9 комментариев

Раньше говорил, что болеет за «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед» получил на «Энфилде» 0:7, а болельщики уже нашли крайнего – голландского нападающего Ваута Вегорста.

Все из-за того, что утболист «МЮ» перед выходом на поле дотронулся до таблички This is Anfield (Это «Энфилд»).

Жест вызвал бурю негодования среди фанатов.

Что за табличка? Ее нельзя трогать соперникам?

Табличка This is Anfield – один из символов стадиона «Ливерпуля». Многие фанаты «красных» хотят до нее дотронуться.

Знак в свое время повесил легендарный тренер Билл Шенкли: «Он здесь, чтобы напомнить нам, для кого мы играем, и напомнить сопернику, против кого они играют».

Долгие годы футболисты «Ливерпуля» касались таблички перед выходом на поле. Юрген Клопп использовал This is Anfied для мотивации игроков по-своему. Немец заявил команде, что никто не может касаться знака до того, как выиграет трофей. И футболисты не трогали табличку до победы в Лиге чемпионов в 2019-м.

Но что с соперниками, им разве запрещено трогать табличку? Такого правила нет даже негласно, кому-то нравилось это делать. Например, Иан Райт вступился за Вегорста и рассказал о себе:

«Конечно, я касался ее. Но не когда выходил на игру с парнями, а перед разминкой. Ты выходишь на поле, видишь знак и не можешь не прикоснуться. Это же легенда!»

Бывший футболист «Ливерпуля» (и «Эвертона») Дон Хатчинсон вообще написал, что видел многих игроков гостевых команд, которые перед выходом на поле трогали This is Anfield. Хотя сам он во время игры за «Эвертон» так не делал.

А вот рядом со знаком позирует Карло Анчелотти в 2014-м.

Йосип Иличич вообще сделал татуировку, на которой трогает This is Anfield.

Некоторые болельщики «Ливерпуля», игравшие за соперников, тоже трогали знак. Робби Слейтер из «Блэкберна» признавался, что в 1995-м потрогал знак и получил нагоняй от футболиста «красных» Джона Барнса: «Он накричал на меня и предъявил, что я играю за соперников. Я ответил, что болею за «Ливерпуль» и имею полное право прикасаться к табличке». «Блэкберн» тогда победил на «Энфилде».

Кроме Вегорста перед выходом на поле до знака дотронулись Вирджил ван Дейк, Трент и Харви Эллиотт (последние двое – болельщики «Ливерпуля» с самого детства). А еще Коди Гакпо – хотя он ничего пока с клубом и не выиграл.

Вегхорст признавался в любви к «Ливерпулю». Упс

На самом деле проблема не только в том, что Вегхорст потрогал табличку. Раньше Ваут несколько раз признавался в любви к «Ливерпулю». Впервые это прозвучало в 2018-м вскоре после перехода в «Вольфсбург»:

«Я мечтал сыграть за «Ливерпуль» на «Энфилде» с детства. Думаю, если буду выкладываться на полную, мне представится такая возможность», – говорил нападающий в интервью De Telegraaf.

Через пару лет настрой не изменился:

«Я считаю, что «Ливерпуль» – особый клуб. У меня до сих пор мурашки от You’ll Never Walk Alone. Впрочем, есть и другие великие английские клубы, а еще я всегда поддерживал «Милан» – там играли замечательные голландские футболисты».

Но после перехода в «Ман Юнайтед» Ваут сразу сказал, что будет выкладываться за новую команду: «Это особенный момент. Я очень горд и отдам всего себя в играх за клуб».

Болельщики крайне недовольны: призывают даже выгнать Вегорста из клуба

Конечно, и касание таблички, и комментарии из прошлого взбесили болельщиков «Юнайтед» – они выместили всю боль на Вегорсте.

В соцсетях раскритиковали голландца за такой жест.

«Есть вещи, которые не должен делать футболист «Манчестер Юнайтед» – и это одна из самых очевидных. Пусть валит назад в «Бернли»/Турцию или откуда он там приехал».

«Он не должен больше играть за «Манчестер Юнайтед». Все знают, что фанаты «Ливерпуля» мечтают потрогать эту табличку. Непростительно».

«Первый игрок «МЮ», который потрогал знак».

«Мы проиграли еще до начала матча».

Солидарен и Рой Кин:

«Я никогда не трогал табличку. Это бред. Да, это традиция для футболистов «Ливерпуля», но не для соперников».

Есть и те болельщики «Ман Юнайтед», кто к поступку Вегорста относится спокойно. Например, автор Sports.ru и создатель телеграм-канала «Ten Hag ball» Дмитрий Письменский:

«Считаю, просто забавное совпадение, что он сказал такое про «Ливерпуль», а в итоге оказался в «МЮ». Можно найти миллион похожих историй. Например, молодой Джек Грилиш годами твитил про «Манчестер Юнайтед» и болел за них в дерби с «Сити».

А прикосновение к табличке – ну, тронул и тронул, чего бубнеть-то? Учитывая бесконечное счастье Ваута от игры на таком уровне (прыгнуть из Турчаги в «Ман Юнайтед» и даже что-то выиграть – вау для него) вообще не кажется проблемой.

Cейчас многие будут демонизировать любой жест игроков «МЮ», пытаясь найти в нем «недостаточную преданность эмблеме» или другую похожую чушь. Как будто проиграли из-за жеста».

Вегорст оправдывается: табличку трогал, чтобы выбесить Ван Дейка

Через два дня после разгрома на «Энфилде» объяснился и сам голландский нападающий. Уверил всех, что не болеет за «Ливерпуль», а табличку потрогал, чтобы взбесить Ван Дейка:

«Обычно я не реагирую на медиашумиху, но этот случай особенный. Потому что потрясающие фанаты «Манчестер Юнайтед» для меня очень важны. Поэтому я хочу прояснить видео, которое циркулирует в сети.

По сборной я знаю, что Вирджил всегда трогает знак перед матчем. И единственная причина, почему я тоже дотронулся, – не дать ему сделать это и завести его.

С детства я болею за «Твенте», а теперь еще и «Манчестер Юнайтед» – команду, в которой играю и горжусь этим. Моя преданность этому великому клубу не поддается сомнениям.

Воскресенье было ужасным днем для всех нас. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы исправиться в ближайшие недели. Вместе мы оправимся от удара и достигнем всех целей на сезон».

Судя по видео из подтрибунки, Ваут действительно коснулся таблички сразу после Ван Дейка. Буквально через секунду после того, как защитник «Ливерпуля» убрал руку. А о желании Вегорста вывести соперников из себя красноречиво рассказали футболисты сборной Аргентины: тот же Лео Месси говорил, что сорвался на голландца во время интервью из-за провокаций Ваута перед матчем.

Верим Вегхорсту?

Фото: Gettyimages.ru/Charlie Owens/Mirrorpix; REUTERS/Hannah Mckay