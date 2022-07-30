Первый матч с Fan ID собрал 3000 человек – даже в холод ходило больше. Репортаж из Екатеринбурга

Максим Полтавец оформил карту и прошел все пункты досмотра.

Первый матч в истории российского футбола с Fan ID прошел в пятницу в Екатеринбурге: «Урал» проиграл «Краснодару» (1:3) при всего 2997 зрителях (данные с официального сайта РПЛ).

Цифра маленькая и сама по себе, но в сравнении с прошлыми сезонами выглядит пугающе:

Еще страшнее цифры становятся при изучении контекста.

• Сильно меньше болельщиков приходило на стадион только в прошлом сезоне, когда действовали строгие ограничения из-за коронавируса. Так, летом 2021-го при квоте 500 человек на игру против «Краснодара» пришел 471 зритель. Но это нерелевантно для сравнения – тотально другая реальность.

• В середине марта 2022-го на игру против «Ахмата» пришли 3 572 человека – и это при температуре -9. В оставшихся матчах прошлого сезона меньше 5 тысяч не приходило ни разу, даже на «Уфу» собралось более 10 000.

• 22 августа 2020-го, в разгар первого года коронавируса, на матч против «Краснодара» пришло почти в два раза больше людей – 5 816. И это с масками, рассадкой через одного и так далее!

• Можно посмотреть на последний доковидный матч с «Краснодаром» (1 сентября 2019-го) – 18 388 зрителей. За сезон до этого в августе после ЧМ пришло еще больше – 20 326 человек.

• В 2017-м на «Краснодар» в Екатеринбурге пришло сопоставимое количество зрителей – 2 938. Вот только матч прошел на 10-тысячной «СКБ-Банк Арене», до которой добраться намного тяжелее («Екатеринбург Арена» в самом центре), и стоял мороз на уровне -10 градусов, ощущавшийся как -20.

Настолько низкую посещаемость в солнечную летнюю пятницу можно объяснить только Fan ID.

И как прошел этот вечер? Максим Полтавец отправился на трибуны «Екатеринбург Арены» и рассказывает весь путь – от Госуслуг и МФЦ до пунктов досмотра.

***

Поход на матч «Урала» и «Краснодара» начался с неприятной головной боли: Госуслуги не захотели принимать мою фотографию для оформления Fan ID. Не подошла ни одна из четырех – и двигал лицо, и искал более однородный фон, и прикладывал фото с документов. Не помогало.

В МФЦ по записи все сделали буквально за пять минут. На сайте «Урала» при покупке билета попросили номер карты болельщика. После оплаты пришло сразу два билета – от клуба (его просили распечатать) и привязанный к карте болельщика QR-код (пришел и на почту, и в приложение Госуслуг). Его, кстати, тоже просили распечатать – на всякий случай.

Вокруг стадиона очереди. Отдельная – из тех, у кого не сработал Fan ID

«Урал» очень переживал из-за низкого спроса на билеты, за день до игры в соцсетях вышел грустный пост: «Сердце сжимается при мысли, что на первом матче сезона мы не увидим полных трибун на «Екатеринбург Арене». Инсайды подтверждали опасения: в четверг сообщали о 3 500 проданных билетах.

Чтобы облегчить задачу болельщикам, «Урал» организовал временный МФЦ прямо у стадиона – за 40 минут до стартового свистка у него все еще стояла небольшая очередь. Знакомые говорили, что днем оформили там Fan ID буквально за пару минут.

Еще больше людей столпилось у турникетов. На самом популярном гейте работали не все проходы – так на площади у стадиона возникли две очень большие очереди.

Пройти с первого раза получалось не у всех: у кого-то не срабатывал QR-код из приложения Госуслуг. Таких болельщиков отправляли в центр решения спорных вопросов – на самом деле такой же турникет, но для «проблемных». И там тоже образовалась очередь.

Например, я видел, как у мужчины с сыном не считался QR-код. Он очень рассердился, когда его, отстоявшего минимум 10 минут у турникетов, отправили еще куда-то.

«Вы мне объясните: почему я отстоял здесь очередь, а теперь должен отстоять еще и там? – возмущался мужчина, пока волонтер вел его к центру решения спорных ситуаций. – У меня же все есть! Объясните: для чего это все?! Зачем это ввели, кому это нужно?»

Волонтер в ответ только загадочно улыбалась.

Волонтеров было много: часть проверяла готовность билета с QR-кодом на подходе к турникету, часть раздавала Fan ID для детей (полноценную карту болельщика на них пока не оформить – им просто дают бейдж), некоторые провожали до центра решения спорных ситуаций.

Вслед за разозлившимся мужчиной я переместился к турникету для тех, у кого не сработал QR-код. Поинтересовался у болельщиков, из-за чего стоят. «Тут у всех проблемы с QR-кодом, не считался, – объяснили мне. – Нам женщина тут сказала, что это первый запуск, могут быть проблемы».

Неподалеку на заборе – граффити от уральских фанатов. Они отказались ходить на матчи из-за Fan ID.

До стартового свистка оставалось меньше 20 минут.

Карточку болельщика не смотрят. Паспорт вообще не спрашивают

У входа на сектор очередь оказалась меньше.

Я был готов к любому раскладу: приложение Госуслуг открыто на странице с QR-кодом, билет от «Урала» распечатан, QR-код с Госуслуг в бумажном виде. На всякий случай взял паспорт – вдруг попросили бы показать.

Теперь по порядку:

• Распечатанный билет от «Урала» не пригодился. Сразу сказали, что нужен только QR-код с Госуслуг – он теперь заменяет билет.

• Паспорт тоже не пригодился. Удостоверения личности не проверяли ни на одном этапе. Даже карточку болельщика в приложении Госуслуг не смотрели – там хотя бы есть фотография. То есть фактически никто не проверяет, соответствует ли личность проходящего на стадион с личностью владельца кода.

• На внешнем кордоне просканировали QR-код с телефона – тем же устройством, что и билеты от «Урала» прежде. По факту, обычная проверка билета.

• В чашу стадиона из интереса решил пройти по бумажной копии билета с Госуслуг – ничего не считывали, только мельком посмотрели и показали направление к моему сектору.

Еще раз: именно карточку болельщика (на ней есть фотография) в приложении Госуслуг не проверяют. Только QR-код. Паспорт не просят. Что помешает при таком раскладе опасному рецидивисту пройти на стадион по чужому Fan ID – непонятно. На ЧМ-2018 проверка была тщательной и системной.

Уже внутри стадиона проверил буфеты – пиво все еще не продают, бутылки с любой жидкостью отдают без крышек (мало ли что – безопасность даже в эпоху Fan ID). Взял хот-дог за 200 рублей – и пошел на свое место. Сел не по билету, а на ряд выше – он все равно пустовал. Надеюсь, за это не отнимут Fan ID.

Карта болельщика понадобилась только для покупки билета (вводится только номер – без этого никак). Но пройти на стадион, как оказалось, можно и с распечатанной бумажкой с чужим QR-кодом.

Удивительно, но даже в такой ситуации – когда пришли всего 3 тысячи человек – система дала сбой и привела к очередям.

Интересно, что будет, когда наступят холода.

Фото: Максим Полтавец; РИА Новости/Павел Лисицын; instagram.com/nik_nikshg; fc-ural.ru