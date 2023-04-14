27 комментариев

Из-за обета.

Вы знаете, что Папа Римский Франциск совсем не смотрит телевизор? В 1990 году он дал обет – и с тех пор никогда не включал телевизор. Более того, понтифик не пользуется соцсетями, да и газету читает всего 10 минут в день (итальянскую La Repubblica).

«Это обещание я дал Богоматери Кармельской 15 июля 1990 года. Я сказал себе: это мне не нужно», – поведал Франциск в интервью.

Что этот спортивный факт делает на нашем религиозном сайте? Дело в том, что Папа Франциск не смотрит даже матчи любимой футбольной команды – аргентинского «Сан-Лоренсо».

«Я не смотрю вообще ничего. Есть швейцарский гвардеец, который каждую неделю говорит мне результаты и рассказывает о положении в таблице».

А ведь Папа Франциск – футбольный фанат.

Папа – с детства за «Сан-Лоренсо». Клуб приезжает к нему на аудиенции после побед

Франциск I – в миру аргентинец Хорхе Марио Бергольо – большой любитель игры. В интервью он рассказывал, что футбол на улицах Буэнос-Айреса научил его смирению: «У нас не всегда был кожаный мяч, поэтому мы делали его из тряпок. Я не был очень хорош, поэтому меня всегда ставили в ворота».

Папа никогда не скрывал, что всю жизнь болеет за «Сан-Лоренсо» из родного Буэнос-Айреса.

В 2014 году любимый клуб выиграл Копа Либертадорес. И приехал с трофеем в Ватикан.

Паломники знают о любви главы Римской католической церкви к «Сан-Лоренсо» и дарят футболки.

Прозвище команды – Los Santos, то есть святые – подходит идеально. И уж точно нельзя говорить, что Франциск просто выбрал сильную команду. «Сан-Лоренсо» – не самый титулованный и популярный клуб Аргентины. В прошлом году финишировал на 6 месте, сейчас идет вторым.

Папа об этом знает – ему же регулярно все рассказывает швейцарский гвардеец.

Фото: eastnews.ru/Agence / Bestimage, Juan Ayala, Gregorio Borgia/AP; globallookpress.com/Massimo Valicchia