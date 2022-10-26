Сюрприз Нидерландов: в воротах – дебютант. Знакомьтесь: Андрис Нопперт, самый высокий игрок ЧМ
Удивительный выбор Ван Гала.
В основе на первый матч Нидерландов в Катаре – вратарь Андрис Нопперт. Не беда, если вы не знаете, кто это.
Этот парень еще никогда не играл за сборную – да-да, Нопперт дебютирует сразу на чемпионате мира. Как же так получилось?
Луи ван Гал удивил всех еще на этапе заявки: не взял опытных Яспера Силессена, Тима Крула и проверенного Марка Флеккена из «Фрайбурга». В Катар поехали Джастин Бейло из «Фейеноорда» (основной в отборе), 39-летний Ремко Пасвер из «Аякса» и Андрис Нопперт из «Херенвена».
Из этого уже неочевидного списка тренер выбрал как раз Нопперта – у него в 28 лет не только ни одной минуты в сборной, но даже ни одного матча в еврокубках. И в Эредивизи-то Андрис стабильно играет всего только полгода.
Парень за несколько лет прошел путь от запаса «Фоджи» и терок с мафией до места в сборной на ЧМ.
Нопперт предпочел гимнастику футболу. И несколько лет тусил как третий вратарь «Бреды»
Андрис – самый высокий футболист на чемпионате мира-2022. В нем 203 см. Тем удивительнее, что в молодости Нопперт занимался гимнастикой и даже был чемпионом Нидерландов в своем возрасте.
«Думаю, правильно сделал, что выбрал футбол. В гимнастике им приходилось бы поднимать снаряды, с моим-то ростом. С кольцами и перекладиной точно бы возникли проблемы», – шутит вратарь.
Выбрал футбол и пошел в школу «Херенвена», а взрослую карьеру начал в клубе «НАК Бреда» – прочно стал там третьим вратарем и главным источником скандалов для местных газет.
«Каждый день в газетах была какая-то новость про меня. Рассказывали, что на этот раз со мной не так», – вспоминает Нопперт.
Андрис очень любил потусить. Впрочем, местные болельщики его все равно любили: не за футбольное мастерство, а за то, что раздавал веселье. И все же кипера не устроило, что за три с половиной сезона набралось всего три матча в Эредивизи (в них пропустил 10 мячей).
Четыре года назад сидел в запасе в Серии Б. А местные мафиози украли его машину
Зимой 2018-го Нопперт решился сменить обстановку – отправился в «Фоджу», в Серию Б. Правда, и в Италии на него рассчитывали только как на запасного: восемь матчей за полтора года (12 пропущенных и два сухаря). Ненамного, но уже лучше.
Правда, у самого Андриса остались смешанные впечатления от итальянского этапа карьеры. Во-первых, он столкнулся с местной мафией. У вратаря украли машину:
«Я купил автомобиль в Голландии, но проездил на нем всего пару недель. У меня его украли – пришлось выкупать. Автомобиль вернули, но к тому моменту он уже частично ушел на запчасти».
Нопперт отзывается о том времени как о самом небезопасном. Отчасти причина в результатах команды: недовольные болельщики поджигали машины игроков и кидали бомбы во дворы домов – действительно жутко.
И тем не менее, период в «Фодже» повлиял на мировоззрение вратаря.
«Это открыло мне глаза. Мы жили в очень бедном регионе, но я видел: 80% жителей здесь обожают футбол. На дальние выезды приезжало по 15 тысяч фанатов. Это настоящая любовь, футбол в сердце у этих людей», – восхищался Андрис.
Нопперт просидел сезон под 42-летним Альбано Биццари и решил вернуться на родину – пусть и в низшие лиги.
Два года назад родители и жена уговаривали закончить после травмы мениска. Нопперт не прислушался
В сентябре 2019-го Нопперт оказался в «Дордрехте». Там на Андриса наконец рассчитывали как на основного – но он порвал мениск уже после второго матча. А дальше тяжелое восстановление и пандемия.
Киперу пришлось изолироваться в доме, предоставленном клубом. Не получалось даже выбраться на прием к физиотерапевту: тот только прислал план тренировок для восстановления от травмы. Нопперт гонял по заднему двору на велосипеде и таскал камни из сада в качестве грузов.
Летом 2020-го из «Дордрехта» он ушел свободным агентом. Со страшноватой перспективой: 26 лет, только что была серьезная травма, клуба нет, во взрослом футболе за столько времени всего 13 матчей.
Был серьезный разговор и с родителями, и с женой – все уговаривали закончить с футболом и найти нормальную работу. Жена даже предлагала трудоустроиться в полицию.
«У меня была травма, рецидивы. Они спрашивали меня: выдержу ли я такое. И понимали, что ситуация не из приятных. Но я сказал, что буду пытаться до последнего.
А что мне остается: я закончил школу, но никаких серьезных дипломов у меня нет. По правде, я даже не умею держать молоток. Так что мне бы пришлось взяться за совсем черновую работу. Но я решил пробиваться до последнего. Хорошо, что я к себе прислушался».
В январе 2021-го Нопперта позвал «Гоу Эхед Иглз» – снова как запасного.
В основе играет меньше года. Помогли привоз и ссора с тренером основного вратаря
В «Гоу Эхед Иглз» Нопперт целый год просидел в резерве. Основным был сначала Джей Гортер (сейчас запасной в «Аяксе»), а потом опытный Варнер Хан. Шансов Андрису не давали – до 23 января 2022-го.
За тур до этого «Гоу Эхед» проиграли дома «Валвейку» 0:2, а Хан не выручил при первом голе и привез второй. Из-за этого основной кипер жестко поругался с тренером Кесом ван Вондереном – настолько, что с Варнером буквально через пару дней расторгли контракт.
Так Нопперт попал в основу. И за полгода сыграл 15 матчей – почти столько же, сколько за всю предыдущую карьеру. Сухими, правда, получились всего три. Но болельщикам новый вратарь нравится: во время той самой сухой серии фанаты распевали «Андриса в Oranje» (и оранжевый цвет, и прозвище сборной Голландии).
Руководство клуба прислушалось и переодело вратаря в оранжевую форму на матч против «Фортуны Ситтард» – играли как раз перед днем короля, национальным праздником в Нидерландах.
Талант Андриса оценил и тренер: Ван Вондерена позвал к себе «Херенвен». А он утащил за собой в элиту и Нопперта – так в 28 лет вратарь дебютировал в клубе, из академии которого выпускался.
Тогда же на него обратил внимание тренер вратарей сборной Голландии Франс Хук, которому Ван Гал очень доверяет. Нопперта вызвали на сентябрьские матчи Лиги Наций (но он не сыграл ни минуты), а потом и на чемпионат мира.
Как аргумент приводят хорошую форму: вратарь «Херенвена» в топ-2 по пропущенным за этот сезон Эредивизи (меньше только у «Твенте» с немцем Уннерсталем в воротах и «Фейенорда»).
В итоге именно Нопперт больше других впечатлил Ван Гала на тренировках, поэтому в основе на Сенегал выйдет он. Получается, Андрис не зря упирался – и девиз выбрал себе под стать:
«Я как сорняк: если меня 10 прибьют к земле, я поднимусь 11 раз».
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Фото: East News/ANP/OLAF KRAAK; globallookpress.com/imago-images.de, Richard Wareham/AFLO;REUTERS/Pedro Nunes, Bernadett Szabo
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