Дзюба и Хайкин, Иско и Кариус – кто начал 2023-й свободным агентом?

Хватает видных имен.

Рынок свободных агентов этой зимой оказался очень интересным: Криштиану Роналду уже отправился в «Аль-Наср», а Дэйли Блинд расторг контракт с «Аяксом» и подписался с «Баварией».

Самое время изучить, кто еще встретил 2023 год без контракта.

Лорис Кариус (29 лет, вратарь)

Карьера немца рассыпалась после того самого финала Лиги чемпионов. В «Ньюкасл» его звали запасным вратарем, но Лорис за полгода не провел ни минуты. Зимой его отпустили после возвращения Мартина Дубравки. Последний официальный матч Кариуса случился еще в феврале 2021 года за «Унион».

Никита Хайкин (27 лет, вратарь)

Российский вратарь стал двукратным чемпионом Норвегии с «Буде-Глимт», но с января стал свободным агентом и ждет новый вызов в карьере. Уже писали об интересе «Эвертона» и «Маккаби Хайфа».

Шиме Врсалько (30 лет, крайний защитник)

Хорват летом пришел в мощно закупившийся «Олимпиакос», но из-за травм никак не мог набрать форму. В итоге с ним полюбовно расторгли контракт – Шиме ищет новую команду.

Ярослав Ракицкий (33 года, защитник)

В «Адану» украинский защитник пришел чуть раньше Дзюбы. Играл он почаще россиянина, но все равно зимой ушел. Ракицкий поблагодарил турецкий клуб за то, что «поддержали в непростой период».

Никола Максимович (31 год, защитник)

Летом Максимович искал варианты в Серии А, но не нашел. А в сентябре от него отказалась и «Дженоа» – сомневались, что защитник сможет набрать форму после травм. Сейчас Никола надеется на возвращение в «Црвену Звезду».

Стивен Колкер (31 год, защитник)

Когда-то Колкер был первым трансфером Клоппа в «Ливерпуле» и даже выходил в нападении. С 2019-го Стивен играл в Турции. Начал сезон в «Фатих Карагюмрюкспоре» с Пирло и Оздоевым. Был неплох, но зимой стороны расторгли контракт.

Фаузи Гулям (31 год, крайний защитник)

Когда-то за Гулямом выстраивались очереди из топ-клубов, но все сломали травмы. «Наполи» летом отпустил алжирца, а сейчас Гулям тренируется с «Анжером» – худшей командой Лиги 1. Возможно, ему предложат контракт.

Игорь Смольников (34 года, крайний защитник)

Бывший игрок «Зенита» и сборной России 27 декабря расторг контракт с «Торпедо» по обоюдному согласию. Карьеру вроде бы пока не заканчивает.

Иско (30 лет, полузащитник)

Иско попытался возродить карьеру в «Севилье» у Хулена Лопетеги, но потерял место в составе с приходом Хорхе Сампаоли. В результате полузащитник рассорился со спортивным директором Мончи и оказался свободным агентом. Сейчас Иско ждут в Италии – им интересуются команды второй половины Серии А.

Виктор Ваньяма (31 год, опорный полузащитник)

Помните мощного кенийца из полузащиты «Тоттенхэма»? С весны 2020-го он выступал за «Монреаль». Виктор был капитаном команды и лидером, но теперь уезжает из МЛС. Поговаривают, что может оказаться в «Селтике».

Джегсон Мендес (25 лет, опорный полузащитник)

Один из самых интересных свободных агентов на рынке. Мендес стал чемпионом МЛС с «Лос-Анджелесом» и неплохо отыграл два матча на ЧМ-2022 с Эквадором. Вероятнее всего Джегсон уедет в Бразилию – его очень ждет «Сан-Паулу».

Филип Брадарич (30 лет, опорный полузащитник)

История Брадарича – кошмар для свободного агента. Филип ездил со сборной Хорватии на ЧМ-2018, потом были «Кальяри», «Сельта» и Саудовская Аравия. Из «Аль-Ахли» его отпустили в сентябре, а зимой Брадарич хотел вернуться в родной «Хайдук». Но на днях сломал ногу на благотворительном турнире по футзалу. Переход пока откладывается, а мы пожелаем здоровья!

Лукас Рупп (31 год, полузащитник)

Немец полгода сидит без клуба, но поддерживает форму с помощью тренировок от бывшего монаха из Шаолиня. Рупп поиграл в Бундеслиге и Премьер-лиге с «Норвичем». Лукас может вернуться в Германию – есть слух, что полузащитником интересуется «1860 Мюнхен».

Хатем Бен-Арфа (35 лет, полузащитник)

За последние годы в активе Бен-Арфа только относительно неплохой период в умирающем «Бордо» и скомканные полгода в «Лилле», который не продлил с игроком контракт. Впрочем, Хатем умеет иногда всплывать в неожиданных местах и добавлять креатива полуживым командам.

Остон Урунов (22 года, полузащитник)

Остон провел печальные полгода в «Урале»: 52 минуты в РПЛ, еще 27 – в Кубке. По словам Гончаренко, он «сам себя накрутил» – и с ним решили расстаться. Шамиль Газизов говорит, что Урунову предлагали возвращение в «Уфу», но «парень заблудился».

Артем Дзюба (34 года, нападающий)

В «Адана Демирспоре» Дзюба стал жертвой командной тактики, поэтому сейчас выбирает новый клуб. Есть слухи о предложениях с Кипра и Ближнего Востока (Саудовская Аравия и ОАЭ). Еще Артема связывали с «Сивасспором», но президент клуба опроверг эти сплетни.

Кристиан Тельо (31 год, крайний нападающий)

Тельо был одним из важных игроков «Бетиса» последних сезонов, но сдал, потерял место в старте и уехал в США. Оказалось, в «Лос-Анджелесе» он тоже не особо готов сразу попадать в старт. Сейчас Кристиан вернулся в Испанию и активно предлагает себя клубам Ла Лиги.

Саломон Рондон (33 года, нападающий)

Опытный венесуэлец не тянул даже в проблемном «Эвертоне» – 0 результативных действий за 200 минут в этом сезоне. Зато в сборной у него 10 матчей в 2022-м и 7 голов.

Юрген Локадия (29 лет, нападающий)

Мощный голландский форвард летом оказался в иранском «Персеполисе» и даже забил 6 голов в 9 матчах. Но у Юргена заболела жена, поэтому он вернулся на родину.

Макс Крузе (34 года, нападающий)

Скандальный немецкий нападающий рассорился с новым тренером «Вольфсбурга» Нико Ковачем и в Новом году ищет новый клуб. Сейчас Макс в США и, скорее всего, там и останется – немецкие клубы не готовы платить зарплату возрастному форварду, но в МЛС еще попылить можно.

Симоне Дзадза (31 год, нападающий)

Дзадза оказался не нужен в «Торино» – нападающего отпустили свободным агентом за год до конца контракта. Симоне отклонил все предложения из Серии Б и очень хотел вернуться в Испанию. Пока не сложилось, но зимой за форвардом могут прийти клубы, которым очень нужны голы.

Слай Игбоун (32 года, нападающий)

В сентябре Слай подписался с индийским «Норт-Истерн Юнайтед», но уже к ноябрю уехал. Игбоуну не понравились жилищные условия, предоставленные клубом (пишут, что не ему одному). Клубы из нижней половины РПЛ вполне могут предоставить симпатичную квартиру в обмен на пару важных голов.

Кто еще свободен:

Сантьяго Ариас (30 лет, крайний защитник), Закария Лабьяд (29 лет, полузащитник), Дэнни Роуз (32 года, защитник), Элиаким Мангаля (31 год, Франция), Алешандре Пато (33 года, нападающий), Джетро Уиллемс (28 лет, крайний защитник), Дэнни Дринкуотер (32 года, полузащитник), Джанер Эркин (34 года, полузащитник), Умар Ньясс (32 года, нападающий).

Некоторые свободные агенты уже нашли новые клубы, но пока ждут регистрации. Например, Андреа Бертолаччи, Софьян Фегули и Адем Льяич подписали контракты с «Фатих Карагюмрюкспором», а Омар Эльабделауи – с «Буде-Глимтом».

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Peter Dejong; globallookpress.com/Graham Hughes, IMAGO/Antonio Pozo / PRESSIN, Dmitry Golubovich, Panoramic, Swen Pförtner, IMAGO/nordphoto GmbH / Rauch, Mutsu Kawamori, www.imago-images.de; VK/torpedomoscowfc; Instagram/adskulubu, artem.dzyuba; Gettyimages.ru/Michael Steele, Michael Regan; РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов