Тоуни из «Брентфорда» идеально бьет пенальти. Из-за этого в Англии хотят, чтобы он поехал на ЧМ

8 из 8 в АПЛ.

Айвен Тоуни – похоже, новая звезда АПЛ. Он идет третьим в списке лучших бомбардиров лиги (8 голов, впереди Кейн с 9 и Холанд с 15) и тащит повыше скромный «Брентфорд» (9-е место в 13 очками).

У Тоуни уже есть коронная фишка – пенальти. В этом деле он уже один из лучших игроков в мире.

Тоуни идеально бьет в пенальти. Статистика мощнейшая

Три гола из восьми в сезоне Тоуни положил с пенальти. Это красиво дополняет его статистику по всей карьере.

• Реализовано 26 пенальти из 27 (за исключением серий пенальти);

• 5 из 6 забито в сериях пенальти;

• 20 из 20 реализовано за «Брентфорд»;

• 8 из 8 в английской Премьер-лиге;

• Серия сейчас – 22 подряд реализованных (опять же, без учета серий пенальти).

Из тех, кто вообще не промахивался в АПЛ, лучше только Димитар Бербатов (9/9) и Яя Туре (11/11).

Тренер «Брентфорда» Томас Франк называет Айвена лучшим пенальтистом в мире, хотя пару дней назад в эфире Sky Sports рассказал, что однажды на тренировке нападающий смазал 5 пенальти подряд.

Но в официальных играх за «Брентфорд» Тоуни почти всегда точен.

Как Тоуни бьет пенальти? Ждет несколько секунд после свистка, смотрит на вратаря, а не на мяч

Все дело – в особой технике удара. Сам Айвен после «Брайтона» (2:0, дубль, один из голов с пенальти) отшутился: «Вратарь пытается заболтать, каждый хочет залезть в голову, но я просто успокаиваюсь и думаю о других вещах. Представляю себя на пляже с коктейлем».

Манеру Тоуни исполнять пенальти разобрал профессор Норвежской школы спортивных наук и суперзвезда спортивной психологии Гейр Йордет. Вот какие важные моменты он выделил.

1. Партнеры по команде блокируют соперников – не дают никому подойти к Айвену. Нападающий может спокойно настроиться перед ударом. Психологический контроль – первый шаг к успеху.

2. Мяч на точке, судья свистит, но Тоуни не бьет сразу. Он еще несколько секунд ждет после свистка перед тем, как начать разбег. Против «Брайтона» он простоял 6 секунд.

Такая манера появилась у него уже после прихода в «Брентфорд». Еще в «Петерборо» он начинал разбег сразу после свистка. В Премьер-лиге он выжидает не меньше 4 секунд, личный рекорд – 8 секунд.

3. Тоуни вообще не смотрит на мяч – только на вратаря. Нападающий ищет движение, которое выдаст, в какой угол вратарь прыгнет – и спокойно укладывает в противоположный.

«Не он решает, куда пойдет удар, а вратарь», – красиво формулирует Йордет.

Манера исполнения действительно оставляет мало шансов вратарю. Хотя однажды Тоуни все-таки смазал. Тогда сэйв сделал вратарь «Барнсли» Адам Дэвис (сейчас в запасе в «Шеффилд Юнайтед»).

Но тот же Йордет отмечает, что тогда Тоуни еще не выработал те принципы, которые сделали из него шикарного пенальтиста даже на уровне АПЛ: бьет сразу после свистка, смотрит на мяч.

Единственный промах в сериях пенальти случился в том же году, но в Кубке Лиги – удар Тоуни отбил вратарь «Брэдфорда» Бен Уилсон.

Тоуни хочет на ЧМ-2022. Каррагер считает, что умение бить пенальти пригодится

В Англии хватает фанатов Тоуни – они просят главного тренера сборной Гарета Саутгейта взять форварда на чемпионат мира в Катар, хотя у Айвена ни одного матча за национальную команду.

После матча с «Брайтоном» Джейми Каррагер и Гари Невилл устроили пиар-акцию форварду. Особенно старался бывший защитник «Ливерпуля».

«Я думаю, он должен ехать в Катар, – сказал Карра. – У нас много нападающих примерно одной категории: Каллум Уилсон, Кэлверт-Льюин, Тэмми Абрахам. И вот я думаю о Тоуни, и он лучше их всех. Посмотрите на качество игры, он должен ехать.

На таких турнирах тебе нужны разные опции в атаке. У Англии был неприятный опыт с пенальти. Нужно иметь лучших исполнителей пенальти – это добавит уверенности. Если бы мы лучше били пенальти, то сейчас бы были чемпионами Европы. Уверен, Гарет Саутгейт думает об этом сейчас».

Впрочем, сам Саутгейт признает, что Тоуни ему нужен – вызвал на осенние матчи Лиги наций. Правда, так и не выпустил на поле.

И размыто описал перспективы Айвена: «Он сейчас в наших планах. То, что он делал и будет делать за клуб до ЧМ, очень важно. Я понимаю, что поездка в Катар уже скоро, но для Тоуни есть жизнь в сборной и после этого. Все хотят попасть в заявку, но шансы выше у тех, кто дольше работал в группе».

Если Саутгейт не возьмет Тоуни на ЧМ-2022, а потом проиграет в серии пенальти, то будет больно.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Naomi Baker