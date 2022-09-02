В чемпионате Кипра больше знакомых, чем вы думаете. Тут Миральяс, Уорис, Хенти и даже Губочан

Не только Кокорин.

Александр Кокорин обживается в «Арисе» – это аренда на сезон из «Фиорентины». За это время клуб заплатит ему 1 млн евро – серьезные по кипрским меркам деньги.

Бывший нападающий сборной России попал в неплохую компанию – практически в каждом клубе есть футболист, попадавшийся на глаза или в российских, или в европейских клубах.

Изучим, против кого (или с кем) предстоит играть Кокорину.

Роман Безус («Омония»)

Полузащитник сборной Украины 6 лет играл в Бельгии, но летом у Безуса закончился контракт с «Генком». 31-летний футболист переехал на Кипр и сразу помог «Омонии» выбить бывшую команду из Лиги Европы.

Тим Матавж («Омония»)

Многие помнят словенского нападающего по ПСВ первой половины нулевых. Потом были Германия («Аугсбург» и «Нюрнберг»), Италия («Дженоа») и Нидерланды («Витесс» Слуцкого). Последние пару лет Матавж колесит по Востоку – в феврале добрался до Кипра.

Нил Леннон («Омония», тренер)

Легенда «Селтика». Брал с клубом титулы и как футболист, и как тренер. Леннон ушел в феврале 2021-го – когда клуб тотально проиграл чемпионство «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. На Кипр приехал в марте этого года – и уже совершил маленькую сенсацию, пройдя «Генк» в Лиге Европы. Впереди – группа с «МЮ», «Реал Сосьедадом» и «Шерифом».

Вукашин Йованович («Аполлон»)

Сербский защитник провел целый год в «Зените» (0 матчей) и перебрался в «Бордо». Прошлым летом Вукашин переехал на Кипр, но даже в «Аполлоне» чаще выходит на замену.

Эзекиль Хенти («Аполлон»)

В 2016-м «Локомотив» заплатил за нападающего 5 млн евро – и нигериец забил 1 гол с пенальти за 20 матчей и место в топе трансферных провалов РПЛ. Больше никто за Эзекиля не платил больше миллиона. В августе-2022 приехал в «Аполлон» в аренду из «Слована».

Эрвен Онженда («Аполлон»)

Навряд ли в чемпионате Кипра есть более титулованный игрок – у парня несколько чемпионств в Лиге 1. Воспитанник «ПСЖ» отыграл 27 матчей в Лиге 1, а до того много забивал за юношеские сборные Франции и получал шансы от Лорана Блана. Но зимой 2016-го игрока поймали за рулем нетрезвым. Карьера в «ПСЖ» закончилась. Зато в «Аполлоне» Эрвена встретили тепло.

Вид Белец (АПОЭЛ)

Словенского вратаря могут помнить фанаты Италии – он долго сидел в запасе «Интера» и «Сампдории», а потом вывел «Салернитану» в Серию А. Летом 32-летнего кипера отправили на Кипр.

Георги Костадинов (АПОЭЛ)

Болгарин 4 года играл в центре поля тульского «Арсенала» и забил 2 гола – «Уфе» в РПЛ и «Уралу» в Кубке.

Ойер Оласабаль («Пафос»)

Вратарь выигрывал титулы с «Барселоной» Гвардиолы, хоть особо и не играл. После Ойер перебрал половину клубов Ла Лиги и этим летом в 32 года перебрался на Кипр.

Муамер Танкович («Пафос»)

У шведского нападающего 5 матчей за сборную, 6 игр в АПЛ за «Фулхэм» и пара добротных сезонов в «АЗ». За голландский клуб в 2016-м забил «Зениту» Мирчи Луческу победный гол в группе ЛЕ («АЗ» победил 3:2).

Георгий Лория («Анортосис»)

Грузинский вратарь поиграл в РПЛ за «Крылья Советов» и «Анжи» – оба клуба очень долго должны были Лории деньги.

Вараздат Ароян («Анортосис»)

В РПЛ играл в центре защиты «Урала» и «Тамбова», а в прошлом году неожиданно оказался в «Кадисе»: начал сезон как основной, но потом у команды сменился тренер – и Вараздат присел в запас. Летом было предложение от «Малаги», но Ароян уехал на Кипр.

Джейсон Панчон («Анортосис»)

Звезда нижней половины АПЛ, забивший много красивых голов за «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон». На Кипр приехал в 2019-м – в «Пафос». Пару месяцев назад 36-летний полузащитник перебрался в «Анортосис».

Маджид Уорис («Анортосис»)

Как думаете, у кого больше голов за «Спартак» – у Уориса или Кокорина? Россиянин все-таки обошел ганца – 2 против 1. После Москвы Маджид прилично покатался по Европе: «Трабзонспор», «Порту», «Лорьян», «Нант». Последние пару лет Уорис провел в «Страсбуре», но проиграл конкуренцию Кевину Гамейро.

Ненад Томович («АЕК Ларнака»)

Вроде бы не самый заметный сербский защитник, а 10 лет играл в Серии А за «Фиорентину» (171 матч), «Лечче», «Кьево» и СПАЛ.

Роберто Росалес («АЕК Ларнака»)

Венесуэльский правый защитник вместе с «Твенте» отгружал трешку «Зениту», а потом несколько лет играл в крепкой «Малаге» в Ла Лиге.

Иван Тричковски («АЕК Ларнака»)

Македонский нападающий играет за АЕК с 2016-го. И да, как вы помните, это он забил «Спартаку» и уволил Аленичева.

Алексей Шпилевский («Арис Лимассол», тренер)

34-летний белорусский тренер прошел академии «Штутгарта» и «Лейпцига», поработал в «Кайрате» и «Эрцгебирге», а зимой возглавил клуб, в который приехал Кокорин.

Евгений Яблонский («Арис Лимассол»)

Белорус дорос до основы БАТЭ в 2014-м и за восемь лет навыигрывал внутренних титулов, провел 9 матчей в ЛЧ и стал капитаном сборной. Он в «Арисе» с января.

Кевин Миральяс («АЕЛ Лимассол»)

Лучшие годы карьеры бельгийский нападающий провел в «Лилле», «Олимпиакосе» и «Эвертоне». За сборную у Кевина достойные 60 матчей и 10 голов – один из которых был в ворота сборной России в 2017-м на «Фиште».

Сайдо Берахино («АЕЛ Лимассол»)

В первой половине 2010-х в Англии считали, что Берахино даже более талантливый, чем Стерлинг и Кейн. Но вот Сайдо уже 29 лет, а самым результативным до сих пор остается сезон-2014/15 за «Вест Бромвич», когда нападающий забил 14 голов в АПЛ.

Томаш Губочан («Кармиотисса»)

Надо ли что-то говорить про легенду РПЛ? На Кипре словацкий защитник с 2019-го, этим летом сменил «Омонию» на одного из новичков чемпионата «Кармиотиссу».

Михал Дюриш («Кармиотисса»)

29 матчей за «Оренбург», 4 гола, 3 ассиста – зацепил и РПЛ, и ФНЛ. После России сразу поехал на Кипр.

Жорж Манджек («Неа Саламина»)

Камерунский опорник поиграл в Бундеслиге за «Штутгарт», во Франции – за «Ренн», «Метц» и «Осер». В 2017-м со сборной выиграл Кубок Африки.

Владислав Климович («Неа Саламина»)

Еще один футболист сборной Беларуси. И тоже воспитанник БАТЭ. Зимой Климович уехал в чемпионат Венгрии, но команда вылетела – и полузащитник переехал на Кипр.

Магомедхабиб Абдусаламов («Акритас Хлоракас»)

Абдусаламов тренировался на одних брусьях с Хабибом Нурмагомедовым и играл за юношескую сборную с Захаряном. Магомедхабиб принадлежит «Пафосу», за который забил 3 гола в прошлом сезоне. Но в этом поехал за практикой к новичку лиги.

Иван Алексеев («Акритас Хлоракас»)

Навряд ли вы знаете российского полузащитника Ивана Алексеева – 21-летний парень из Петербурга поиграл за «Звезду» в ФНЛ-2 и за «Родину», а в сентябре прошлого года уехал в длительную аренду на Кипр.

Никита Дубов («Акритас Хлоракас»)

Еще один россиянин в «Акритасе» – 21-летний правый защитник. Никита, кстати, родился в Англии – судя по всему, это сын Романа Дубова, бывшего совладельца «Портсмута» и директора по развитию «Тоттенхэма».

Фото: globallookpress.com/Kurt Desplenter, David Catry, Panoramic; Instagram/timmatavz, vukasinjovanovic30, officialezekielhenty10, h.ongenda10, apoelfcofficial, oierolazabal, tankovic22, anorthosisfc.official, varazdat__3fan, jason_punch42, warisgh10, robertico_r, arislimassolfc, ael_fc_official, berahino18, duris_michal_, georges_mandjeck, abdusalamov_mh, akritaschlorakasfc; Facebook/karmiotissa; apoelfc.com.cy; eastnews.ru/AFP; neasalamina.com