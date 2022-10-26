Сюрприз Нидерландов: в воротах – дебютант. Знакомьтесь: Андрис Нопперт, самый высокий игрок ЧМ

Удивительный выбор Ван Гала.

В основе на первый матч Нидерландов в Катаре – вратарь Андрис Нопперт. Не беда, если вы не знаете, кто это.

Этот парень еще никогда не играл за сборную – да-да, Нопперт дебютирует сразу на чемпионате мира . Как же так получилось?

Луи ван Гал удивил всех еще на этапе заявки: не взял опытных Яспера Силессена, Тима Крула и проверенного Марка Флеккена из «Фрайбурга». В Катар поехали Джастин Бейло из «Фейеноорда» (основной в отборе), 39-летний Ремко Пасвер из «Аякса» и Андрис Нопперт из «Херенвена».

Из этого уже неочевидного списка тренер выбрал как раз Нопперта – у него в 28 лет не только ни одной минуты в сборной, но даже ни одного матча в еврокубках. И в Эредивизи-то Андрис стабильно играет всего только полгода.

Парень за несколько лет прошел путь от запаса «Фоджи» и терок с мафией до места в сборной на ЧМ.

Нопперт предпочел гимнастику футболу. И несколько лет тусил как третий вратарь «Бреды»

Андрис – самый высокий футболист на чемпионате мира-2022. В нем 203 см. Тем удивительнее, что в молодости Нопперт занимался гимнастикой и даже был чемпионом Нидерландов в своем возрасте.

«Думаю, правильно сделал, что выбрал футбол. В гимнастике им приходилось бы поднимать снаряды, с моим-то ростом. С кольцами и перекладиной точно бы возникли проблемы», – шутит вратарь.

Выбрал футбол и пошел в школу «Херенвена», а взрослую карьеру начал в клубе «НАК Бреда» – прочно стал там третьим вратарем и главным источником скандалов для местных газет.

«Каждый день в газетах была какая-то новость про меня. Рассказывали, что на этот раз со мной не так», – вспоминает Нопперт.

Андрис очень любил потусить. Впрочем, местные болельщики его все равно любили: не за футбольное мастерство, а за то, что раздавал веселье. И все же кипера не устроило, что за три с половиной сезона набралось всего три матча в Эредивизи (в них пропустил 10 мячей).

Четыре года назад сидел в запасе в Серии Б. А местные мафиози украли его машину

Зимой 2018-го Нопперт решился сменить обстановку – отправился в «Фоджу», в Серию Б. Правда, и в Италии на него рассчитывали только как на запасного: восемь матчей за полтора года (12 пропущенных и два сухаря). Ненамного, но уже лучше.

Правда, у самого Андриса остались смешанные впечатления от итальянского этапа карьеры. Во-первых, он столкнулся с местной мафией. У вратаря украли машину:

«Я купил автомобиль в Голландии, но проездил на нем всего пару недель. У меня его украли – пришлось выкупать. Автомобиль вернули, но к тому моменту он уже частично ушел на запчасти».

Нопперт отзывается о том времени как о самом небезопасном. Отчасти причина в результатах команды: недовольные болельщики поджигали машины игроков и кидали бомбы во дворы домов – действительно жутко .

И тем не менее, период в «Фодже» повлиял на мировоззрение вратаря.

«Это открыло мне глаза. Мы жили в очень бедном регионе, но я видел: 80% жителей здесь обожают футбол. На дальние выезды приезжало по 15 тысяч фанатов. Это настоящая любовь, футбол в сердце у этих людей», – восхищался Андрис.

Нопперт просидел сезон под 42-летним Альбано Биццари и решил вернуться на родину – пусть и в низшие лиги.

Два года назад родители и жена уговаривали закончить после травмы мениска. Нопперт не прислушался

В сентябре 2019-го Нопперт оказался в «Дордрехте». Там на Андриса наконец рассчитывали как на основного – но он порвал мениск уже после второго матча. А дальше тяжелое восстановление и пандемия.

Киперу пришлось изолироваться в доме, предоставленном клубом. Не получалось даже выбраться на прием к физиотерапевту: тот только прислал план тренировок для восстановления от травмы. Нопперт гонял по заднему двору на велосипеде и таскал камни из сада в качестве грузов.

Летом 2020-го из «Дордрехта» он ушел свободным агентом. Со страшноватой перспективой: 26 лет, только что была серьезная травма, клуба нет, во взрослом футболе за столько времени всего 13 матчей .

Был серьезный разговор и с родителями, и с женой – все уговаривали закончить с футболом и найти нормальную работу. Жена даже предлагала трудоустроиться в полицию.

«У меня была травма, рецидивы. Они спрашивали меня: выдержу ли я такое. И понимали, что ситуация не из приятных. Но я сказал, что буду пытаться до последнего.

А что мне остается: я закончил школу, но никаких серьезных дипломов у меня нет. По правде, я даже не умею держать молоток. Так что мне бы пришлось взяться за совсем черновую работу. Но я решил пробиваться до последнего . Хорошо, что я к себе прислушался».

В январе 2021-го Нопперта позвал «Гоу Эхед Иглз» – снова как запасного.

В основе играет меньше года. Помогли привоз и ссора с тренером основного вратаря

В «Гоу Эхед Иглз» Нопперт целый год просидел в резерве. Основным был сначала Джей Гортер (сейчас запасной в «Аяксе»), а потом опытный Варнер Хан. Шансов Андрису не давали – до 23 января 2022-го.

За тур до этого «Гоу Эхед» проиграли дома «Валвейку» 0:2, а Хан не выручил при первом голе и привез второй. Из-за этого основной кипер жестко поругался с тренером Кесом ван Вондереном – настолько, что с Варнером буквально через пару дней расторгли контракт.

Так Нопперт попал в основу. И за полгода сыграл 15 матчей – почти столько же, сколько за всю предыдущую карьеру. Сухими, правда, получились всего три. Но болельщикам новый вратарь нравится: во время той самой сухой серии фанаты распевали «Андриса в Oranje» (и оранжевый цвет, и прозвище сборной Голландии).

Руководство клуба прислушалось и переодело вратаря в оранжевую форму на матч против «Фортуны Ситтард» – играли как раз перед днем короля, национальным праздником в Нидерландах.

Талант Андриса оценил и тренер: Ван Вондерена позвал к себе «Херенвен». А он утащил за собой в элиту и Нопперта – так в 28 лет вратарь дебютировал в клубе, из академии которого выпускался .

Тогда же на него обратил внимание тренер вратарей сборной Голландии Франс Хук, которому Ван Гал очень доверяет. Нопперта вызвали на сентябрьские матчи Лиги Наций (но он не сыграл ни минуты), а потом и на чемпионат мира.

Как аргумент приводят хорошую форму: вратарь «Херенвена» в топ-2 по пропущенным за этот сезон Эредивизи (меньше только у «Твенте» с немцем Уннерсталем в воротах и «Фейенорда»).

В итоге именно Нопперт больше других впечатлил Ван Гала на тренировках, поэтому в основе на Сенегал выйдет он. Получается, Андрис не зря упирался – и девиз выбрал себе под стать:

«Я как сорняк: если меня 10 прибьют к земле, я поднимусь 11 раз» .

Фото: East News/ANP/OLAF KRAAK; globallookpress.com/imago-images.de, Richard Wareham/AFLO;REUTERS/Pedro Nunes, Bernadett Szabo