пенсионеры едут,а это первый признак деградации лиги,когда массово начинают приезжать,звезды,за 35,турки вроде бы как давно этим занимаются и никакого эффекта нет
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Джеко - ок, звезда, хоть и на излете карьеры…
А все остальные с какого перепугу звезды?)
В Турцию всегда приезжали старые звезды и в этом нет ничего удивительного…
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Фенербахче удачно закупился, бесплатно взяли кента, заплатили бабки за мента.
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походу и нам, нада в Турцию переезжать! там хоть есть на кого смотреть!
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Заа больше всех удивляет. Думаю и в Аравии по крупнее контракт мог выбить. И вроде как топ клубы интересовались
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