27 комментариев

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У Папы Римского есть помощник, который рассказывает про матчи любимой команды. Сам он не смотрит телевизор 33 года

Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо
сборная Ватикана
Папа римский Франциск Папа римский Франциск
Футбол Футбол

Из-за обета.

Вы знаете, что Папа Римский Франциск совсем не смотрит телевизор? В 1990 году он дал обет – и с тех пор никогда не включал телевизор. Более того, понтифик не пользуется соцсетями, да и газету читает всего 10 минут в день (итальянскую La Repubblica).

«Это обещание я дал Богоматери Кармельской 15 июля 1990 года. Я сказал себе: это мне не нужно», – поведал Франциск в интервью.

Что этот спортивный факт делает на нашем религиозном сайте? Дело в том, что Папа Франциск не смотрит даже матчи любимой футбольной команды – аргентинского «Сан-Лоренсо».

«Я не смотрю вообще ничего. Есть швейцарский гвардеец, который каждую неделю говорит мне результаты и рассказывает о положении в таблице».

А ведь Папа Франциск – футбольный фанат.

Папа – с детства за «Сан-Лоренсо». Клуб приезжает к нему на аудиенции после побед

Франциск I – в миру аргентинец Хорхе Марио Бергольо – большой любитель игры. В интервью он рассказывал, что футбол на улицах Буэнос-Айреса научил его смирению: «У нас не всегда был кожаный мяч, поэтому мы делали его из тряпок. Я не был очень хорош, поэтому меня всегда ставили в ворота».

Папа никогда не скрывал, что всю жизнь болеет за «Сан-Лоренсо» из родного Буэнос-Айреса.

В 2014 году любимый клуб выиграл Копа Либертадорес. И приехал с трофеем в Ватикан.

Паломники знают о любви главы Римской католической церкви к «Сан-Лоренсо» и дарят футболки. 

Прозвище команды – Los Santos, то есть святые – подходит идеально. И уж точно нельзя говорить, что Франциск просто выбрал сильную команду. «Сан-Лоренсо» – не самый титулованный и популярный клуб Аргентины. В прошлом году финишировал на 6 месте, сейчас идет вторым.

Папа об этом знает – ему же регулярно все рассказывает швейцарский гвардеец.

Папа Римский никогда не видел игру Месси. Но все равно называет Лео лучшим

Фото: eastnews.ru/Agence / Bestimage, Juan Ayala, Gregorio Borgia/AP; globallookpress.com/Massimo Valicchia

27 комментариев

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Остап Бендер
- Включаю я, Ваше святейшество, телевизор и вместо канала Rai Sport случайно попадаю на Hustler...
- Рассказывай, сын мой, не пропуская ни единой подробности!
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Жэд Кэлэд
"В прошлом году финишировал на 6 месте, сейчас идет вторым." - у вас на главной, кстати, прошлогодняя таблица чемпионата Аргентины, актуальной нет.
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Остап Бендер
Ответ СержМиранэн
а есть еще Sobackin, который подает голос за тридцать сольдо
Знаешь расценки?
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Alex Alex
Сан Лоренсо то большой клуб. Популярная команда и гранд латиноамериканского футбола (новость подана просто, как будто он за местную Уфу болеет). В суммарной таблице очков за все годы профессиональной лиги Аргентины СЛ с отрывом идет третьим после Ривера и Боки
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Юрий Брейво
Ответ Sobachkin
Прям как у Путина есть помощник который рассказывает как же в стране все хорошо, сам Владимир Владимирович уже более 20+ лет не выходил в люди, посмотреть как они процветают и как любят курс. А да о футболе Миллер пишет в чат
ВВП тоже дал обет, с 90-х не в курсе, что в стране происходит
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Если бы гвардеец ему бы читал комментарии с аргентинского спортса, если таковой существует... )
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Sobachkin
Ответ Максим Иске
У меня одноклассник принципиально не общается в мессенджерах! Это говорит пустая трата времени. А если надо что-то написать - просит кого-нибудь )))
Он ещё работать не пошел
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BeastI666I
Ответ СержМиранэн
мда, это даже не комментарий, а диагноз...
спасибо. точно это говорит о его болезни!
+1
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СержМиранэн
Ответ Sobachkin
Прям как у Путина есть помощник который рассказывает как же в стране все хорошо, сам Владимир Владимирович уже более 20+ лет не выходил в люди, посмотреть как они процветают и как любят курс. А да о футболе Миллер пишет в чат
а есть еще Sobackin, который подает голос за тридцать сольдо
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-5
-5
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Максим Иске
У меня одноклассник принципиально не общается в мессенджерах! Это говорит пустая трата времени. А если надо что-то написать - просит кого-нибудь )))
+2
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+2
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w256pfwjsm
А на телефоне можно смотреть обзор матча?
+1
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СержМиранэн
Ответ BeastI666I
у нас тоже такой есть... только неримский папа, а московский дед )))
мда, это даже не комментарий, а диагноз...
+2
-4
-2
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СержМиранэн
папа римский не смотрит порно. у него есть помощник, который пересказывает сюжеты xxx фильмов.
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-3
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Sobachkin
Прям как у Путина есть помощник который рассказывает как же в стране все хорошо, сам Владимир Владимирович уже более 20+ лет не выходил в люди, посмотреть как они процветают и как любят курс. А да о футболе Миллер пишет в чат
+7
-3
+4
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JBa
Ответ Rested
Спортс…ну ведь можете ,когда захотите
то, что ты прочитал 3 строки про Папу Римского, не делает тебя ни на грамм просветленнее, наивный ты наш
+2
-6
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Андрей Балабаев
Ответ Andrey Fiver
Как-то вас странно триггерит новость о футболе на подобные мысли... Я бы задумался.
О себе беспокойтесь. А умиление этим дедулей забавляет. У него тысячи случаев преступлений его "святых отцов", а тут такая милота
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Андрей Балабаев
Ответ Lindeman
А про провославных?
Так он пусть за своих отвечает. К тому же этот папаша с нацистскими замашками. Обвинил целые народы в жестокости, в частности бурятов.
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Andrey Fiver
Ответ Андрей Балабаев
Комментарий удален модератором
Как-то вас странно триггерит новость о футболе на подобные мысли... Я бы задумался.
+1
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Сергей Ямковой
"У Папы Римского есть помощник, который рассказывает про матчи любимой команды"

У меня в офисе конечно нет "швейцарского гвардейца" но наш охранник на проходной всегда справляется с этой функцией
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Lindeman
Ответ Андрей Балабаев
Комментарий удален модератором
А про провославных?
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Владислав Рашидов
Homo sum, humani nihil a me alienum puto!!!

Человек я, и ничто человеческое мне не чуждо!!!

Тернеций - Самоистязатель
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Atsuktuvas
Настоящий болельщик остается болельщиком навсегда!
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Сергей Ра
Очень по христиански, у Иисуса наверно тоже такой был
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KAMAvaro
V пива, пожалуйста, к этой новости
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Андрей Балабаев
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