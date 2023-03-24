8 комментариев

Период после чемпионата мира – время обновления топ-сборных. Тренеры позволяют себе эксперименты и привлекают новых футболистов. А мы собрали новичков в одном посте – знакомимся.

Сборная Германии

«Нам нужно собрать сильнейшую команду на Евро-2024, который пройдет в Германии. Особенно важно использовать первые игры в этом году – это время новым игрокам проявить себя. Тут важна каждая тренировка», – Ханси Флик настроен серьезно. И позвал сразу шестерых новичков.

🇩🇪 Мариус Вольф (защитник, «Боруссия Дортмунд», 27 лет)

Вольф максимально удачно воспользовался травмами Томы Менье. В этом сезоне хорошая форма Мариуса и его игра справа в защите – один из факторов успеха «Боруссии», которая идет на первом месте в Бундеслиге. Для сборной Германии правый защитник – проблемная позиция, так что прогресс Вольфа может избавить Флика от головной боли.

🇩🇪 Йоша Вагноман (защитник, «Штутгарт», 22 года)

К 22 годам у Вагномана в активе есть статус самого молодого дебютанта «Гамбурга» в Бундеслиге и победа на молодежном Евро-U21. Правда, вызов Йоши в сборную стал сюрпризом даже в клубе – 190-сантиметровый правый защитник и в «Штутгарте» не основной.

🇩🇪 Малик Тиав (защитник, «Милан», 21 год)

Возрождение «Милана» Пиоли совпало с подключением к основе молодого центрдефа. Летом он пришел из «Шальке», освоился за полгода и постепенно стал важнейшим игроком в тройке защитников чемпиона Италии. В сборную его пригласили только после травмы Белла-Котчапа из «Саутгемптона», но вызов полностью заслужен.

🇩🇪 Феликс Нмеча (полузащитник, «Вольфсбург», 22 года)

Феликс – как и старший брат Лукас – воспитанник системы «Манчестер Сити» и даже играл за английскую молодежку. Теперь оба Нмечи объединились в «Вольфсбурге». Сайт Бундеслиги сравнивает Феликса с Зинедином Зиданом – молодой полузащитник хорош в обращении с мячом и обладает физической силой. Последим.

🇩🇪 Кевин Шаде (нападающий, «Брентфорд», 21 год)

Зимой вингера «Фрайбурга» арендовал «Брентфорд» – вероятно, летом выкупят за 25 млн евро. Шаде пока не основной в английском клубе, но Ханси Флика это не остановило – сейчас у тренера задача просмотреть как можно больше молодежи.

🇩🇪 Мергим Бериша (нападающий, «Аугсбург», 24 года)

У сборной Германии острая нехватка центральных нападающих, поэтому парень, забивший в марте 2 гола «Баварии», получил вызов. Еще летом он оказался не нужен «Фенербахче», а в 2020-м сделал дубль в Москве против «Локомотива» – играл Мергим тогда за «Ред Булл Зальцбург».

Сборная Франции

Дидье Дешам на месте, многие из состава ЧМ-2022 тоже. Но несколько важных игроков завершили карьеру в сборной, поэтому новые лица тоже есть.

🇫🇷 Брис Самба (вратарь, «Ланс», 28 лет)

Уго Льорис и Стив Манданда закончили карьеру в сборной, Францию ждет обновление вратарской бригады. Место в основе наверняка займет Майк Меньян, а его сменщиком может стать опытный и харизматичный Брис Самба. В прошлом сезоне он вытащил «Нотингем» в АПЛ, а в этом играет за «Ланс» – с запасом лучшую оборону чемпионата Франции.

Жан-Клер Тодибо (защитник, «Ницца», 23 года)

Из-за травм в сборную не доехали Уэсли Фофана (для него тоже первый вызов) и Вильям Салиба. Так что пришла очередь Тобидо, который нашел себя в «Ницце» после неудач в «Барсе», «Шальке» и «Бенфике». Яркий хайлайт сезона у Жан-Клера – удаление на 9-й секунде в сентябре.

🇫🇷 Кефрен Тюрам (полузащитник, «Ницца», 21 год)

«За него я горд даже больше, чем за себя», – признался Маркус Тюрам после оглашения заявки сборной Франции. Да, теперь в команде два сына Лилиана Тюрама. Кефрен – опорник «Ниццы», выделяющийся и габаритами (192 см), и игрой в защите. Но Тюрам-младший неплохо подключается к атакам: в этом сезоне у него 2 гола и 8 ассистов.

Сборная Бельгии

Доменико Тедеско начинает интересно – в новом созыве старше 31 только Вертонген. Зато есть 19-летний Зено Дебаст, Орель Мангаля из «Нотингема» и Доди Лукебакио из «Герты». Они все уже вызывались в сборную Бельгии.

🇧🇪 Ромео Лавиа (полузащитник, «Саутгемптон», 19 лет)

Большое обновление сборной Бельгии началось. Молодых игроков в составе хватает, но новых имен не так много. Одно из них – Ромео Лавиа. Пожалуй, главная звездочка «Саутгемптона» в этом сезоне, воспитанник «Манчестер Сити» и один из самых перспективных опорников АПЛ. Есть версия, что уже в следующем сезоне окажется в клубе посерьезнее.

🇧🇪 Йохан Бакайоко (нападающий, ПСВ, 19 лет)

Из-за травмы Жереми Доку в сборную позвали Бакайоко из ПСВ. Молодой вингер прорвался в основу после ухода Коди Гакпо и Нони Мадеуке. У парня 4+2 с начала февраля.

Сборная Англии

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Айвен Тоуни (нападающий, «Брентфорд», 27 лет)

Гарет Саутгейт не вызвал новичков, поэтому за всех отдувается Тоуни. Бомбардир из «Брентфорда» уже приезжал в сборную осенью, но не дебютировал. Возможно, именно его умения исполнять пенальти и не хватило англичанам на ЧМ в Катаре.

Сборная Бразилии

После чемпионата мира-2022 ушел Тите, а сменщика ему так и не нашли – вероятно, до лета ждут Карло Анчелотти. Поэтому на товарищеские матчи команду собрал тренер молодежной сборной U-20 Рамон Менезес, который недавно выиграл молодежную Копа Америка. И это повлияло на его выбор.

🇧🇷 Микаэль (вратарь, «Атлетико Паранаэнсе», 19 лет)

Вратарь без опыта игры на взрослом уровне – последствие победы бразильской команды U20 на молодежной Копе. Целая группа игроков приглашена в главную сборную.

🇧🇷 Роберт Ренан (защитник, «Зенит», 19 лет)

Собственно, защитник «Зенита» тоже попал в главную команду страны не из-за трех удачных игр в РПЛ, а за Копу-U20. Впрочем, новости про интерес «Реала» к Роберту Ренану вполне серьезные.

🇧🇷 Артур (защитник, «Америка Минейро», 20 лет)

У правого защитника аж 7 матчей за «Америку Минейро» – серьезный опыт на фоне того же Микаэля. И да, он тоже из сборной-U20.

🇧🇷 Андре (полузащитник, «Флуминенсе», 21 год)

В эту паузу на матчи сборных бразильцы сильно обновили полузащиту. Из тех, кто ездил на чемпионат мира, приехали только Каземиро и Пакета. Опорник Андре – молодой игрок, который уже считается одним из лучших полузащитников чемпионата Бразилии, он даже попал в расширенный список сборной Тите.

🇧🇷 Жоао Гомес (полузащитник, «Вулвз», 22 года)

И еще одно новое имя в полузащите. Жоао Гомес зимой переехал из «Фламенго» в АПЛ и даже забил победный гол «Саутгемптону». Топ-клубы засматривались на Жоао последние полтора года, так что вызов в сборную не стал откровением.

🇧🇷 Андрей Сантос (полузащитник, «Васко Да Гама», 18 лет)

А вот это капитан сборной U20, которого зимой «Челси» купил за 12,5 млн. Дебюта в Англии не случилось – полузащитника отправили назад в «Васко» набираться опыта и копить игровое время.

🇧🇷 Рафаэл Вейга (полузащитник, «Палмейрас», 27 лет)

«Палмейрас» в прошлом сезоне стал чемпионом Бразилии и дошел до полуфинала Кубка Либертадорес. Вейга был одним из лидеров команды, хоть и пропустил конец сезона из-за травмы. Впрочем, у Рафаэля в активе гол «Челси» в финале КЧМ-2022.

🇧🇷 Витор Роке (нападающий, «Атлетико Паранаэнсе», 18 лет)

Последний из той самой молодежки U20. Правда, этот парень вполне заслужил вызов и без скидки на возраст. Осенью Витор попал в список главных 17-летних талантов мира от The Guardian. Сейчас у него 36 матчей в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес и 7+3 в «Атлетико Паранаэнсе». Плюс выход в старте на финал того же Кубка Либертадорес. Неплохо для паренька, которому только 28 февраля исполнилось 18 лет.

🇧🇷 Рони (нападающий, «Палмейрас», 27 лет)

Рони – универсальный форвард, может сыграть и в центре, и на фланге. Был лучшим бомбардиром лучшей команды Бразилии (но далеко не лучшим бомбардиром чемпионата). Так что теперь посмотрим на него в товарняках сборной Менезеса.

🇧🇷 Юри Алберто (нападающий, «Коринтианс», 22 года)

11 матчей в РПЛ, 4 гола, 2 ассиста – и вызов в сборную Бразилии ровно через год после отъезда. В «Коринтианс» Юри Алберто довольны – сейчас у него 4+4 в 9 матчах чемпионата штата Сан-Паулу. Неплохо для начала сезона.

Интересный факт: Юри Алберто – хороший друг Родриго из «Реала», они вместе росли в системе «Сантоса», а теперь встретятся в сборной.

Сборная Аргентины

Лионель Скалони вызвал всех героев ЧМ-2022, чтобы они отпраздновали победу еще раз. Но нашлось место и для нескольких новичков.

🇦🇷 Лаутаро Бланко (защитник, «Эльче», 24 года)

Да, с января Бланко играет в «Эльче», но до этого был капитаном «Росарио Сентраль». Левый фланг защиты – достаточно проблемная позиция в сборной, на ней играют Акунья и Тальяфико, оба старше 30 лет. Бланко, уже набравший первый ассист в Ла Лиге, может стать долгосрочным решением.

🇦🇷 Максимо Перроне (полузащитник, «Ман Сити», 20 лет)

Перроне зимой сменил «Велес Сарсфилд» на «Ман Сити» – уже провел 18 минут против «Борнмута» в АПЛ. В Аргентине считают, что Максимо повторит путь Хулиана Альвареса, а Пеп сделает из него нового Бускетса.

🇦🇷 Факундо Буонанотте (полузащитник, «Брайтон», 18 лет)

Ну вы знаете, как в последнее время работает скаутская сеть «Брайтона». 1 января Буонанотте перешел за 5,3 млн фунтов (еще 5,3 «Росарио Сентраль» получит в виде бонусов), а в марте оформил первый голевой пас в АПЛ и получил вызов в сборную. Летом атакующего полузащитника продадут за 100 млн в один из топ-клубов. Приятного просмотра.

🇦🇷 Валентин Карбони (полузащитник, «Интер», 18 лет)

Папу Валентина могут помнить фанаты Серии А – Эзекиэль Карбони провел пару лет в «Катанье» в конце нулевых. У Карбони не первый вызов в сборную – Скалони уже приглашал игрока присмотреться и познакомиться. Но до дебюта дело не дошло.

Сборная Нидерландов

Новый (ха!) тренер Роналд Куман – новые имена в сборной. К сожалению, команду подкосила кишечная инфекция, из-за которой некоторые новички так и не выйдут на поле.

🇳🇱 Барт Вербрюгген (вратарь, «Андерлехт», 20 лет)

На ЧМ-2022 Луи ван Гал привез вратарскую бригаду в составе Нопперт-Бейло-Пасвер. Куман не вызвал никого из этих троих. Вместо них едут хорошо знакомый Йеспер Силессен, Марк Флеккен из «Фрайбурга» и новичок Барт Вербрюген. Парень отлично играет за «Андерлехт»: заработал репутацию спеца по пенальти и интерес топ-клубов (например, «Ливерпуля» и «МЮ»).

Дебютировать, правда, не получится – молодой кипер среди тех, кто подхватил инфекцию. Вместе него вызвали Кьела Схерпена из «Витесса», для которого это тоже первый вызов в сборную.

🇳🇱 Свен Ботман (защитник, «Ньюкасл», 23 года)

Признайтесь, вы тоже удивились, что Ботмана еще ни разу не вызывали в сборную? Да, защитника одной из лучших команд АПЛ, который до этого несколько лет был на карандаше у топ-клубов. По позиции Ботман должен конкурировать с Ван Дейком – на фоне не лучшей формы последнего у Свена даже есть шанс стать основным. Но не сейчас – Свен тоже не разминулся с инфекцией.

🇳🇱 Лутсхарел Гертрюйда (защитник, «Фейеноорд», 22 года)

«Фейеноорд» идет на первом месте в Эредивизи, а на днях грохнул в гостях «Аякс» (3:2) – именно Гертрюйда забил победный гол на 86-й минуте. 22-летний футболист поражает разноплановостью: может одинаково круто закрыть весь фланг, встать в центр обороны или вычищать опорную зону. Интересно, как его использует Роналд Куман?

🇳🇱 Матс Виффер (полузащитник, «Фейеноорд», 23 года)

И еще один представитель «Фейеноорда». Виффер – игрок центра поля, летом переехавший в главную команду Роттердама из «Эксельсиора», а в основу пробившийся уже после ЧМ-2022. Любопытная статистика: когда Матс выходил в старте, «Фейе» ни разу не проиграл.

🇳🇱 Брайан Бробби (нападающий, «Аякс», 21 год)

Перестройку в линии атаки начали с вызова Бробби. Брайан неудачно съездил в «Лейпциг», но вернулся и теперь снова забивает за «Аякс». Его считали одним из главных талантов новой волны голландского футбола – пришло время оправдывать авансы.

Сборная Хорватии

Новичок в команде-полуфиналисте ЧМ всего один.

🇭🇷 Петар Муса (нападающий, «Бенфика», 25 лет)

К 25 годам Петар поиграл и в Чехии, и в Германии за «Унион», и в португальских середняках. Прошлым летом «Бенфика» взяла его как игрока ротации – мощного нападающего в запас. Муса – 190-сантиметровый столб, который забил уже 5 голов в чемпионате Португалии и даже первый мяч в Лиге чемпионов.

Сборная Италии

Роберто Манчини продолжает подключать новых футболистов к национальной команде. Скальвини и Пафунди уже дебютировали, а вот эти ребята доехали до сборов впервые.

🇮🇹 Марко Карнезекки (вратарь, «Кремонезе», 22 года)

Голкипер худшей команды Серии А попал в заявку Манчини только после травм Гильельмо Викарио и Ивана Проведеля. Марко был капитаном в сборных U19 и U21, а в январе прошлого года приезжал на сбор в Коверчано. Карнезекки принадлежит «Аталанте», а в «Кремонезе» выступает в аренде – уже в конце сезона его могут забрать в «Рому» или «Ювентус».

🇮🇹 Владимиро Фальконе (вратарь, «Лечче», 27 лет)

И еще один вратарь, вызванный из-за проблем у Викарио и Проведеля. Фальконе только к 27 годам добрался до основы команды Серии А. Владимиро принадлежит «Сампдории» и 9 лет катался по арендам в клубы второго и третьего дивизионов. А теперь получил место в старте «Лечче» и вызов в сборную. Сказка!

🇮🇹 Алессандро Буонджорно (защитник, «Торино», 23 года)

Вице-капитан «Торино» дождался первого вызова в сборную. Буонджорно – левоногий центрдеф, Как считается, он может составить конкуренцию за место в старте, но пока в основу Алессандро пробиться будет сложно.

🇮🇹 Матео Ретеги (нападающий, «Тигре», 23 года)

Ретеги – аргентинец с итальянским паспортом, дед по материнской линии родился на Сицилии. Матео – воспитанник «Ривер Плейт» и «Боки» (так бывает), но прорвало его именно в «Тигре». В прошлом сезоне он настрелял 23 гола в 42 матчах, в этом со старта взял высокий темп – 6 голов в 8 играх.

А в четверг сразу забил Англии!

Сборная Португалии

Роберто Мартинес вызвал Криштиану и Пепе, но есть и новые имена, которые подходят под видение футбола бывшего тренера сборной Бельгии.

🇵🇹 Гонсалу Инасиу (защитник, «Спортинг» 21 год)

Подъехало и новое поколение португальских защитников. Роберто Мартинесу повезло, что «Спортинг» играет с тройкой – и тот же Инасиу прекрасно адаптирован к любимой схеме нового тренера. Гонсалу уверенно обращается с мячом и неплох в защите. Как минимум против «Арсенала» в Лиге Европы он выглядел отлично.

🇵🇹 Диогу Лейте (защитник, «Унион Берлин» 23 года)

Воспитанник «Порту» уехал в Германию, где быстро стал основным в «Унионе» – одном из открытий сезона. По какой схеме играет берлинская команда? Правильно, с тремя защитниками. Так что у Лейте и Инасио хорошие шансы дебютировать в сборной уже в ближайшем матчах против Люксембурга.

Сборная Испании

Новым тренером сборной Испании стал Луис де ла Фуэнте – легенда молодежного футбола. Он заявил целью омоложение сборной – от возрастных лидеров избавляются, заменяя их на молодых. Иронично, но свежие лица в сборной – опытные ребята из Ла Лиги.

🇪🇸 Давид Гарсия (защитник, «Осасуна», 29 лет)

Капитан «Осасуны» стал первым за 12 лет игроком клуба, вызванным в сборную Испании. Предыдущим был Начо Монреаль. Статистическая компания Opta рассказывает о сильных странах Гарсии: за последние 4 сезона ни один защитник в Ла Лиге не сделал больше выносов (331), выносов головой (570) и выиграл больше верховых единоборств (520).

🇪🇸 Хоселу (нападающий, «Эспаньол», 32 года)

Судя по всему, 32-летний Хоселу не считается возрастным игроком. Впрочем, его приглашение в сборную не должно удивлять. Де Ла Фуэнте вызвал в команду всех лучших испанских бомбардиров Ла Лиги: если Аспас и Борха Иглесиас заслужили, то почему не позвать и Хоселу, забившего столько же (еще и за меньшее количество матчей).

Забавный факт: Аспас, Хоселу и Иглесиас прошли через академию «Сельты».

Сборная Марокко

Главная сенсация ЧМ-2022 продолжает собирать таланты. В сборную приехали несколько новых игроков, но мы остановимся на одном.

🇲🇦 Чади Рияд (защитник, «Барселона Б», 19 лет)

Молодой защитник «Барсы» стал еще одним уроженцем Испании, выбравшим выступления за сборную Марокко. Рияд – основной в молодежной команде каталонцев и уже забил 2 гола. Чади даже сыграл за основу, но пока это была только 1 минута против «Осасуны».

Сборная Дании

Тут все привычно. Тренер Каспер Юлманд сохранил место после неудачного ЧМ. В сборной же появились молодые Дарами, Хейлунд из «Аталанты» и даже Дрейер. Но для них это не первый вызов, в отличие от ребят ниже.

🇩🇰 Мадс Хермансен (вратарь, «Брондбю», 22 года)

Масса вызвали одним из трех вратарей, и это повод показать хайлайт с его участием. Вот такое спасение Мадс выдал против «Нордшелланда», который лидирует в чемпионате Дании.

🇩🇰 Элиас Йелерт (защитник, «Копенгаген» 19 лет)

Чаще всего 19-летний Йелерт играет правого защитника, но может сыграть и слева. На уровне чемпионата Дании Элиас считается очень крутым и современным крайним защитником – быстрый и техничный как вингер, но с качествами классического игрока обороны.

🇩🇰 Мортен Юлманд (полузащитник, «Лечче», 23 года)

К 23 годам Юлманд успел выпуститься из академии «Копенгагена», поиграть в Австрии и стать капитаном команды Серии А. Мортен – важная составляющая успехов «Лечче» в этом сезоне, он ведет игру команды из опорной зоны. Летом датчанин явно уйдет на повышение – уже зимой им плотно интересовались «Ювентус», «Интер», «Рома» и клубы АПЛ.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Andrew Couldridge, Eric Gaillard, Phil Noble, Toby Melville, Ian Walton, Juan Medina, Daniele Mascolo, Ciro De Luca, John Sibley, ; globallookpress.com/ IMAGO/Revierfoto, IMAGO/www.imagephotoagency.it, IMAGO/Christian Schroedter, IMAGO/Mladen Lackovic, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Norbert Scanella, Carlos Pereyra/Keystone Press Agency, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Celso Pupo/Keystone Press Agency, Cristian Bayona/Keystone Press Agency, Van Campos/Keystone Press Agency, Heuler Andrey/Keystone Press Agency, Marco Galvao/Keystone Press Agency, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bo, John Thys/Keystone Press Agency, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, Claudio Grassi/Keystone Press Agency, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency, Andreas Gora/dpa, IMAGO/Antonio Pozo / PRESSIN, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN, Christian Ã–Rnberg/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Dan Mullan, Bryn Lennon, Alex Caparros / Stringer; East News/DANIEL MUNOZ / AFP