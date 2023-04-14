27 комментариев

У Папы Римского есть помощник, который рассказывает про матчи любимой команды. Сам он не смотрит телевизор 33 года
Из-за обета.
Вы знаете, что Папа Римский Франциск совсем не смотрит телевизор? В 1990 году он дал обет – и с тех пор никогда не включал телевизор. Более того, понтифик не пользуется соцсетями, да и газету читает всего 10 минут в день (итальянскую La Repubblica).
«Это обещание я дал Богоматери Кармельской 15 июля 1990 года. Я сказал себе: это мне не нужно», – поведал Франциск в интервью.
Что этот спортивный факт делает на нашем религиозном сайте? Дело в том, что Папа Франциск не смотрит даже матчи любимой футбольной команды – аргентинского «Сан-Лоренсо».
«Я не смотрю вообще ничего. Есть швейцарский гвардеец, который каждую неделю говорит мне результаты и рассказывает о положении в таблице».
А ведь Папа Франциск – футбольный фанат.
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Франциск I – в миру аргентинец Хорхе Марио Бергольо – большой любитель игры. В интервью он рассказывал, что футбол на улицах Буэнос-Айреса научил его смирению: «У нас не всегда был кожаный мяч, поэтому мы делали его из тряпок. Я не был очень хорош, поэтому меня всегда ставили в ворота».
Папа никогда не скрывал, что всю жизнь болеет за «Сан-Лоренсо» из родного Буэнос-Айреса.
В 2014 году любимый клуб выиграл Копа Либертадорес. И приехал с трофеем в Ватикан.
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Прозвище команды – Los Santos, то есть святые – подходит идеально. И уж точно нельзя говорить, что Франциск просто выбрал сильную команду. «Сан-Лоренсо» – не самый титулованный и популярный клуб Аргентины. В прошлом году финишировал на 6 месте, сейчас идет вторым.
Папа об этом знает – ему же регулярно все рассказывает швейцарский гвардеец.
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Фото: eastnews.ru/Agence / Bestimage, Juan Ayala, Gregorio Borgia/AP; globallookpress.com/Massimo Valicchia
- Рассказывай, сын мой, не пропуская ни единой подробности!
У меня в офисе конечно нет "швейцарского гвардейца" но наш охранник на проходной всегда справляется с этой функцией
Человек я, и ничто человеческое мне не чуждо!!!
Тернеций - Самоистязатель