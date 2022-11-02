А знаете, кто лучший по сухим матчам в этой ЛЧ? Миньоле из «Брюгге» – 5 из 6

Вывел команду в плей-офф.

«Брюгге» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов – пускай и со второго места. В последнем туре группового этапа скатали ничью в гостях у «Байера» – 0:0.

Матч получился не очень зрелищным, но пара эффектных сэйвов от Симона Миньоле все же потребовалась. В первом тайме отбил удар Муссы Диаби, во втором – перевел мяч через перекладину после углового.

В итоге Миньоле не пропустил в Леверкузене. Для него этот матч стал пятым сухим на групповом этапе. Пятым из шести возможных! В группе, где «Брюгге» играл против «Порту», «Атлетико» и «Байера». И считался аутсайдером.

Так Миньоле закрепил лидерство среди вратарей 32 клубов по сухим матчам . Приблизиться к нему может лишь Эдерсон (3 сухих матча), но он вряд ли сыграет против «Севильи» – уже против «Дортмунда» Пеп дал игровое время запасному вратарю Ортеге.

• А вот шести сухих матчей на групповом этапе не было ни у кого в истории ЛЧ. Как минимум один гол пропускала каждая команда.

• На этом впечатляющая статистика Симона Миньоле в этой Лиге чемпионов не заканчивается:

• Миньоле – лидер группового этапа по количеству сэйвов. Бельгийский вратарь сделал 30 спасений. В теории его еще могут догнать другие вратари, перед последним туром Симон делил первое место с Анатолием Трубиным из «Шахтера» (было по 26 сэйвов);

• Сайт The Analyst (платформа, напрямую связанная с Opta) подсчитал, что за 5 первых туров Миньоле спас «Брюгге» от 5,1 гола (суммарное xG допущенных ударов). По этому показателю Симон – тоже лучший вратарь этой Лиги чемпионов;

• Среди вратарей, которые сыграли все 6 матчей в групповом этапе, вровень с Миньоле (4 пропущенных гола, все от «Порту») шел Мерет из «Наполи» – однако итальянец пропустил от «Ливерпуля» пятый и шестой мяч в группе.

Превзойти Миньоне мог бы Кепа (3 пропущенных в 5 матчах), но травмированного испанца не ждут против «Загреба».

• Все помнят, как тяжело Миньоле было в «Ливерпуле». Сам Симон недавно сказал, что ему не нравился подход Юргена Клоппа – тот предпочитал ротировать вратарей, а бельгийцу важно было набрать форму и почувствовать уверенность через игры.

В «Брюгге» с этим все в порядке. Симон на родине три сезона – и в каждом становился чемпионом. Теперь Миньоле вышел на международный уровень и затащил группу Лиги чемпионов – его сэйвы были ключевыми практически в каждой игре. Например, он спас от «Атлетико» лицом.

Впереди чемпионат мира в Катаре, куда Симон едет в качестве запасного (все-таки конкурировать с Куртуа тяжело), и еврокубковая весна в Лиге чемпионов – первая в истории «Брюгге».

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay; кадр трансляции