С кем Дзюба будет играть в «Адана Демирспоре». Балотелли, Ракицкий и Тор из сборной Исландии

Тренер – Монтелла.

Артем Дзюба продолжит карьеру в Турции. В среду нападающий выложил в сторис ролик, снятый у домашнего стадиона «Бешикташа» в Стамбуле, а уже в четверг спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что контракт с Дзюбой будет подписан по схеме «1+1».

«Адана» – необычный клуб. В Суперлигу он вернулся только в прошлом году – спустя почти 25 лет после вылета. Надо понимать, что это не Стамбул – город Адана находится на юге, ближе к границе с Сирией. В 1960-х «Адана Демирспор» стал первым клубом не из трех крупнейших городов (Стамбул, Анкара, Измир), сыгравшим в высшей лиге.

Провинциальная команда 9 раз за 14 лет проигрывала плей-офф за повышение в классе, один из президентов в конце 2010-х настолько влез в долги, что покончил жизнь самоубийством. Но болельщики все равно безумно любили команду – даже во время игры во второй лиге у «Аданы» была 10-я посещаемость в Турции. Фанаты, кстати, дружат с ультрас «Санкт-Паули».

Подъем «Аданы» начался в 2018-м и связан с именем президента Мурата Санчака (на фото с Дзюбой он слева). При нем с финансами все стало хорошо: в первое же трансферное окно во вторую лигу подписали Жонатана Лежара, Александра Гладкого и бразильца Андерсона (того самого, из «МЮ»). С третьей попытки «Демирспор» вышел в Суперлигу и серьезно обновил состав. Все нынешние звезды пришли как раз тогда.

Так с кем же Дзюба будет играть в новом клубе? Там хватает заметных футболистов.

Марио Балотелли

Чем известен: это же Балотелли, точно надо объяснять?

Как давно в «Демирспоре»: с лета 2021-го

Летом 2021 года Марио покинул «Монцу» из-за невыхода команды в Серию А. В июле в карьере итальянского форварда начался турецкий этап – он подписал соглашение с «Адана Демирспор». В первую же неделю Бало подрался с тренером Саметом Айбабой – руководство быстро заменило коуча на Винченцо Монтеллу.

Но ставка на скандального форварда вполне оправдалась. В 33 матчах сезона-2021/22 Балотелли забил 19 голов и отдал 6 ассистов, заняв второе место в бомбардирской гонке Суперлиги. Пять голов пришлось на матч последнего тура с «Гезтепе» – в нем Марио умудрился забить рабоной.

Правда, в июле участились слухи, что Марио может сменить «Адану» на швейцарский «Сьон» или «Брешию». Возможно, Дзюбу взяли именно на место итальянца.

Ярослав Ракицкий

Чем известен: 8-кратный чемпион Украины, 4-кратный чемпион России.

Как давно в команде: с 23 июля 2022-го

Украинский защитник ушел из «Зенита» в марте. Ракицкий поддерживал форму с харьковским «Металлистом», а слухи отправляли его в АЕК и «Истанбул». Ближе всего Ярослав был к донецкому «Шахтеру», но камбэк по неизвестным причинам сорвался. В итоге украинец присоединился к «Адане», где уже провел две полные игры в чемпионате.

Бенжамен Стамбули

Чем известен: выиграл все титулы во Франции с «Монпелье» и «ПСЖ»

Как давно в команде: с лета 2021-го

32-летний французский полузащитник за карьеру успел поиграть за «Монпелье», «Тоттенхэм», «ПСЖ» и «Шальке», а в 2021 году осел в Турции – в прошлом сезоне сыграл за «Адану» 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Гекхан Инлер

Чем известен: брал Кубки Италии в «Наполи» начала 2010-х, а еще внес минимальный вклад в чемпионство «Лестера»

Как давно в команде: c сентября 2020-го

38-летний швейцарский опорник турецкого происхождения играет на исторической родине уже 6 лет – до прихода в «Адану» провел четыре сезона за «Бешикташ» и «Истанбул». В текущем сезоне опытный игрок и капитан команды уже оформил 1+1.

Юнес Бельханда

Чем известен: вместе со Стамбули и Жиру делал чемпионом Франции «Монпелье», а потом ярко поиграл в киевском «Динамо»

Как давно в команде: с июля 2021-го

Марокканец, которого вы можете помнить по выступлениям за киевское «Динамо», играл в «Галатасарае» с 2017-го по 2021-й. Но в марте прошлого года турецкий клуб расторг с ним контракт, потому что футболист позволил себе критику поля домашнего стадиона. Через несколько месяцев игрока подхватила «Адана», где он играет до сих пор.

Этот сезон, кстати, Юнес начал мощно – 2 гола в двух матчах.

Генри Оньекуру

Чем известен: считался новым бельгийским суперталантом, но к 25 годам у него только чемпионства в Греции и Турции.

Как давно в команде: с 10 июля 2022-го

25-летний нигериец, поигравший за «Эвертон», «Андерлехт», «Галатасарай» и «Монако», перебрался из «Олимпиакоса» в «Адану» на правах аренды. Пока все хорошо – 2 гола в двух матчах турецкой Суперлиги.

Бритт Ассомбалонга

Чем известен: второй бомбардир Чемпионшипа из тех, кто никогда не играл в АПЛ (а так – на 24 месте в общем топе)

Как давно в команде: с июля 2021-го

29-летний монструозный конголезец запомнился по выступлениям в Англии. За «Мидлсбро» Бритт настрелял 47 голов, за «Ноттингем Форрест» – 33. За «Адану» Ассомбалонга играет с прошлого сезона – в 42 матчах забил 12 голов.

Симон Дели

Чем известен: 2-кратный чемпион Бельгии, 3-кратный чемпион Чехии

Как давно в команде: с августа 2021-го

Мощный защитник сборной Кот-Д’Ивуара начал европейскую карьеру в Чехии – в «Спарте» не проходил в состав, но после перехода в «Славию» стал чемпионом страны. Тогда Симона взяли на повышение в «Брюгге» – там он взял еще пару чемпионств и сыграл в Лиге чемпионов против «Реала», «ПСЖ» и «Боруссии». Прошлым летом оказался в «Адане» – первую половину сезона был основным, но после Кубка Африки присел на скамейку.

Биркир Бьярнасон

Чем известен: полузащитник сборной Исландии, похожий на Тора

Как давно в команде: с августа 2021-го

На Евро-2016 забил португальцам в первом туре и французам в плей-офф – и стал одним из самых запоминающихся персонажей той сборной Исландии, которая влюбила в себя многих. После этого в карьере Биркира случилась «Астон Вилла», командировка в Катар, поездка на ЧМ-2018, игра за «Брешию» в Серии Б и, наконец, «Адана Демирспор». В прошлом сезоне 34-летний викинг был основным игроком и забил 5 голов в чемпионате.

Винченцо Монтелла

Чем известен: известный итальянский нападающий. Когда стал тренером – запустил тактическую революцию в итальянском футболе

Как давно в команде: с сентября 2021-го

Считается, что именно «Фиорентина» Монтеллы первой в Серии А использовала наработки позиционного футбола Гвардиолы – и была успешной. Потом Винченцо не очень удачно работал в «Сампдории», «Милане», «Севилье» и снова «Фиорентине».

Итальянец уже пару лет сидел без работы, когда его позвал новичок турецкой лиги. Получилось неплохо: с первой попытки Монтелла запрыгнул на 9 место в Суперлиге, а сейчас стартовал с двух побед – «Адана» на первом месте в чемпионате.

Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo, IMAGO/Seskimphoto; eastnews.ru/Seskimphoto / Avalon; Instagram/adskulubu, benjaminstambouli, c.henry7, brittofficials, delidesire