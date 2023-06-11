10 комментариев

А Беллингем едет в «Реал».

Лето началось, а заметных трансферов уже хватает – за неделю набралось больше 25 переходов. Особенно постарались клубы Бундеслиги.

Но давайте по порядку – обо всех звездных, перспективных и просто заметных футболистах, уже сменивших клуб.

Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль», 42 млн евро

Клопп начал перестройку полузащиты с подписания аргентинца из «Брайтона». Ожидалось, что за Алексиса попросят около 60 млн фунтов, но «Ливерпуль» сбил цену почти в два раза.

Удивительный факт вдогонку: «Ливерпуль» всего лишь второй раз в истории подписывает действующего чемпиона мира – первым был француз Бернар Диомед в 2000 году. Он провел за «красных» всего 5 матчей.

Жоао Педро – из «Уотфорда» в «Брайтон», 34,2 млн евро

А сам «Брайтон» решает проблемы с атакой. Взяли 21-летнего парня с не самыми впечатляющими 11+4 за сезон в Чемпионшипе. Но в целом Жоао Педро на момент перехода в «Уотфорд» (2,5 года назад) считали гораздо перспективнее того же Ришарлисона.

Марк Флеккен – из «Фрайбурга» в «Брентфорд», 13 млн евро

«Брентфорд» готовится к уходу вратаря Давида Райя. Вместо него взяли одного из самых интересных вратарей Бундеслиги – 29-летний кипер обладает хорошим пасом и неплохо выполняет и прямые обязанности.

Но периодически у Флеккена случаются помутнения – и он с дикими привозами становится героем смешных хайлайтов (тут есть лучшие из них).

Джефферсон Лерма – из «Борнмута» в «Кристал Пэлас», бесплатно

Лерма – самый дорогой трансфер в истории «Борнмута», в 2018 году за него заплатили больше 30 млн евро. На эти деньги колумбиец так и не заиграл. Теперь попробует себя в «Кристал Пэлас», куда уйдет бесплатно. Любопытная деталь: в мае Джефферсону сломали нос – как раз в матче против «Пэлас».

Шейн Даффи – из «Фулхэма» в «Норвич», бесплатно

Эшли Барнс – из «Бернли» в «Норвич», бесплатно

«Норвич», похоже, вновь собрался в Премьер-лигу – берут опытных ребят (Даффи – 31, Барнсу – 33). Барнс вообще помог «Бернли» вернуться в АПЛ, но уже был явно лишним в омолодившейся команде Венсана Компани. Такая вот замена уходящему Теему Пукки

Джуд Беллингем – из «Боруссии Д» в «Реал», 103 млн евро

Ожидалось, что за Джуда развернется серьезная борьба. Но «Ливерпуль» вышел из гонки в апреле, а других серьезных конкурентов у «Реала» не было – Беллингем больше никогоене рассматривал. Это позволило Флорентино Пересу сбить цену. И даже так 20-летний англичанин побил кое-какие трансферные рекорды.

Мадрид пока не объявил о трансфере официально (это сделала «Боруссия») – представление новичка запланировано на следующую неделю.

Фран Гарсия – из «Райо Вальекано» в «Реал», 5 млн евро

23-летнего левого защитника давно называют заменой для Марсело. Фран – воспитанник «Реала», в «Райо» превратившийся в одного из самых перспективных защитников Испании. На фоне новостей о возможном уходе Ферлана Менди у Гарсии есть даже шансы на место в старте.

Лоик Баде – из «Ренна» в «Севилью», 12 млн евро

В этой подборке нет выкупов арендованных футболистов, иначе список разнесло бы до 100 позиций. Но для Баде сделаем исключение, очень уж веселая история. Сразу после финального свистка финала Лиги Европы Баде прямо на поле на камеру попросил спортивного директора Мончи выкупить его. Мончи ответил: «Уже выкупил». И не обманул.

Карим Бензема – из «Реала» в «Аль-Иттихад», бесплатно

Обладатель «Золотого мяча» укатил в Саудовскую Аравию. Карим заработает много денег. Еще радуется, что поиграет в мусульманской стране. А «Реал» уже ищет замену для Бензема – в основном говорят про Харри Кейна, Кая Хавертца и Лаутаро Мартинеса.

Бреннер – из «Цинциннати» в «Удинезе», 10 млн евро

О переходе 23-летнего бразильского нападающего «Цинциннати» объявил еще в апреле. Это явно повлияло на мотивацию Бреннера – в этом сезоне он забил всего 1 гол за 8 матчей (в прошлом были 18+6 в 29 играх), а теперь вообще травмирован.

Лео Месси – из «ПСЖ» в «Интер Майами», бесплатно

«Барселона» просила Лео подождать, пока разберется с финансовыми проблемами. Но Лео предпочел определенность – будет играть в клубе Дэвида Бекхэма. Это не импульсивное решение – у Месси есть квартира в Майами с 2021 года. И о желании аргентинца уехать в МЛС слухи ходили давно. Сейчас действительно хороший момент.

Бранко ван ден Бомен – из «Тулузы» в «Аякс», бесплатно

«Тулуза» нашла Ван ден Бомена во второй голландской лиге с помощью компьютерного алгоритма – и он за несколько лет вырос в одного из самых интересных полузащитников чемпионата Франции. Так вот Бранко к 27 годам заслужил приглашение в «Аякс», воспитанником которого является.

Конрад Лаймер – из «РБ Лейпциг» в «Баварию», бесплатно

О переходе австрийца в «Баварию» свободным агентом говорили практически год – Лаймера очень ждал Юлиан Нагельсманн. Тренер сменился, но Конрад все равно в первые же дни лета ушел к чемпиону.

Рами Бенсебайни – из «Боруссии М» в «Боруссию Д», бесплатно

Скорее всего в «Баварию» бесплатно уйдет и Рафаэль Геррейру. На место португальского латераля нашли замену – тоже свободного агента. Бенсебайни играет в Бундеслиге 4 года, стабильно забивает 4+ гола за сезон и вообще неплохо подключается к атакам. В 28 лет алжирец получает шанс в большом клубе.

Беньямин Шешко – из «Ред Булл Зальцбург» в «РБ Лейпциг», 24 млн

Николас Зайвальд – из «Ред Булл Зальцбург» в «РБ Лейпциг», 20 млн

Лидеры «Зальцбурга» дружно переходят в «Лейпциг» – на повышение в футбольной пирамиде «Ред Булл». Шешко давно считают «новым Холандом» – словенец в 19 лет стал лучшим бомбардиром клуба. Зайвальд постарше, но тоже хорошо себя проявляет на требовательной роли в центре полузащиты. Посмотрим, станут ли звездами в Бундеслиге.

Алекс Крал – из «Спартака» в «Унион Берлин», аренда

Чешский полузащитник снова приостановил контракт со «Спартаком». По итогам прошлого сезона он вылетел из Бундеслиги вместе с «Шальке», а теперь сыграет в Лиге чемпионов с берлинским «Унионом». Не самый плохой вариант.

Артур – из «Америки» в «Байер», 7 млн евро

Артур – правый защитник, который в этом году выиграл Копинью (Копа Америка U20). Самых перспективных ребят из той команды уже вызывают в главную сборную Бразилии – Артур тоже в их числе. Переход в европейский клуб тоже кажется логичным шагом для 20-летнего парня. А «Байер» теперь может не бояться предложений по Фримпонгу.

Алекс Гримальдо – из «Бенфики» в «Байер», бесплатно

Воспитанник «Барселоны» за 7 лет в «Бенфике» вырос в одного из самых интересных левых защитников Европы (и второго ассистента чемпионата Португалии в этом сезоне). Каждое трансферное окно ходили слухи, что Гримальдо может вернуться в один из испанских грандов. А он в итоге ушел свободным агентом к Хаби Алонсо.

Вильям Пачо – из «Антверпена» в «Айнтрахт», 9 млн евро

Центральный защитник съездил на ЧМ-2022 со сборной Эквадора, весной стал чемпионом Бельгии с «Антверпеном», а теперь уходит на повышение в Бундеслигу. В 21-летнем центральном защитнике явно видят замену ушедшему Эвану Ндика.

Хуго Ларссон – из «Мальме» в «Айнтрахт», 8 млн евро

Ларссон – 18-летний центральный полузащитник, который уже год играет в основе «Мальме» и даже дебютировал в главной сборной Швеции. За талантливого парня «Мальме» получил практически рекордные для шведской лиги деньги – дороже уходил только Александер Исак.

Седрик Цезигер – из «Янг Бойс» в «Вольфсбург», 5 млн евро

«Вольфсбург» подписал высокого (194 см), молодого (24 года) и левоногого центрального защитника. Вероятно, это замена для голландца Мики ван де Вена – им активно интересуются в АПЛ, в том числе и «Ливерпуль», где теперь работает бывший спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке.

Грант-Леон Ранос – из «Баварии II» в «Боруссию М», бесплатно

Нападающий прошел через академии «Боруссии» и «Баварии» и даже стал лучшим бомбардиром мюнхенцев в завершившемся сезоне. Вдобавок, Ранос дебютировал за сборную Армении – в первом же матче против Кипра сделал дубль. В 19 лет у форварда будет шанс попробовать себя на уровне Бундеслиги.

Наби Кейта – из «Ливерпуля» в «Вердер», бесплатно

Гвинейский полузащитник так и не оправдал ожидания в «Ливерпуле» – переходил-то в статусе одного из лучших полузащитников Бундеслиги. Неудивительно, что Кейта вернулся в Германию. Реанимирует ли карьеру в «Вердере»?

Феликс Пасслак – из «Боруссии Д» в «Бохум». бесплатно

Когда-то Пасслака считали сменщиком Филиппа Лама, но талант так и не раскрылся в топ-футболиста на взрослом уровне. В 25 лет Феликс покидает родную «Боруссию» уже не в аренду, а полноценно. Есть надежда, что заиграет хотя бы на уровне «Бохума».

Ларс Штиндль – из «Боруссии М» в «Карлсруэ», бесплатно

Нападающий в 34 года возвращается в родной клуб – красивая история. А вот что «Боруссия» будет делать без капитана, второго бомбардира и третьего ассистента – большой вопрос. Особенно, когда из клуба ушел и лучший бомбардир Маркус Тюрам, и даже четвертый бомбардир Бенсебайни. Похоже, летом в Гладбахе будет большая перестройка.

Фото: globallookpress.com; Gettyimages.ru