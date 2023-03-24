8 комментариев

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Новые лица в топ-сборных: у Франции еще один Тюрам, у Испании – опытные игроки из Ла Лиги, Флик вызвал защитника «Милана»

Айвен Тоуни Айвен Тоуни
Мадс Хермансен
Элиас Йелерт Элиас Йелерт
Свен Ботман Свен Ботман
Кевин Шаде Кевин Шаде
Матс Виффер Матс Виффер
Диогу Лейте Диогу Лейте
Роберт Ренан
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Алессандро Буонджорно Алессандро Буонджорно
Давид Гарсия Давид Гарсия
Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо
Мергим Бериша
Петар Муса Петар Муса
Рафаэл Вейга Рафаэл Вейга
Марко Карнезекки
Мортен Юлманд
Футбол Футбол

Период после чемпионата мира – время обновления топ-сборных. Тренеры позволяют себе эксперименты и привлекают новых футболистов. А мы собрали новичков в одном посте – знакомимся.

Сборная Германии

«Нам нужно собрать сильнейшую команду на Евро-2024, который пройдет в Германии. Особенно важно использовать первые игры в этом году – это время новым игрокам проявить себя. Тут важна каждая тренировка», – Ханси Флик настроен серьезно. И позвал сразу шестерых новичков.

🇩🇪 Мариус Вольф (защитник, «Боруссия Дортмунд», 27 лет)

Вольф максимально удачно воспользовался травмами Томы Менье. В этом сезоне хорошая форма Мариуса и его игра справа в защите – один из факторов успеха «Боруссии», которая идет на первом месте в Бундеслиге. Для сборной Германии правый защитник – проблемная позиция, так что прогресс Вольфа может избавить Флика от головной боли.

🇩🇪 Йоша Вагноман (защитник, «Штутгарт», 22 года)

К 22 годам у Вагномана в активе есть статус самого молодого дебютанта «Гамбурга» в Бундеслиге и победа на молодежном Евро-U21. Правда, вызов Йоши в сборную стал сюрпризом даже в клубе – 190-сантиметровый правый защитник и в «Штутгарте» не основной.

🇩🇪 Малик Тиав (защитник, «Милан», 21 год)

Возрождение «Милана» Пиоли совпало с подключением к основе молодого центрдефа. Летом он пришел из «Шальке», освоился за полгода и постепенно стал важнейшим игроком в тройке защитников чемпиона Италии. В сборную его пригласили только после травмы Белла-Котчапа из «Саутгемптона», но вызов полностью заслужен.

🇩🇪 Феликс Нмеча (полузащитник, «Вольфсбург», 22 года)

Феликс – как и старший брат Лукас – воспитанник системы «Манчестер Сити» и даже играл за английскую молодежку. Теперь оба Нмечи объединились в «Вольфсбурге». Сайт Бундеслиги сравнивает Феликса с Зинедином Зиданом – молодой полузащитник хорош в обращении с мячом и обладает физической силой. Последим.

🇩🇪 Кевин Шаде (нападающий, «Брентфорд», 21 год)

Зимой вингера «Фрайбурга» арендовал «Брентфорд» – вероятно, летом выкупят за 25 млн евро. Шаде пока не основной в английском клубе, но Ханси Флика это не остановило – сейчас у тренера задача просмотреть как можно больше молодежи.

🇩🇪 Мергим Бериша (нападающий, «Аугсбург», 24 года)

У сборной Германии острая нехватка центральных нападающих, поэтому парень, забивший в марте 2 гола «Баварии», получил вызов. Еще летом он оказался не нужен «Фенербахче», а в 2020-м сделал дубль в Москве против «Локомотива» – играл Мергим тогда за «Ред Булл Зальцбург».

Сборная Франции

Дидье Дешам на месте, многие из состава ЧМ-2022 тоже. Но несколько важных игроков завершили карьеру в сборной, поэтому новые лица тоже есть.

🇫🇷 Брис Самба (вратарь, «Ланс», 28 лет)

Уго Льорис и Стив Манданда закончили карьеру в сборной, Францию ждет обновление вратарской бригады. Место в основе наверняка займет Майк Меньян, а его сменщиком может стать опытный и харизматичный Брис Самба. В прошлом сезоне он вытащил «Нотингем» в АПЛ, а в этом играет за «Ланс» – с запасом лучшую оборону чемпионата Франции. 

Жан-Клер Тодибо (защитник, «Ницца», 23 года)

Из-за травм в сборную не доехали Уэсли Фофана (для него тоже первый вызов) и Вильям Салиба. Так что пришла очередь Тобидо, который нашел себя в «Ницце» после неудач в «Барсе», «Шальке» и «Бенфике». Яркий хайлайт сезона у Жан-Клера – удаление на 9-й секунде в сентябре.

🇫🇷 Кефрен Тюрам (полузащитник, «Ницца», 21 год)

«За него я горд даже больше, чем за себя», – признался Маркус Тюрам после оглашения заявки сборной Франции. Да, теперь в команде два сына Лилиана Тюрама. Кефрен – опорник «Ниццы», выделяющийся и габаритами (192 см), и игрой в защите. Но Тюрам-младший неплохо подключается к атакам: в этом сезоне у него 2 гола и 8 ассистов. 

Сборная Бельгии

Доменико Тедеско начинает интересно – в новом созыве старше 31 только Вертонген. Зато есть 19-летний Зено Дебаст, Орель Мангаля из «Нотингема» и Доди Лукебакио из «Герты». Они все уже вызывались в сборную Бельгии.

🇧🇪 Ромео Лавиа (полузащитник, «Саутгемптон», 19 лет)

Большое обновление сборной Бельгии началось. Молодых игроков в составе хватает, но новых имен не так много. Одно из них – Ромео Лавиа. Пожалуй, главная звездочка «Саутгемптона» в этом сезоне, воспитанник «Манчестер Сити» и один из самых перспективных опорников АПЛ. Есть версия, что уже в следующем сезоне окажется в клубе посерьезнее.

🇧🇪 Йохан Бакайоко (нападающий, ПСВ, 19 лет)

Из-за травмы Жереми Доку в сборную позвали Бакайоко из ПСВ. Молодой вингер прорвался в основу после ухода Коди Гакпо и Нони Мадеуке. У парня 4+2 с начала февраля.

Сборная Англии

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Айвен Тоуни (нападающий, «Брентфорд», 27 лет)

Гарет Саутгейт не вызвал новичков, поэтому за всех отдувается Тоуни. Бомбардир из «Брентфорда» уже приезжал в сборную осенью, но не дебютировал. Возможно, именно его умения исполнять пенальти и не хватило англичанам на ЧМ в Катаре.

Сборная Бразилии

После чемпионата мира-2022 ушел Тите, а сменщика ему так и не нашли – вероятно, до лета ждут Карло Анчелотти. Поэтому на товарищеские матчи команду собрал тренер молодежной сборной U-20 Рамон Менезес, который недавно выиграл молодежную Копа Америка. И это повлияло на его выбор.

🇧🇷 Микаэль (вратарь, «Атлетико Паранаэнсе», 19 лет)

Вратарь без опыта игры на взрослом уровне – последствие победы бразильской команды U20 на молодежной Копе. Целая группа игроков приглашена в главную сборную.

🇧🇷 Роберт Ренан (защитник, «Зенит», 19 лет)

Собственно, защитник «Зенита» тоже попал в главную команду страны не из-за трех удачных игр в РПЛ, а за Копу-U20. Впрочем, новости про интерес «Реала» к Роберту Ренану вполне серьезные.

🇧🇷 Артур (защитник, «Америка Минейро», 20 лет)

У правого защитника аж 7 матчей за «Америку Минейро» – серьезный опыт на фоне того же Микаэля. И да, он тоже из сборной-U20.

🇧🇷 Андре (полузащитник, «Флуминенсе», 21 год)

В эту паузу на матчи сборных бразильцы сильно обновили полузащиту. Из тех, кто ездил на чемпионат мира, приехали только Каземиро и Пакета. Опорник Андре – молодой игрок, который уже считается одним из лучших полузащитников чемпионата Бразилии, он даже попал в расширенный список сборной Тите.

🇧🇷 Жоао Гомес (полузащитник, «Вулвз», 22 года)

 И еще одно новое имя в полузащите. Жоао Гомес зимой переехал из «Фламенго» в АПЛ и даже забил победный гол «Саутгемптону». Топ-клубы засматривались на Жоао последние полтора года, так что вызов в сборную не стал откровением.

🇧🇷 Андрей Сантос (полузащитник, «Васко Да Гама», 18 лет)

А вот это капитан сборной U20, которого зимой «Челси» купил за 12,5 млн. Дебюта в Англии не случилось – полузащитника отправили назад в «Васко» набираться опыта и копить игровое время.

🇧🇷 Рафаэл Вейга (полузащитник, «Палмейрас», 27 лет)

«Палмейрас» в прошлом сезоне стал чемпионом Бразилии и дошел до полуфинала Кубка Либертадорес. Вейга был одним из лидеров команды, хоть и пропустил конец сезона из-за травмы. Впрочем, у Рафаэля в активе гол «Челси» в финале КЧМ-2022.

🇧🇷 Витор Роке (нападающий, «Атлетико Паранаэнсе», 18 лет)

Последний из той самой молодежки U20. Правда, этот парень вполне заслужил вызов и без скидки на возраст. Осенью Витор попал в список главных 17-летних талантов мира от The Guardian. Сейчас у него 36 матчей в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес и 7+3 в «Атлетико Паранаэнсе». Плюс выход в старте на финал того же Кубка Либертадорес. Неплохо для паренька, которому только 28 февраля исполнилось 18 лет.

🇧🇷 Рони (нападающий, «Палмейрас», 27 лет)

Рони – универсальный форвард, может сыграть и в центре, и на фланге. Был лучшим бомбардиром лучшей команды Бразилии (но далеко не лучшим бомбардиром чемпионата). Так что теперь посмотрим на него в товарняках сборной Менезеса.

🇧🇷 Юри Алберто (нападающий, «Коринтианс», 22 года)

11 матчей в РПЛ, 4 гола, 2 ассиста – и вызов в сборную Бразилии ровно через год после отъезда. В «Коринтианс» Юри Алберто довольны – сейчас у него 4+4 в 9 матчах чемпионата штата Сан-Паулу. Неплохо для начала сезона.

Интересный факт: Юри Алберто – хороший друг Родриго из «Реала», они вместе росли в системе «Сантоса», а теперь встретятся в сборной.

Сборная Аргентины

Лионель Скалони вызвал всех героев ЧМ-2022, чтобы они отпраздновали победу еще раз. Но нашлось место и для нескольких новичков.

🇦🇷 Лаутаро Бланко (защитник, «Эльче», 24 года)

Да, с января Бланко играет в «Эльче», но до этого был капитаном «Росарио Сентраль». Левый фланг защиты – достаточно проблемная позиция в сборной, на ней играют Акунья и Тальяфико, оба старше 30 лет. Бланко, уже набравший первый ассист в Ла Лиге, может стать долгосрочным решением.

🇦🇷 Максимо Перроне (полузащитник, «Ман Сити», 20 лет)

Перроне зимой сменил «Велес Сарсфилд» на «Ман Сити» – уже провел 18 минут против «Борнмута» в АПЛ. В Аргентине считают, что Максимо повторит путь Хулиана Альвареса, а Пеп сделает из него нового Бускетса.  

🇦🇷 Факундо Буонанотте (полузащитник, «Брайтон», 18 лет)

Ну вы знаете, как в последнее время работает скаутская сеть «Брайтона». 1 января Буонанотте перешел за 5,3 млн фунтов (еще 5,3 «Росарио Сентраль» получит в виде бонусов), а в марте оформил первый голевой пас в АПЛ и получил вызов в сборную. Летом атакующего полузащитника продадут за 100 млн в один из топ-клубов. Приятного просмотра.

🇦🇷 Валентин Карбони (полузащитник, «Интер», 18 лет)

Папу Валентина могут помнить фанаты Серии А – Эзекиэль Карбони провел пару лет в «Катанье» в конце нулевых. У Карбони не первый вызов в сборную – Скалони уже приглашал игрока присмотреться и познакомиться. Но до дебюта дело не дошло.

Сборная Нидерландов

Новый (ха!) тренер Роналд Куман – новые имена в сборной. К сожалению, команду подкосила кишечная инфекция, из-за которой некоторые новички так и не выйдут на поле.

🇳🇱 Барт Вербрюгген (вратарь, «Андерлехт», 20 лет)

На ЧМ-2022 Луи ван Гал привез вратарскую бригаду в составе Нопперт-Бейло-Пасвер. Куман не вызвал никого из этих троих. Вместо них едут хорошо знакомый Йеспер Силессен, Марк Флеккен из «Фрайбурга» и новичок Барт Вербрюген. Парень отлично играет за «Андерлехт»: заработал репутацию спеца по пенальти и интерес топ-клубов (например, «Ливерпуля» и «МЮ»).

Дебютировать, правда, не получится – молодой кипер среди тех, кто подхватил инфекцию. Вместе него вызвали Кьела Схерпена из «Витесса», для которого это тоже первый вызов в сборную.

🇳🇱 Свен Ботман (защитник, «Ньюкасл», 23 года)

Признайтесь, вы тоже удивились, что Ботмана еще ни разу не вызывали в сборную? Да, защитника одной из лучших команд АПЛ, который до этого несколько лет был на карандаше у топ-клубов. По позиции Ботман должен конкурировать с Ван Дейком – на фоне не лучшей формы последнего у Свена даже есть шанс стать основным. Но не сейчас – Свен тоже не разминулся с инфекцией.

🇳🇱 Лутсхарел Гертрюйда (защитник, «Фейеноорд», 22 года)

«Фейеноорд» идет на первом месте в Эредивизи, а на днях грохнул в гостях «Аякс» (3:2) – именно Гертрюйда забил победный гол на 86-й минуте. 22-летний футболист поражает разноплановостью: может одинаково круто закрыть весь фланг, встать в центр обороны или вычищать опорную зону. Интересно, как его использует Роналд Куман?

🇳🇱 Матс Виффер (полузащитник, «Фейеноорд», 23 года)

И еще один представитель «Фейеноорда». Виффер – игрок центра поля, летом переехавший в главную команду Роттердама из «Эксельсиора», а в основу пробившийся уже после ЧМ-2022. Любопытная статистика: когда Матс выходил в старте, «Фейе» ни разу не проиграл.  

🇳🇱 Брайан Бробби (нападающий, «Аякс», 21 год)

Перестройку в линии атаки начали с вызова Бробби. Брайан неудачно съездил в «Лейпциг», но вернулся и теперь снова забивает за «Аякс». Его считали одним из главных талантов новой волны голландского футбола – пришло время оправдывать авансы.

Сборная Хорватии

Новичок в команде-полуфиналисте ЧМ всего один.

🇭🇷 Петар Муса (нападающий, «Бенфика», 25 лет)

К 25 годам Петар поиграл и в Чехии, и в Германии за «Унион», и в португальских середняках. Прошлым летом «Бенфика» взяла его как игрока ротации – мощного нападающего в запас. Муса – 190-сантиметровый столб, который забил уже 5 голов в чемпионате Португалии и даже первый мяч в Лиге чемпионов. 

Сборная Италии

Роберто Манчини продолжает подключать новых футболистов к национальной команде. Скальвини и Пафунди уже дебютировали, а вот эти ребята доехали до сборов впервые.

🇮🇹 Марко Карнезекки (вратарь, «Кремонезе», 22 года)

Голкипер худшей команды Серии А попал в заявку Манчини только после травм Гильельмо Викарио и Ивана Проведеля. Марко был капитаном в сборных U19 и U21, а в январе прошлого года приезжал на сбор в Коверчано. Карнезекки принадлежит «Аталанте», а в «Кремонезе» выступает в аренде – уже в конце сезона его могут забрать в «Рому» или «Ювентус». 

🇮🇹 Владимиро Фальконе (вратарь, «Лечче», 27 лет)

И еще один вратарь, вызванный из-за проблем у Викарио и Проведеля. Фальконе только к 27 годам добрался до основы команды Серии А. Владимиро принадлежит «Сампдории» и 9 лет катался по арендам в клубы второго и третьего дивизионов. А теперь получил место в старте «Лечче» и вызов в сборную. Сказка!

🇮🇹 Алессандро Буонджорно (защитник, «Торино», 23 года)

Вице-капитан «Торино» дождался первого вызова в сборную. Буонджорно – левоногий центрдеф, Как считается, он может составить конкуренцию за место в старте, но пока в основу Алессандро пробиться будет сложно.

🇮🇹 Матео Ретеги (нападающий, «Тигре», 23 года)

Ретеги – аргентинец с итальянским паспортом, дед по материнской линии родился на Сицилии. Матео – воспитанник «Ривер Плейт» и «Боки» (так бывает), но прорвало его именно в «Тигре». В прошлом сезоне он настрелял 23 гола в 42 матчах, в этом со старта взял высокий темп – 6 голов в 8 играх. 

А в четверг сразу забил Англии!

Сборная Португалии

Роберто Мартинес вызвал Криштиану и Пепе, но есть и новые имена, которые подходят под видение футбола бывшего тренера сборной Бельгии.

🇵🇹 Гонсалу Инасиу (защитник, «Спортинг» 21 год)

Подъехало и новое поколение португальских защитников. Роберто Мартинесу повезло, что «Спортинг» играет с тройкой – и тот же Инасиу прекрасно адаптирован к любимой схеме нового тренера. Гонсалу уверенно обращается с мячом и неплох в защите. Как минимум против «Арсенала» в Лиге Европы он выглядел отлично.

🇵🇹 Диогу Лейте (защитник, «Унион Берлин» 23 года)

Воспитанник «Порту» уехал в Германию, где быстро стал основным в «Унионе» – одном из открытий сезона. По какой схеме играет берлинская команда? Правильно, с тремя защитниками. Так что у Лейте и Инасио хорошие шансы дебютировать в сборной уже в ближайшем матчах против Люксембурга.

Сборная Испании

Новым тренером сборной Испании стал Луис де ла Фуэнте – легенда молодежного футбола. Он заявил целью омоложение сборной – от возрастных лидеров избавляются, заменяя их на молодых. Иронично, но свежие лица в сборной – опытные ребята из Ла Лиги.

🇪🇸 Давид Гарсия (защитник, «Осасуна», 29 лет)

Капитан «Осасуны» стал первым за 12 лет игроком клуба, вызванным в сборную Испании. Предыдущим был Начо Монреаль. Статистическая компания Opta рассказывает о сильных странах Гарсии: за последние 4 сезона ни один защитник в Ла Лиге не сделал больше выносов (331), выносов головой (570) и выиграл больше верховых единоборств (520). 

🇪🇸 Хоселу (нападающий, «Эспаньол», 32 года)

Судя по всему, 32-летний Хоселу не считается возрастным игроком. Впрочем, его приглашение в сборную не должно удивлять. Де Ла Фуэнте вызвал в команду всех лучших испанских бомбардиров Ла Лиги: если Аспас и Борха Иглесиас заслужили, то почему не позвать и Хоселу, забившего столько же (еще и за меньшее количество матчей).

Забавный факт: Аспас, Хоселу и Иглесиас прошли через академию «Сельты».

Сборная Марокко

Главная сенсация ЧМ-2022 продолжает собирать таланты. В сборную приехали несколько новых игроков, но мы остановимся на одном.

🇲🇦 Чади Рияд (защитник, «Барселона Б», 19 лет)

Молодой защитник «Барсы» стал еще одним уроженцем Испании, выбравшим выступления за сборную Марокко. Рияд – основной в молодежной команде каталонцев и уже забил 2 гола. Чади даже сыграл за основу, но пока это была только 1 минута против «Осасуны».

Сборная Дании

Тут все привычно. Тренер Каспер Юлманд сохранил место после неудачного ЧМ. В сборной же появились молодые Дарами, Хейлунд из «Аталанты» и даже Дрейер. Но для них это не первый вызов, в отличие от ребят ниже.

🇩🇰 Мадс Хермансен (вратарь, «Брондбю», 22 года)

Масса вызвали одним из трех вратарей, и это повод показать хайлайт с его участием. Вот такое спасение Мадс выдал против «Нордшелланда», который лидирует в чемпионате Дании.

🇩🇰 Элиас Йелерт (защитник, «Копенгаген» 19 лет)

Чаще всего 19-летний Йелерт играет правого защитника, но может сыграть и слева. На уровне чемпионата Дании Элиас считается очень крутым и современным крайним защитником – быстрый и техничный как вингер, но с качествами классического игрока обороны.

🇩🇰 Мортен Юлманд (полузащитник, «Лечче», 23 года)

К 23 годам Юлманд успел выпуститься из академии «Копенгагена», поиграть в Австрии и стать капитаном команды Серии А. Мортен – важная составляющая успехов «Лечче» в этом сезоне, он ведет игру команды из опорной зоны. Летом датчанин явно уйдет на повышение – уже зимой им плотно интересовались «Ювентус», «Интер», «Рома» и клубы АПЛ.

Как топ-сборные изменились после ЧМ? Удобный дайджест перед отбором на Евро-2024

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Andrew Couldridge, Eric Gaillard, Phil Noble, Toby Melville, Ian Walton, Juan Medina, Daniele Mascolo, Ciro De Luca, John Sibley, ; globallookpress.com/ IMAGO/Revierfoto, IMAGO/www.imagephotoagency.it, IMAGO/Christian Schroedter, IMAGO/Mladen Lackovic, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Norbert Scanella, Carlos Pereyra/Keystone Press Agency, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Celso Pupo/Keystone Press Agency, Cristian Bayona/Keystone Press Agency, Van Campos/Keystone Press Agency, Heuler Andrey/Keystone Press Agency, Marco Galvao/Keystone Press Agency, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bo, John Thys/Keystone Press Agency, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, Claudio Grassi/Keystone Press Agency, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency, Andreas Gora/dpa, IMAGO/Antonio Pozo / PRESSIN, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN, Christian Ã–Rnberg/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Dan Mullan, Bryn Lennon, Alex Caparros / Stringer; East News/DANIEL MUNOZ / AFP

8 комментариев

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London.is.blue
Тюрам младший просто прекрасен, будущая звезда.

Но почему не вспомнили про Фофана из Челси? Он тоже попал в сборную Франции впервые.
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Balt39
Есть Буонанотте. Есть Буонджорне. Где Буонасерра?)))))
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nbw8wsx7cp
Я так понял, что в составе сборной Франции белых вообще не будет? 😁 ну или оставят пару тройку на скамейке.
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Whiskeyman
Почти все истинные европейцы...)
+2
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Kirill Segeda
Наконец-то. Айвен заслужил, рад за него) 😌
+1
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<~Inter~>
Ответ QUIKSILVER
У некоторых сборных странные вызовы, у тех же немцев и аргов. Радует когда вызывают игроков за 30+, им думается очень приятно, а у молодых всё впереди
У южноамериканцев товарищеские матчи и вполне себе нормально заигрывать молодых игроков. У сборной Бразилии вообще до сих пор открыт вопрос с главным тренером и нынешний вызов по сути ни на что не влияет
0
-1
-1
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Pucheslav
Ответ QUIKSILVER
У некоторых сборных странные вызовы, у тех же немцев и аргов. Радует когда вызывают игроков за 30+, им думается очень приятно, а у молодых всё впереди
Немцы товарняки сейчас только играют, им главное игроков насмотреть
+4
0
+4
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QUIKSILVER
У некоторых сборных странные вызовы, у тех же немцев и аргов. Радует когда вызывают игроков за 30+, им думается очень приятно, а у молодых всё впереди
+6
0
+6
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