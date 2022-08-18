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С кем Дзюба будет играть в «Адана Демирспоре». Балотелли, Ракицкий и Тор из сборной Исландии

Адана Демирспор Адана Демирспор
Бритт Ассомбалонга Бритт Ассомбалонга
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
высшая лига Турция высшая лига Турция
Бенжамен Стамбули Бенжамен Стамбули
Винченцо Монтелла Винченцо Монтелла
Юнес Бельханда Юнес Бельханда
Симон Дели Симон Дели
Гекхан Инлер Гекхан Инлер
Биркир Бьярнасон Биркир Бьярнасон
Генри Оньекуру Генри Оньекуру
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Тренер – Монтелла.

Артем Дзюба продолжит карьеру в Турции. В среду нападающий выложил в сторис ролик, снятый у домашнего стадиона «Бешикташа» в Стамбуле, а уже в четверг спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что контракт с Дзюбой будет подписан по схеме «1+1».

«Адана» – необычный клуб. В Суперлигу он вернулся только в прошлом году – спустя почти 25 лет после вылета. Надо понимать, что это не Стамбул – город Адана находится на юге, ближе к границе с Сирией. В 1960-х «Адана Демирспор» стал первым клубом не из трех крупнейших городов (Стамбул, Анкара, Измир), сыгравшим в высшей лиге.

Провинциальная команда 9 раз за 14 лет проигрывала плей-офф за повышение в классе, один из президентов в конце 2010-х настолько влез в долги, что покончил жизнь самоубийством. Но болельщики все равно безумно любили команду – даже во время игры во второй лиге у «Аданы» была 10-я посещаемость в Турции. Фанаты, кстати, дружат с ультрас «Санкт-Паули».

Подъем «Аданы» начался в 2018-м и связан с именем президента Мурата Санчака (на фото с Дзюбой он слева). При нем с финансами все стало хорошо: в первое же трансферное окно во вторую лигу подписали Жонатана Лежара, Александра Гладкого и бразильца Андерсона (того самого, из «МЮ»). С третьей попытки «Демирспор» вышел в Суперлигу и серьезно обновил состав. Все нынешние звезды пришли как раз тогда.

Так с кем же Дзюба будет играть в новом клубе? Там хватает заметных футболистов.

Марио Балотелли

 

Чем известен: это же Балотелли, точно надо объяснять?

Как давно в «Демирспоре»: с лета 2021-го

Летом 2021 года Марио покинул «Монцу» из-за невыхода команды в Серию А. В июле в карьере итальянского форварда начался турецкий этап – он подписал соглашение с «Адана Демирспор». В первую же неделю Бало подрался с тренером Саметом Айбабой – руководство быстро заменило коуча на Винченцо Монтеллу.

Но ставка на скандального форварда вполне оправдалась. В 33 матчах сезона-2021/22 Балотелли забил 19 голов и отдал 6 ассистов, заняв второе место в бомбардирской гонке Суперлиги. Пять голов пришлось на матч последнего тура с «Гезтепе» – в нем Марио умудрился забить рабоной.

Правда, в июле участились слухи, что Марио может сменить «Адану» на швейцарский «Сьон» или «Брешию». Возможно, Дзюбу взяли именно на место итальянца.

Ярослав Ракицкий

Чем известен: 8-кратный чемпион Украины, 4-кратный чемпион России.

Как давно в команде: с 23 июля 2022-го

Украинский защитник ушел из «Зенита» в марте. Ракицкий поддерживал форму с харьковским «Металлистом», а слухи отправляли его в АЕК и «Истанбул». Ближе всего Ярослав был к донецкому «Шахтеру», но камбэк по неизвестным причинам сорвался. В итоге украинец присоединился к «Адане», где уже провел две полные игры в чемпионате.

Бенжамен Стамбули

 

Чем известен: выиграл все титулы во Франции с «Монпелье» и «ПСЖ»

Как давно в команде: с лета 2021-го

32-летний французский полузащитник за карьеру успел поиграть за «Монпелье», «Тоттенхэм», «ПСЖ» и «Шальке», а в 2021 году осел в Турции – в прошлом сезоне сыграл за «Адану» 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Гекхан Инлер

 

Чем известен: брал Кубки Италии в «Наполи» начала 2010-х, а еще внес минимальный вклад в чемпионство «Лестера»

Как давно в команде: c сентября 2020-го

38-летний швейцарский опорник турецкого происхождения играет на исторической родине уже 6 лет – до прихода в «Адану» провел четыре сезона за «Бешикташ» и «Истанбул». В текущем сезоне опытный игрок и капитан команды уже оформил 1+1.

Юнес Бельханда

 

Чем известен: вместе со Стамбули и Жиру делал чемпионом Франции «Монпелье», а потом ярко поиграл в киевском «Динамо»

Как давно в команде: с июля 2021-го

Марокканец, которого вы можете помнить по выступлениям за киевское «Динамо», играл в «Галатасарае» с 2017-го по 2021-й. Но в марте прошлого года турецкий клуб расторг с ним контракт, потому что футболист позволил себе критику поля домашнего стадиона. Через несколько месяцев игрока подхватила «Адана», где он играет до сих пор.

Этот сезон, кстати, Юнес начал мощно – 2 гола в двух матчах.

Генри Оньекуру

 

Чем известен: считался новым бельгийским суперталантом, но к 25 годам у него только чемпионства в Греции и Турции.

Как давно в команде: с 10 июля 2022-го

25-летний нигериец, поигравший за «Эвертон», «Андерлехт», «Галатасарай» и «Монако», перебрался из «Олимпиакоса» в «Адану» на правах аренды. Пока все хорошо – 2 гола в двух матчах турецкой Суперлиги.

Бритт Ассомбалонга

 

Чем известен: второй бомбардир Чемпионшипа из тех, кто никогда не играл в АПЛ (а так – на 24 месте в общем топе)

Как давно в команде: с июля 2021-го

29-летний монструозный конголезец запомнился по выступлениям в Англии. За «Мидлсбро» Бритт настрелял 47 голов, за «Ноттингем Форрест» – 33. За «Адану» Ассомбалонга играет с прошлого сезона – в 42 матчах забил 12 голов.

Симон Дели

 

Чем известен: 2-кратный чемпион Бельгии, 3-кратный чемпион Чехии

Как давно в команде: с августа 2021-го

Мощный защитник сборной Кот-Д’Ивуара начал европейскую карьеру в Чехии – в «Спарте» не проходил в состав, но после перехода в «Славию» стал чемпионом страны. Тогда Симона взяли на повышение в «Брюгге» – там он взял еще пару чемпионств и сыграл в Лиге чемпионов против «Реала», «ПСЖ» и «Боруссии». Прошлым летом оказался в «Адане» – первую половину сезона был основным, но после Кубка Африки присел на скамейку.

Биркир Бьярнасон

Чем известен: полузащитник сборной Исландии, похожий на Тора

Как давно в команде: с августа 2021-го

На Евро-2016 забил португальцам в первом туре и французам в плей-офф – и стал одним из самых запоминающихся персонажей той сборной Исландии, которая влюбила в себя многих. После этого в карьере Биркира случилась «Астон Вилла», командировка в Катар, поездка на ЧМ-2018, игра за «Брешию» в Серии Б и, наконец, «Адана Демирспор». В прошлом сезоне 34-летний викинг был основным игроком и забил 5 голов в чемпионате.

Винченцо Монтелла

 

Чем известен: известный итальянский нападающий. Когда стал тренером – запустил тактическую революцию в итальянском футболе

Как давно в команде: с сентября 2021-го

Считается, что именно «Фиорентина» Монтеллы первой в Серии А использовала наработки позиционного футбола Гвардиолы – и была успешной. Потом Винченцо не очень удачно работал в «Сампдории», «Милане», «Севилье» и снова «Фиорентине».

Итальянец уже пару лет сидел без работы, когда его позвал новичок турецкой лиги. Получилось неплохо: с первой попытки Монтелла запрыгнул на 9 место в Суперлиге, а сейчас стартовал с двух побед – «Адана» на первом месте в чемпионате.

Против кого Дзюба будет играть в чемпионате Турции: Озил, Гамшик, Пирло и Мертенс и все-все-все

Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo, IMAGO/Seskimphoto; eastnews.ru/Seskimphoto / Avalon; Instagram/adskulububenjaminstamboulic.henry7brittofficialsdelidesire

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