Рики Пуча считали наследником Хави и Иньесты, но в 22 он уезжает в МЛС. Бесплатно

Что случилось?

«Барселона» закупилась звездами, а теперь продает: Тринкау, Лангле, Мингеса уже уехали – настала очередь Рики Пуча.

В 22-летнем полузащитнике болельщики видели лучший шанс на восстановление фирменного футбола – Пуча даже называли наследником Хави. Но теперь «Барселона» без особых сожалений отпускает Рики бесплатно – в «Лос-Анджелес Гэлакси». Каталонцы получат лишь право обратного выкупа и 50% от последующей перепродажи.

Рассказываем, как Пуч прошел путь от главного таланта «Ла Масии» до парня, которого бесплатно отдают в МЛС.

Пучу прогнозировали волшебное будущее с 2018-го. За год он прорвался в большой футбол и выиграл юношескую ЛЧ

Рики попал в академию «Барсы» в 2013-м, когда ему было 14, и сделал невообразимый рывок в сезоне-2017/18: дебютировал в «Хувениль А» (главная команда в иерархии академии) и быстро стал там лидером, с первой попытки выиграв юношескую ЛЧ и дебютировав в «Барсе Б», которая играла в Сегунде.

«Футбол играется низом, мы это сделали, мы это и продолжим делать», – писал футболист в соцсетях после финала юношеской ЛЧ.

Сравнения с Хави напрашивались: не самые крупные, но очень техничные и пасующие полузащитники, которые олицетворяли принципы праймовой «Барсы». Романтики добавляло происхождение – Пуч родом из Матадеперы, городка в 10 километрах от родной для Хави Террасы.

Хави, который тогда уже был в «Аль-Садде», рассыпался комплиментами: «Я очень доволен, потому что в его игре видно то, что нам так нравится – школа «Барсы». Специфическое ДНК нашего футбола тяжело найти в отдельных игроках, но у Рики оно есть».

Более того, Хави подал запрос об аренде Пуча в «Аль-Садд», но футболист слишком рассчитывал на основу «Барсы» и правда впечатлил в предсезонке. Например, после матча с «Миланом» Дженнаро Гаттузо назвал игру Рики поэзией.

Пуча ломали в Сегунде: защитники били по ногам, хейтеры обвиняли в нытье

Прорваться в первый состав моментально не удалось: Рики отправили в «Барсу Б» в Сегунду. Казалось бы, компромиссный вариант – и останется в системе «Барселоны», и попробует взрослый футбол. К тому же основа в то время играла по системе Эрнесто Вальверде и немного отступила от классического стиля.

Вот только в Сегунде было тяжело. Пуч все еще выглядел здорово (7 ассистов за 32 матча), но Рики буквально ломали – каждый матч он жестко получал по ногам.

«В этом году было много случаев, когда со мной играли жестко. Я не знаю, зависит ли это от клуба или федерации, но они должны что-то делать, потому что однажды я получу травму», – жаловался игрок.

Слова Рики бурно обсуждали: кто-то считал, что Пуч прав, но были и те, кто обвинил его в нытье. Воспитанник «Эспаньола» Хасинто Эла, всю жизнь игравший в низших лигах, даже написал письмо:

«Я пишу, потому что ты постоянно жаловался на грубые фолы в Сегунде Б. Из твоих слов кажется, будто фолят только на тебе. Я удивлен, что игрок с таким талантом и светлым будущим дает такие комментарии. Эти жалобы делают тебя слабее.

Я слышал, ты говоришь о Сегунде Б как о переходном этапе в карьере; мне показалось, что ты просишь забрать тебя отсюда. Но это должна сделать твоя игра. Не пытайся перескочить ступеньку развития. Как только ты перерастешь Сегунду Б, это сразу станет понятно».

Пуч подсобрался и остался в «Барсе Б», а в конце ковидного сезона в него поверил Сетьен: Рики ответил 2 ассистами в последнем туре Ла Лиги. Естественно, под восторги каталонских болельщиков.

Кумана ругали за недоверие Пучу. Тренер обвинял игрока в слабости и лени на тренировках

Игра Пуча, вероятно, так и осталась единственным светлым пятном времен Сетьена. Но на смену ему пришел Куман – и Рики снова уселся на лавку.

За недоверие молодому таланту доставалось и Вальверде (не ставит полузащитника в состав и запрещает тренироваться с основой), и Бартомеу (покупает дорогих наемников в центр поля).

Более того, Пуча использовали даже в предвыборной гонке. Кандидат в президенты Виктор Фонт рассказывал: «Хави сказал мне, что, если бы он был тренером «Барсы», Рики Пуч был бы игроком старта». Запомним эту фразу.

Поклонником Пуча оказался и избранный на главный пост в руководстве «Барсы» Жоан Лапорта. Президент давил на Кумана и требовал, среди прочего, больше доверять Рики. Куман за полтора года у руля лишь дважды выпустил Пуча в старте в Ла Лиге. Оба матча закончились победой – серьезный аргумент для персональных фанатов.

«Думаю, Рики нужно поработать над физикой, – говорил Куман в интервью. – Но я люблю игроков, которые стараются развиваться каждый день и держаться за шансы обеими руками. В полузащите у нас высокая конкуренция. Возможно, этот игрок на тренировках не делает достаточно, чтобы переубедить тренера. Сегодня нужна не просто техника, но и множество других вещей».

А Рики одаривал Роналда такими взглядами.

Даже когда у «Барсы» были проблемы с составом, Роналд предпочел выпускать Гави, а не более опытного Пуча. Но осенью 2021-го вместо Кумана пришел Хави, и фанаты Рики затаили дыхание.

«Мне жаль, что я не могу дать Пучу игровое время». Хави грустил, но не ставил Пуча

А как все начиналось: сразу после возвращения Хави в «Барсу» Пуч подписался с агентом, представляющим нового тренера. Еще раз вспомнили и фотографию, на которой 4-летний Рики сидит на коленях у Хави.

Только ситуация особо не менялась: Хави доверял молодежи, но не Пучу. Лишь два появления в старте и десять выходов на замену за полгода. 450 минут.

«Мне жаль, что не могу дать Пучу больше игрового времени, – говорил Хави на пресс-конференции. – Он очень хорошо тренируется, но сейчас он лишь пятый в ротации. Перед ним есть Де Йонг, Педри, Гави и Нико. Рики развивается, но конкуренция слишком серьезная».

Летом конкуренция только усилилась – например, пришли Франк Кессиэ (полная противоположность Рики в плане стиля) и Пабло Торре, вернулся Пьянич. Хави даже не взял Пуча на предсезонное турне в США. Такой прозрачный намек, что пора уходить.

И все это проходило на фоне скандалов. Появились слухи о том, что Жерар Пике гоняет по ночным клубам Барселоны в компании молодого одноклубника – как раз во время новостей про измену Шакире. А уже в августе всплыли записи, в которых Рики критикует Феррана Торреса («Он не был нужен Гвардиоле, всего 12 матчей в прошлом году») и рассказывает об интересе «Милана» и «Челси» («Там платят в два раза больше, но вы оказываетесь сами по себе»).

У Рики были варианты в Европе: слухи связывали его с «Фиорентиной», «Лацио», «Бенфикой» и «Валенсией», в которую как раз пришел Гаттузо (да-да, это он называл игру Пуча поэзией). Но сам футболист, если верить слухам, очень избирательно подходил к выбору команды – хотел, чтобы она нравилась и стилистически, и амбициозно.

И вдруг появляется новость про «Лос-Анджелес Гэлакси» и МЛС. Там на Рики рассчитывают как на франчайз-игрока и готовы дать ему центральную роль.

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Вспомним цитату Рики Пуча из 2019-го, когда он был близок к уходу в аренду из «Барсы Б»:

«Я никуда не уйду. Как говорит мой папа: «Из «Барсы» можно уйти только в том случае, если тебя выгонят». Конечно, я мог бы играть и в другом клубе, но у меня особенная манера игры, которая подходит прежде всего под стиль «Барсы».

Клуб не запирает дверь для Пуча и прописал опцию обратного выкупа. Но сложно представить, что должен сделать Рики в США, чтобы привлечь Хави снова.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Alex Caparros; globallookpress.com/Marc Gonzalez Aloma